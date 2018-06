Pappa Ingebrigtsen: Jakob kunne løpt tre sekunder fortere

Publisert: 07.06.18 22:15 Oppdatert: 07.06.18 22:26

SPORT 2018-06-07T20:15:10Z

BISLETT (VG) Jakob Ingebrigtsen (17) senket sin ferske personlige rekord med tre sekunder. Men pappa og trener Gjert Ingebrigtsen mener han kunne løpt enda tre sekunder raskere hvis han hadde sluppet å være fartholder for konkurrentene.

– Tre sekunder. Det er ekstremt mye. Da hadde jeg vært i verdenstoppen, svarer Jakob Ingebrigtsen konfrontert med pappaens hardnakkede påstand.

– Jeg løp på 3.36 alene. Det er veldig motiverende. Ubeskrivelig. Selv om det er litt bittert at jeg ikke fikk noen hjelp, tilføyer han i pressesonen etter 3. plassen - knappe hundredeler bak vinneren Chris O’Hare fra Storbritannia og Robby Andrews fra USA.

O’Hare 3.35,96, Andrews 3.36,05, Jakob Ingebrigtsen 3.36,06.

Han er ikke like sikker som opphavet på at det kunne blitt 3.33.

Men det er ingen tvil om at han mener det kunne gått fortere, hvis han ikke allerede fra start hadde skjønt at han måtte gjøre «hele jobben» alene - uten drahjelp fra de som egentlig skulle ha dratt opp tempoet.

Det vil si to såkalte harer.

– Jeg skjønte allerede etter hundre meter at jeg ville bli «hare» (fartholder). De andre løp bare bak. Jeg føler at jeg er bedre enn de som slo meg nå. Jeg var den beste. Jeg kalte dem ikke feige. Men de legger seg bak en som ikke er myndig, sier Jakob Ingebrigtsen.

– Jeg er jo bare en liten gutt, sier han til VG.

– Skandale og skandale. Jeg er veldig fornøyd slik det ble. 3.36 er veldig bra. Det motiverer meg foran neste løp (1500 i Stockholm søndag). Da vil jeg kanskje få hjelp underveis, sier han til TV-kanalene i pressesonen.

300 meter før mål stakk han for alvor i tet. Men på oppløpet ble han distansert litt, før han nesten tok de to som til slutt slo ham med en hårsbredd.

– De takket ikke for at jeg hadde vært hare. Men det burde de gjort, sier han.

Han mener at de mye eldre løperne er «usikre på seg selv».

På spørsmål om han selv ble usikker da han, som liker å starte rolig, følte at han måtte agere hare fra start, svarer han «ikke vet» om han ble det. Han sier han vet hva han er god for, men at han ikke «regnet med» at han ville kunne løpe på 3.33 «alene».

– Det blir som å gå bort på Sandnes stadion, snøre på seg piggskoene og løpe på 3.36 alene, forklarer Jakob Ingebrigtsen.

Om tre dager er han klar for en ny 1500 meter på Olympiastadion i Stockholm, der hans to brødre Filip og Henrik starter på 5000 meter.

I fjor løp han på 3.39 i den svenske hovedstadens Diamond League-stevne. Dengang også i form av et sololøp. Han sier kryptisk at han ikke skal si så mye om det. Men det er liten tvil om at han gjerne vil unngå en reprise av sololøpet på Bislett.

– Du regner med at «alt rundt» skal hjelpe oss til å prestere bedre. Men slik var det ikke. Jeg kunne løpt «mye» fortere, hvis det ikke var blitt et sololøp, gjentar han overfor horden av pressefolk under tribunene på Bislett.