Northug nektet å gå inn i ny «krig» med Løfshus

Publisert: 14.06.18 06:41

SPORT 2018-06-14T04:41:45Z

HAMAR (VG) Ski-toppene Vidar Løfshus og Espen Bjervig advarte kraftig mot skistjernenes forhold til «landslagsmodellen» og fellesskapet. Johannes Høsflot Klæbo (21) og Petter Northug (32) kjenner seg ikke igjen i påstandene.

– Det skal jeg ikke svare på. Jeg tror ikke Vidar orker å krige med meg, sier Petter Northug smilende - på spørsmål om landslagssjef Løfshus bommer når han advarer mot skistjerner som kanskje ikke tenker like mye på fellesskapet som før.

– Jeg føler vi bidrar i massevis. Det får være hans ord og hvordan han forstår dette. Vi utøvere har et annet syn på det, slår Klæbo fast.

Første duell

De to skistjernene stilte opp i sesongens første rulleski-renn under Kirkebakken Grand Prix i et solfylt Hamar sentrum onsdag kveld.

Det endte med Northug-seier i en ren ankerduell mellom de to under lagsprinten. Kort tid senere barket de to sammen igjen i sprintfinalen. Denne gangen var det Klæbo som var sterkest i spurten. Han ble nummer to bak hjemmehåpet Stian Berg. Northug ble nummer tre.

De to var i strålende humør, men ble brått litt mer seriøse da samtaleemnet handlet om Vidar Løfshus’ advarsel sist uke. Den hadde de to skistjernene naturligvis fått med seg.

– Krever mer

Løfshus tok opp det han ser som en stor utfordring i toppen av norsk langrenn: At utøverne ikke ser helheten i landslagsmodellen. Den handler om å ta vare på fellesskapet. At inntektene i Skiforbundet også skal komme bredden og rekrutteringen til gode.

Nå mener Løfshus at de store profilene med høy markedsverdi krever sin rett i forhandlinger med Norges Skiforbund. Ifølge Løfshus vil stjernene «ha en større del av kaken». Påtroppende langrennssjef, Espen Bjervig, mener det er mer «meg» som er i fokus og mindre fellesskap.

Northug føler han bidrar

Northug avfeier at dette utspillet treffer en nerve hos ham, men han ønsker altså ikke å gå i en ny ordkrig med Løfshus. Det har han vært i en rekke ganger tidligere.

32-åringen forteller istedet rolig at han frem til midten av tenårene stort sett drev på alene som skiløper i hjembygda Mosvik, men deretter har forstått godt hva fellesskapet innebærer. Han peker blant annet på hjelpen han har fått i sine lokale klubber senere.

Northug mener at skistjernene bidrar på et vis som kanskje ikke synes så godt utad. At det for eksempel ligger en stor verdi i at skistjernene på trening og samling inkluderer løpere utenfor landslaget.

– Så sånn sett synes jeg vi som eliteutøvere bidrar til fellesskapet, sier Northug.

– Prøver å gi tilbake

Også Klæbo mener dette er en faktor som blir underspilt. Han mener utøverne er opptatt av fellesskap og rekruttering.

– Dere er store stjerner. Stiller dere for høye krav?

– Vi stiller opp i skirenn som dette her og prøver å gi tilbake. Jeg synes det er en minst like viktig jobb å være her som å konkurrere på vinterstid med tanke på rekruttering. Det føles jeg vi lykkes bra med, sier Klæbo, og skuer ut over de mange hundre tilskuerne, svært mange av dem barn og unge.

– Så dere krever ikke for mye?

– Det er vanskelig å si. Det kommer til å være en utfordring. Han (Løfshus) får si hva han mener for min del, men jeg føler vi bidrar, sier Klæbo.

PS! Allerede torsdag reiser de to videre til hovedstaden. Da står nok et rulleski-renn på trappene. De to konkurrererer sammen med en rekke andre profiler under Oslo skishow i Holmenkollen på kvelden.