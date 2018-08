Rådførte seg med morfar Nils Arne Eggen før Brann-overgang: – Vi er gode kompiser

BERGEN (VG) Onsdag ble Christian Eggen Rismark (27) klar for serieleder Brann. Han beviser at man ikke må være barnestjerne for å bli god.

Onsdag ettermiddag ble han klar for Brann, og torsdag hadde Christian Eggen Rismark sin første dag og trening som fotballproff på heltid. I Ranheim studerte og jobbet han ved siden av fotballen. Nå blir hverdagen en helt annen.

– Det føles veldig deilig hittil. Det var frokost her i morges, og jeg fikk forberedt meg for fullt til trening. Det har jeg ikke vært så vant til, sier Eggen Rismark når VG møter ham etter sin første trening på Brann Stadion i ekte Bergen-vær - grå himmel og regn.

27-åringen har bare spilt fotball på øverste nivå en halv sesong i Ranheim, og er barnebarnet til Rosenborg-legende Nils Arne Eggen. Og før han bestemte seg for å satse for fullt på profflivet i Bergen, og legge studier og jobb til side, rådførte han seg med morfaren.

– Vi tok en liten runde internt. Han kom med gode råd og var positiv. Det var jeg jo glad for nå når jeg og hadde bestemt meg, sier Eggen Rismark.

– Jeg har aldri vært i Rosenborg-systemet så med tanke på min karriere har han ikke tidligere hatt noen sånn påvirkning der, men han har vært der som samtalepartner. Han er jo morfar, men vi er gode kompiser. Jeg har vært mye hos ham. Spesielt de siste årene. Vi prater masse om fotball, utdanning og ting generelt. Så det er en ressurs jeg har, og det har kanskje hjulpet meg litt.

Fra «World of Warcraft-spiller» til fotballproff

Overgangen til Brann ble hyllet av tidligere lagkamerater på sosiale medier, for ifølge kompisene til Eggen Rismark var det aldri en selvfølge at nettopp midtstopperen skulle lykkes. Han har gått gradene fra 3. divisjon, og spilte ikke i Eliteserien før i en alder av 26.

Dette skrev blant annet Tromsø-spiller Gjermund Åsen på Twitter etter at overgangen til Brann var et faktum:

– Jeg var ingen gamer!

Det sier Eggen Rismark når VG viser ham meldingen fra Åsen.

– Men det var litt tidligere, ja. Så jeg skulle helst ha byttet ut den dataspillingen med litt fotballtrening, ja. Men akkurat da var ikke motivasjonen helt på topp, så ... Den tweeten er satt litt på spissen, men Gjermund skal få igjen, fortsetter Eggen Rismark.

Han er opprinnelig Ranheims-gutt, men i begynnelsen av 20-årene spilte han 2. og 3. divisjonsfotball for Strindheim og Nardo. I 2013 fikk han sjansen i Ranheim, men den gangen fikk han det ikke til og han gikk tilbake til fotball på lavere nivå i Tillerbyen og Orkla. I sistnevnte var morfar Nils Arne Eggen trener. Mange andre hadde nok gitt opp proffdrømmen.

Men i 2016 fikk han en ny sjanse i Ranheim,

– Har du hele tiden tenkt at du til slutt skulle bli proff?

– Jeg har alltid hatt ambisjoner, og kanskje følt jeg ikke helt har fått ut potensialet mitt. Men motivasjon og ambisjoner speiles litt av hvordan man presterer til en hver tid. Så det har svingt, men jeg har alltid hatt trua på at jeg skal få det til. Det har jeg, svarer midtstopperen.

– Når skjønte du at du kunne få det til?

– Det var vel kanskje først i forfjor. Da endret Ranheim litt kurs, spillestil og de satset fullt på meg. Da skjønte jeg at jeg kan bli god, sier Eggen Rismark, som er tydelig på at det som har drevet ham videre er at hans synes fotball er gøy.

Jakob Ingebrigtsen og Martin Ødegaard

Han ga seg aldri. Denne sesongen kom debuten i Eliteserien og nå er han altså klar for det som per dags dato er Norges beste lag - etter en ellevill kjøpefest fra Brann dette overgangsvinduet .

Kristoffer Løkberg, som også er klar for Brann fra 2019, skriver på Twitter at han mener historien om spillere som Christian Eggen Rismark er viktigere enn historiene om supertalentene Jakob Ingebrigtsen (17) og Martin Ødegaard (19).

– Man skal kanskje ikke sammenligne meg med de to, for de har jo vært brutale i prioriteringene sine. Men jeg har jo prioritert veldig jeg også, spesielt fra 20-årene. De har fått lagt mye til rette, mens jeg har måttet ha deltidsjobb og studier ved siden av. Likevel har jeg prøvd å få til to økter om dagen, så det er jo litt prioriteringer her også. Men jeg elsker jo det jeg driver på med, og da føler man ikke at man må. Jeg har bare gjort det jeg har lyst til, sier Eggen Rismark.

– Hvordan klarte du å slå gjennom så sent?

– Det handler fort om å jobbe hardt og ha det gøy. Men jeg har prioritert. Jeg har mange kompiser som har vært like gode som meg, men som har valgt andre veier og som synes andre ting er artig. Det er klart det kan hende jeg hadde kunnet komme enda tidligere, men det har mye med motivasjoner å gjøre til en hver tid. Så det er flere veier til Rom.