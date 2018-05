FIKK GJENNOMGÅ: Lucas Glover (38) vant US Open for ni år siden. I Florida sist helg ble han angrepet av kona Krista i The Players Championships. Foto: Chuck Burton / TT NYHETSBYRÅN

Golfstjerne angrepet av kona etter dårlig runde

Publisert: 16.05.18 11:37

2018-05-16

Golfstjernen Lucas Glover (38) fikk ifølge politiet gjennomgå av kona Krista etter en dårlig runde i The Players Championships. Men hun gikk for langt da hun angrep ham og moren hans fysisk.

«Min kone og min mor var 12. mai involvert i en krangel som medførte at politiet ble tilkalt. Alle har det bra. Selv om Krista ble anholdt, stoler vi på at rettsvesenet forstår hva som skjedde og at hun blir frikjent», skriver Lucas Glover på Twitter.

Lucas Glover vant US Open i 2009. Han har spilt på PGA-touren siden 2004. I The Players Championships sist helg måtte han ty til 78 slag for å komme seg gjennom tredje runde. Det skal kona Krista ha ment var for dårlig.

Ifølge politiets rapport som britiske og amerikanske medier har gjengitt, startet Krista en krangel med ektemannen. Hun anklaget ham for å være en «taper» - og det som verre er - og krevde at han måtte gi «alle» sparken.

I tillegg truet hun ham med at hun og deres to barn ville forlate ham, og at han aldri ville få anledning til å se dem igjen.

Underforstått: Hvis han ikke skjerpet seg på golfbanen.

Da Lucas Glovers mor, Hershey, forsøkte å stoppe krangelen, ble hun ifølge politiets rapporter angrep fysisk av svigerdatteren. Krista Glover skal ha slått svigermoren i brystet og påført henne blødende sår på armene.

Krista Glover ble arrestert av politiet. Det likte hun dårlig. Hun skal ha truet dem med at de ville miste jobben, etter at hun fikk fortalt om «dette» til PGA og dommeren. Hun måtte sitte natten over i varetekt. Dagen etter slapp hun ut mot en kausjon på rundt 20.000 kroner.

Ifølge britiske og amerikanske medier, må hun møte i retten 31. mai for å svare for påstanden om familievold og for å ha motsatt seg arrestasjon.

I en uttalelse skriver PGA-tourens ledelse at den «selvsagt» vil støtte Lucas Glover og hans familie hvis de har behov for det.

