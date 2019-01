UT AV REGJERINGEN: Linda Hofstad Helleland kjemper fortsatt for å bli Wada-president. Foto: Hallgeir Vågenes

Helleland ber Russland betale for dopingetterforskning

Linda Hofstad Helleland (H) har ikke gitt opp kampen om å bli ny WADA-president, selv om hun forsvant ut av regjeringen tirsdag ettermiddag.

Nå ber hun Russland om å betale for den omfattende etterforskningen av dopingbruk i landet.

Det skjer etter at styret i Verdens antidopingbyrå ( WADA ) tirsdag ettermiddag vedtok at Det russiske antidopingbyrået (Rusada) skal tas inn i varmen igjen – selv om de ikke ga dopingjegerne tilgang på flere tusen dopingprøver ved laboratoriet i Moskva innen nyttår, slik WADA krevde.

Først denne uken fikk WADA tilgang på testresultatene. Skeptikerne spør seg nå om resultatene som er hentet ut kan være manipulert av Russland. Tidligere er det blitt avslørt hvordan russiske myndigheter har stått bak omfattende systematisk dopingbruk de siste årene.

– Jeg har bedt om at Russland må betale for hele denne situasjon de har satt oss i. De er blitt tatt i juks, og alle ressursene WADA bruker på dette, natt og dag, går ut over de rene utøverne og arbeidet med å beskytte dem, sier Helleland til VG.

Hun kunne ikke tallfeste hvor stort beløp det er snakk om tirsdag kveld. Trolig snakkes det om flere titalls millioner kroner.

Helleland er alene om å mene dette i styret til WADA. Hun er også den eneste som tirsdag krevde protokollføring på at hun står fast på det hun har sagt tidligere: At ikke Rusada skal tas inn i varmen igjen i internasjonal idrett før Russland har akseptert den såkalte McLaren-rapporten, som nagler dem til organisert dopingbruk, samt gitt uforbeholden tilgang på data fra Moskva-laben.

Det var en såkalt compliance review committee (CRC) som tirsdag foreslo at WADA ikke skulle straffe Russland ytterligere, etter at landet ikke overholdt fristen på å gi tilgang på testresultater innen nyttår.

– Det viktigste nå, er at vi forsikrer oss om at vi har tilgang på absolutt all data, slik at Russland ikke holder noe tilbake. I tillegg må dataene verifiseres, slik at vi er sikre på at materialet vi har hentet ut ikke er manipulert, sier Helleland.

Hun vil ikke kommentere interne diskusjoner i Verdens antidopingbyrå. Men det er på det rene at sentrale personer i Den internasjonale olympiske komité (IOC), som kontrollerer halvparten av antidopingorganisasjonen, lenge har kjempet en kamp til fordel for Russland. IOC-president Thomas Bach regnes som en av disse. WADA-president IOC-medlem sir Craig Reedie er en annen.

– Det er ikke overraskende at jeg står alene. Men jeg har god støtte blant utøverne. Og jeg befinner meg på en side jeg mener det er riktig å befinne seg på. Vi må få fortgang, for dette handler om omdømme og tillit blant utøverne, sier hun.

– Hvorfor står du tilsynelatende helt alene i WADA-styret?

– Jeg kan ikke referere andres meninger, du må spørre dem selv. Men jeg tar til orde for en linje som ikke er konservativ, men offensiv. Det er fordi jeg mener det er den eneste måten å få tilbake tillit og omdømme på. Jeg gjør det rette, og så får andre bedømme om jeg går for fort frem. Men vi har ingen tid å miste, sier den avtroppende statsråden.

– Er det tungt å stå alene?

– Nei. Jeg gjør heller det som er rett enn det som er lettvint. Det har ingen verdi å sitte i vervet som visepresident i WADA uten å få gjort det som trengs, sier Helleland.

Hun kjemper om å bli valgt til ny president i WADA neste år. Høyre-politikeren er offisielt kandidaten til den norske regjering, selv om hun mistet plassen sin rundt Kongens bord tirsdag.

VG konfronterte WADA-president sir Craig Reedie – som ikke ansees som noen stor supporter av Helleland – med hvordan det påvirker kandidaturet hennes.

Reedie var ikke kjent med nyheten og henviste derfor til generalsekretær Olivier Niggli.

– Det spiller ingen stor rolle med tanke på kandidaturet hennes som ny WADA-president, sier han til VG.

Konfrontert med det samme, sier Linda Hofstad Helleland :

– Nå får jeg mye bedre tid. Jeg har jobbet 24/7 som statsråd og samtidig hatt en veldig krevende jobb som visepresident i WADA, med Russland-saken gående. Jeg er glad for at Erna (Solberg, statsminister) og regjeringen har vært tydelig på at det ikke er noen endring i kampanjen vår. Den går videre med full kraft. Norske ambassader kontakter nå myndigheter i hele Europa og fremmer Norges kandidat, sier Helleland.

– Svekkes du av at du ikke lenger er statstråd?

– Det får være opp til andre å vurdere. Jeg er kandidaten til den norske regjeringen.

– Du fremstår ganske ensom i kampen din internt i WADA. Føles det sjanseløst?

Helleland drar på det i to-tre sekunder før hun svarer:

– For meg er det viktigst å være tro mot de verdiene som er avgjørende for internasjonal idrett og antidopingarbeidet. Det er mitt utgangspunkt for de endringene jeg mener det er skrikende nødvendig å få gjennomført. Det er ikke viktigst hvem som blir ny WADA-president, men at vi får gjennom en ny ledelse som tar nødvendige grep, sier Helleland.