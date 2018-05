SYV ÅR FORSKJELL: Mathis Olimb (t.v.) og Ken André Olimb stilte opp for VG som «Suksessbrødrene» foran Norges VM-kvartfinale i mai 2011 (t.h) i Slovakia, og i mai 2018 etter brødreparets VM-suksess i danske Herning.

Suksessbrødrene: – Ja, vi skal skilles

SILKEBORG (VG) Mathis (32) og Ken André (29) roses opp i skyene av landslagssjefen og lagkameratene foran Norges tredje VM-kamp. Nå røper suksessbrødrene at de vil skille lag foran neste sesong.

– Ja, vi skal skilles, sier Mathis Olimb med et glimt i øyet og referanse til overskriftene i den kulørte presse i forbindelse med samlivsbrudd.

Han og lillebror «Kenna» spilte VM sammen for første gang i Tyskland for åtte år siden. Allerede foran Norges kvartfinale mot Finland i Bratislava-VM i 2011 presenterte VG+ dem under overskriften «Suksessbrødrene».

Fakta Storebror om lillebror Mathis Olimb om Ken André Olimb: – Kenna er allround, men i verdensklasse når det gjelder gjennombruddskraft. Pluss avslutningene; og så er han kjempesterk rundt pucken.

Syv år senere er de like dominerende under trener Petter Thoresen (56) som de var med Roy Johansen (57) som sjef for ishockeylandslaget.

– De har alltid vært i veldig god form. Men nå synes jeg de har lagt til ekstra krydder. De konkurrerer så jævlig hardt ute på isen; det gjør de for så vidt når vi holder på med andre ting også, sier Petter Thoresen til VG fra under en parasoll på terrassen til hockeyguttas idylliske innkvartering i Silkeborg.

Getligaens toppscorer, Vålerengas Tobias Lindström (30), har kun spilt en treningskamp og to VM-kamper sammen med Olimb-brødrene etter at han nylig ble norsk statsborger.

– Jeg kjente dem ikke fra før. Men de er to «sköna killar». Ingen divaer. Mathis vrir og vender og holder på pucken. Kenna har skikkelig bra fart og går rett på mål. Pluss småspillet. De finner hverandre veldig bra, konstaterer Tobias Lindström som scoret Norges andre mål i straffeslagkonkurransen mot Tyskland søndag.

Det kan virke som om de har spilt sammen hele livet. Men det har de, med unntak av alle OL og VM for landslaget, ikke gjort. Kun ett år i Vålerenga for lenge siden, og de to siste sesongene i den svenske toppklubben Linköping under den norske treneren Dan Remy Tangnes.

Det forholdet er definitivt over.

– Det er litt kjedelig at vi ikke skal spille sammen (på klubblag) neste sesong, sier Ken André Olimb.

Fakta Lillebror om storebror Ken André Olimb om Mathis Olimb: – Det er umulig å ta fra ham pucken, og så er han den beste playmakeren i VM. Vi prater mye hockey, vi tenker likt – men har også ulik spisskompetanse.

Mathis Olimbs er skjønt enig.

– Det har vært den kuleste tiden i mitt liv; å spille sammen med «Kenna», sier han.

Ken André Olimb har undertegnet en treårs kontrakt med tyske Düsseldorf, der han tidligere har spilt tre sesonger (2013 til 2016). Mathis Olimb, som tidligere har spilt for lag i Canada, USA, Tyskland, Sveits, Finland og Sverige, har fått seks-syv «konkrete tilbud» fra europeiske klubber som han «vurderer».

Av økonomiske årsaker er det «smart» av dem å flytte fra Sverige. Det dreier seg blant annet om skatteregler.

– Det har med kontraktsituasjonen å gjøre. Men også det sosiale. Jeg trivdes i Sverige. Men enda bedre i Tyskland da jeg var der sist, forklarer Ken André Olimb.

På ishockeylandslaget trives de åpenbart veldig godt. Landslagssjefen slipper de to ut på isen sammen mer enn noen andre av de norske løperspillerne. Mathis og Ken André Olimb innrømmer at rovdriften tar på, men ikke mer enn at de lever godt med den.

– På isen får jeg mye energi av det. Jeg merker egentlig ikke at jeg er sliten før jeg legger meg i sengen. Da er det «punktering». Under VM spiser jeg også mye mer enn vanlig, som en arbeidshest, sier Mathis Olimb.

– Det er bare å stappe i seg, tilføyer Kenna Olimb.

