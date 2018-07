GULL: Anders Mol (venstre) og Christian Sørum kunne juble for Norges først EM-gull i sandvolleyball på 21 år. Bildet er tatt forrige helg, da de vant majorturneringen i Gstaad. Foto: Peter Schneider / TT NYHETSBYRÅN

Mol og Sørum sikret Norges første EM-gull i sandvolleyball på 21 år

Publisert: 22.07.18 20:24 Oppdatert: 22.07.18 20:50

(Norge - Latvia 2–0) Anders Mol (21) og Christian Sørum (22) feide Latvia av banen i EM-finalen og sikret Norges første EM-gull i sandvolleyball på 21 år.

Norge fikk en strålende start på finalen. I det første settet havnet Mol og Sørum bak fra start, men etter å ha tatt ledelsen 11–10 så de seg aldri tilbake. Til slutt vant de settet 21–17.

I det andre settet var Mol og Sørum enda mer overlegne. De tok ledelsen tidlig, og holdt latvierne Janis Smedins og Aleksandrs Samoilov på trygg avstand hele veien. Til slutt sto det 21–13 på resultat-tavla, og Mol og Sørum kunne strekke armene i været.

– De to siste ukene har vært fantastiske for oss. Vi har spilt veldig bra volleyball. Vi visste at Latvia var et bra lag, så vi måtte spille på vårt beste for å slå dem. Vi hadde en veldig bra kamp, sa Christian Sørum etter å ha løftet trofeet.

Mol og Sørum sikret med det Norges første EM-gull på 21 år, etter det som var deres tolvte seier på rad. I 1997 var det Jørre Kjemperud og Vegard Høidalen som sikret seieren i en helnorsk finale mot Bjørn Maaseide og Jan Kvalheim.

I tillegg til trofeet vant Mol og Sørum en premiepott på 20 000 euro.

EM-seieren er duoens andre triumf på litt over en uke. Forrige helg vant de nemlig majorturneringen Gstaad, som var den første norske seieren i verdenstouren på 20 år.