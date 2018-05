BEDRE TIDER: Katinka Hosszu og Shane Tusup under OL i Rio i 2016. Foto: Lee Jin-man / TT NYHETSBYRÅN

OL-mesteren i personlig drama: – Hun lå med treningskompisen

Publisert: 25.05.18 10:23

Trippel OL-mester Katinka Hosszu (29) gjorde det kjent at hun slår opp - både profesjonelt og personlig - med sin trener og ektemann. Han svarte med å beskylde henne for å ha ligget med sin treningskompis.

Dramaet rundt den såkalte «Jernkvinnen» vekker stor oppsikt i internasjonal svømming fredag.

Ungarske Hosszu tok tre gull på medley- og ryggdistanser i Rio-OL og er en av verdens største svømmestjerner.

På sin Facebookside, som følges av mer enn en halv million mennesker, skrev hun torsdag:

– Jeg vil gjerne komme foran ryktene. Dessverre har ikke Shane og jeg klart å løse våre personlige problemer, derfor kan vi heller ikke lenger jobbe sammen. Jeg forbereder meg på de kommende konkurransene mens jeg ser på alternativer til mitt støtteapparat.

Shane Tusup og Hosszu møttes som studenter ved University of Southern California i 2009. Etter at hun mislyktes totalt i OL 2012, ba hun kjæresten om å bli treneren sin. De to lyktes fullt ut med opplegget til 2016-OL.

I 2013 giftet de seg, men i februar i år ba Hosszu om separasjon. Etter at hun gikk ut med at Tusup ikke lenger er treneren sin, svarte ektemannen med et åpent brev der han skriver at «dere fortjener å få vite hva de personlige problemene mellom oss er». Han beskylder svømmestjernen for utroskap.

– Hun ødela vårt ekteskap ved at hun lå med sin treningskompis Daniel Dudas, heter det i brevet fra Shane Tusup. Hosszu har ikke reagert på anklagene.

Han vakte oppsikt allerede i 2016-OL med sitt sinne ved bassengkanten, og ifølge swimswam.com hadde han et voldsomt utbrudd i et svømmestevne for ungdom i Ungarn i november i fjor.

– Katinka prøvde hele tiden å få meg til å tro at problemene skyldtes meg og min karakter, skriver Tusup og hevder at Hosszu aldri gjorde noe «reelt forsøk» på å få orden på ekteskapet deres.

Magasinet Swimming World stilte i 2015 spørsmål ved om Katinka Hosszu har dopet seg, men ungareren har aldri testet positivt.