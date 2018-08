Frank Løke: – Skal banke dritten ut av guttevalpen!

Publisert: 11.08.18 10:52

Det er spådd høy temperatur når Frank Løke møter proffbokser Hadi Srour for showkamp i bokseringen. Lørdag klokken 17.00 braker det løs direkte på VGTV.

– Er du sikker på at du vil det her? Du blir ydmyket på TV! sa Hadi Srour til Frank Løke da de tirsdag møttes i Tønsberg for innveiing.

Lørdag går de to i bokseringen etter at proffbokseren, Hadi Srour, utfordret den tidligere håndballspilleren og realitydeltageren til duell. Srour er dobbel norgesmester og kongepokalvinner.

Veldedig arrangement

Showkampen er høydepunktet under årets «Løke-Challenge», som er en del av idrettsarrangementet Hof Toppers. Løke fikk løpet oppkalt etter seg selv i fjor etter at han etterlyste en distanse med kombinert sykling og løping. I år arrangeres dette for første gang.

De to konkurrentene stiller begge til start i «Løke-challenge», og etter løpet møtes de to i bokseringen for dagens store finale.

Inntektene fra oppgjøret går i år til Norges Handikapforbund.

– Skal banke dritten ut av guttevalpen

I forkant av kampen har begge deltagerne ligget i hardtrening: Srour med et stort støtteapparat gjennom Tønsberg bokseklubb, og Løke med treneren Kristin Aastad fra Drammen bokseklubb.

– Jeg er sikker på at søsteren min, Heidi, kunne tatt ham, sier Løke med glimt i øyet.

I tillegg publiserte han torsdag følgende tekst på Instagram:

«Min høyreslegge som har banket inn 646 mål på det norske herrelandslaget driter i om Hadi Srour er Kongepokalvinner de to siste årene. Det at han også har blitt kåret til beste bokser i Norden de to siste årene trumfer ikke verdens beste strekspiller i 2008. Jeg skal banke dritten av guttevalpen i 69-kilos klassen.»

Uten hjelm

De to skal kjempe i bar overkropp og uten hjelm. Torsdag gikk bokselegen Odd Syverstad ut i lokalavisen Øyene og frarådet oppgjøret.

– Det kan være alvorlig å få en skikkelig smell i hodet. Slåss begge for å vinne, vil jeg absolutt fraråde en slik kamp, sier Syverstad i avisen.

Han påpeker at hvis dette er en showkamp der Srour ikke gir alt, så kan det hele forsvares.

– Folk skjønner at dette er en showkamp. Og når generalsekretæren i bokseforbundet, Erik Nilsen, er kommentator på VGTV under kampen, så tenker jeg at dette går helt fint, sier Srour til Øyene som svar på kritikken fra Syverstad.

– Burde holde seg til «Skal vi danse»

Srour har en tydelig beskjed til Løke:

– Jeg kommer til å gå inn i ringen, se ham i øynene, og gi ha, beskjed om at han burde holde seg til «Skal vi danse», sier Srour.

Se kampen direkte på VGTV 17.00 på lørdag.