Jakob Ingebrigtsen lover nye rekorder: Men verdensrekorden ikke mulig

Jakob Ingebrigtsen (17) tror han kan senke sin personlige rekord på 1500 meter med tre til fire sekunder denne sesongen, men mener at den 20 år gamle verdensrekorden til Hicham El Guerrouj (43) ikke er mulig å slå.

– Det er usannsynlig fort. Nei, jeg har ikke gjort meg noen tanker om det, svarer Jakob Ingebrigtsen på spørsmål om han “kjenner til” verdensrekorden på mellomdistansen, satt av marokkaneren i Roma i 1998.

Tiden til Hicham El Guerrouj: 3.26 blank.

Nesten halvannet sekunder raskere (3.27,37) enn den “gamle” til Noureddine Morceli (48) fra Algerie, satt i 1994.

– Er det mulig å slå den?

– I utgangspunktet er det ikke mulig. De beste i verden nå løper fem sekunder senere enn det verdensrekorden er. Det er ekstremt langt ned. Faktisk 13 sekunder raskere enn det jeg har løpt til nå på 1500 meter, svarer Jakob Ingebrigtsen på VGs spørsmål – halvannen uke etter rekordløpet hans på en engelsk mile i USA.

Da, i det det gjensto 109 meter av løpet, passerte han 1500 meter på 3.37,2. Hans gjeldende personlige rekord på 1500 meter er fra sesongåpningen i USA den 3. mai: 3.39,06.

Disse tidene og formen han har vist, innebærer at sesongens mål når det gjelder tid på distansen er senket fra 3.38 “før sesongen”, til at han “nå ser” under 3.36 som mulig. På sikt, som han uttrykker det, skal man ikke se bort fra 3.30 – og kanskje under.

– Første mål må være å komme under drømmegrensen 3.30. Det er det ikke mange som har klart til. Akkurat nå er ikke det mulig. Men holder jeg progresjonen et par år fremover, er det norsk rekord som er mulig – og den er langt ned på 3.30-tallet, sier Jakob Ingebrigtsen.

Jakobs storebror Henrik (27) er innehaver av norgesrekorden. Den satte han i Monaco for fire år siden med 3.31,46.

Fem og et halvt sekunder fra verdensrekorden, og dermed er vi tilbake til den:

– Jeg tror ikke folk skjønner hvor fort det er, sier Jakob Ingebrigtsen.

Ni med bedre pers Jakob Ingebrigtsen (17) er selvsagt desidert yngst av 13 i startfeltet på 1500 meter på Bislett (klokken 20.10). Hans personlige rekord 3.39,06 er blant de svakeste. Han har bare løpt fortere enn tre av konkurrentene. Men bare fire av dem har løpt fortere enn ham denne sesongen.

– Den ble satt i en tid som var dopingens “høytid” i friidrett. Tror du at verdensrekorden ble satt med ulovlige midler?

– Folk er uskyldige til de er bevist skyldige. Men man ser jo at det er noen som løp ekstremt fort for et par år siden , og som nå løper 20 sekunder saktere. Det er noe som ikke skal skje. Da er det ikke umulig at de har brukt noe som ikke er lov, svarer Jakob Ingebrigtsen.

– Men, selvfølgelig, jeg skal ikke si at de som har løpt fort eller fortere enn andre, er dopet, tilføyer han.

Jakob Ingebrigtsen sier til VG at han “håper og tror” han kommer til å løpe fortere enn i Eugene på 1500-meteren på Bislett torsdag, med forbehold om at “vi kan ha bommet” og at ting kan skje under løpet. Han påpeker også at feltet er blitt sterkere (se fakta boks) enn det opprinnelig så ut til å bli.

– Jeg kan bare si at jeg gleder meg, sier Norges nye løperkomet – etter EM-gullvinnerbrødrene Henrik og Filip Ingebrigtsen (25).