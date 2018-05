Casper Ruud fotografert i München nylig. Foto: ANGELIKA WARMUTH / dpa

Casper Ruud møter underdog i den avgjørende kvalik-kampen

Publisert: 23.05.18 18:42

Franske Alexandre Muller (nummer 377 i verden) er den eneste som står i veien mellom Casper Ruud (19) og 1. runde av French Open. Det vil i så fall være andre gang nordmannen spiller i hovedturneringen av en Grand Slam.

Ruud er selv ranket som nummer 158, og det betyr at han er klar favoritt foran den avgjørende kvalifiseringskampen mot franskmannen.

Onsdag ble Daniel Elahi Galan (21) slått 6-2, 6-4 i 2. runde av kvalifiseringen til Roland Garros-turneringen.

– Guttedrømmen er å komme inn i Grand Slam-turneringer. Nå er han bare én kamp unna. Klarer han det, kan han være heldig å møte en motstander som han kan slå - men det kan også bli en stjerne som Rafael Nadal, fabulerer pappa Christian Ruud.

– Og da er det rett inn på centrecourten?

– Ja, i så fall blir det trolig det.

Ruud senior er imidlertid opptatt av å ta «en kamp av gangen». Han har selv vært i 3. runde i French Open, og han ser nå muligheter for at sønnen skal få et par kamper til på Paris’ legendariske tennisanlegg.

– Casper takler French Open godt. I hvert fall så langt.

Faren var storfornøyd med kampen mot Galan:

– Casper hadde en bra forehand, han hadde høy intensitet og dominerte fra grunnlinjen. Jeg liker når jeg ser det. Det er et tegn på at han er hugget og har selvtilliten i orden.

Dette er femte gang han spiller kvalifisering til en Grand Slam-turnering. Én gang har han lykkes, i årets Australian Open.

Han brøt både den første og den andre serven til motstanderen og servet så hjem det første settet til 6–2.

I andre sett ledet han 4–1 da Galan klarte å komme litt tilbake.

– Men Casper holdt hodet kaldt og vant settet sitt opp til 5–3, sier Christian Ruud.

Nordmannen avgjorde på den tredje matchballen og vant andre sett 6–4.

