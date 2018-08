Henrik Christiansen tok EM-sølv: – Råeste siste 50 noen gang

Til tross for en trøblete vår kopierte Henrik Christiansen (21) sitt EM-sølv fra to år siden i fredagens finale på 400 meter fri i Glasgow. Ukrainske Mykhaylo Romantsjuk tok gull.

– Utrolig deilig med sølv. Tiden var ikke helt der jeg håpet på, men i en mesterskapsfinale handler det om å slå inn først. Det er dritkult, sa romerikingen til NRK etterpå.

– Nivået er faktisk litt dårligere enn for to år siden. Jeg satset på å gjøre mitt eget løp, og da er jeg fornøyd, selv om det er syv tideler over pers.

Han skal svømme 800 og 1500 meter senere i mesterskapet. Da håper Christiansen at det blir personlige rekorder.

– Sølvet er positivt, men vi hadde kanskje håpet på en enda bedre tid på 400 meter. Nå er det bare å nullstille for 1500 og 800 meter, sier landslagssjef Petter Løvberg til VG.

– De siste 50 meterne på 400 meter er det råeste han har gjort noen gang. Det lover godt. Nå håper vi at han kan få ut enda mer på de to siste øvelsene, sier Løvberg.

– Dette skulle nesten ikke være mulig, fastslo NRKs ekspertkommentator Gard Kvale etterpå.

Også i 2016 tok Christiansen sølv fra bane syv. Han har hatt en tuvlete inngang til EM. En trøblete skulder gjorde at han ikke kunne trene svømming som han ville i tre måneder i vår. Men han har likevel forberedt seg godt gjennom alternativ trening på land, blant annet har han gått med staver på tredemølle, som langrennsløperne pleier å gjøre.

Nordmannen lå som nummer fem etter de første 100 meterne, halvveis var han oppe på 3. plass, etter 300 meter lå Christiansen som nummer to. Det ble en spennende spurt der Christiansen knep sølvet .

Forsøket fredag formiddag var ikke all verden for Christiansen. Særlig tapte han tid i vendingene. Men det var likevel nok til sjette raskeste tid.

– Vendingene ble ikke særlig bedre til finalen. De var faktisk bedre i VM i Budapest i fjor, sier landslagssjef Løvberg til VG.

Dette EM går i 50-metersbasseng - samme bassenglengde som blir brukt i OL og derfor det mest prestisjefylte innen svømmesporten. På kortbane tok Christiansen to bronsemedaljer i EM i København før jul (400 og 1500 meter).

21-åringen skal også svømme 800 og 1500 meter fri under europamesterskapet i Skottland.

PS: Susann Bjørnsen, Markus Lie og Emilie Løvberg var alle sjanseløse til finale den første EM-dagen.