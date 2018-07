Bruker VR-briller for å bli mentalt sterkere: – Skal tenke som Iniesta

SARPSBORG (VG) Nå gjør Sarpsborg 08 noe ingen andre klubber i Eliteserien har gjort før dem. De legger inn spill med VR-briller i treningsopplegget.

– Vi ønsker å gå nye veier og være innovative. Vi må gjøre det vi kan hele tiden for å utvikle oss, og dette er veldig spennende. Som mental trener leter jeg etter nye veier hele tiden, og dette går på den kognitive biten. Altså om hvordan man kan lære mer om seg selv, og spillet i seg selv, uten fysisk trening, sier mental trener i Sarpsborg 08 , Trond Lunåshaug.

Sarpsborg 08, som torsdag kveld spiller Europa League-kvalifisering , er første klubb i Eliteserien som skal legge inn bruk av VR-briller i treningshverdagen. På et bakrom inne i garderoben er Joachim Thomassen, Amin Askar og Tobias Heintz valgt ut til å være de første spillerne som tester ut det nye opplegget. Målet er at alle spillerne i troppen skal bruke VR-brillene som mental trening.

– Det var litt spesielt i starten, men jo mer man kommer inn i det, jo lettere blir det. Og meningen med det er jo at det skal gi oss noen prosent ekstra utpå banen når det virkelig gjelder, sier Sarpsborg 08-kaptein Thomassen.

Hele systemet fungerer som et spill. Spillerne får på seg VR-briller og en Xbox-kontroll i hånden. Inne i brillene blir du en del av en kampsituasjon. Du får en «score» ut ifra om du blant annet tar de rette valgene og hvor god orienteringsevne du har.

Konkurransesituasjonen skal gjøre det lettere for spillerne å jobbe med mental trening. Det skal gjøre det gøyere å trene.

– Det er laget pedagogisk, og gutter trigges av alle læringssituasjoner som er knyttet til konkurranse. Det er det ingen tvil om, så det kommer vi til å bruke bevisst, sier Lunåshaug.

– Det er jo det som er hele poenget med det. At man kan tilpasse nivået ut ifra en del data utviklerne har hentet inn. For eksempel fra Eliteserien eller Champions League. Det går på vanskelighetsgrad, så vi får starte litt lavere nå i begynnelsen, sier Thomassen.

Skal lære å tenke som verdens beste

Situasjonene spillerne havner i når de tar på seg brillene er hentet fra virkelige kamper fra for eksempel Champions League eller VM, og alle situasjonene har vært viktige i kampene de er hentet fra. Du kan for eksempel «være» Andrés Iniesta i en Champions League-finale, og du får toppscore på «valg» om du gjør det samme som han gjorde i den situasjonen.

Lunåshaug er sikker på at VR-brillene vil gjøre Sarpsborg 08-spillerne mentalt sterkere.

– Man blir bevisst på hva slags atferd man har på banen. Du får se hvor styrkene og svakhetene dine ligger. Det som er bra med dette er at du får en direkte tilbakemelding, det er ikke bare en poengsum du får for å score mål. Det handler om den handlingsatferden du har, og som en fotballspiller må ha. Du får vite hvor godt du tenker og hvor godt du bruker øynene dine, sier han.

– Dette er fremtiden

Det norskutviklede selskapet Be Your Best står bak systemet Sarpsborg 08 bruker, og situasjonene i spillet er basert på Geir Jordets forskning om hva de beste spillerne gjør innen mental prestasjon. Jordet har doktorgrad i fotballpsykologi.

– Jeg tror dette er fremtiden, og jeg tror mange eliteklubber kommer til å bruke dette fremover. Det er mange som prøver forskjellige ting med teknologi i idrett i dag, men vi driver ikke egentlig med teknologi. Vi driver med mental trening. Det er det som er vårt fokus. Og vi fant ut at VR fungerer veldig bra til det, sier sjefsutvikler Davlet Dzhakishev.

– Mye kan tyde på at dette er fremtiden. Det er jo spilleren selv som må ta valg når du først spiller kamper på søndager, men det kan absolutt være et veldig fint hjelpemiddel. Spesielt kanskje når man er skadet og ikke spiller så mye kamper. Da kan man få en kunstig konkurransesituasjon, sier Thomassen.

U19-landslaget har allerede prøvd systemet, og fungerte som et pilotprosjekt da de forberedte seg til EM-kvalik tidligere i år. Også klubber som Manchester United bruker VR-briller i treningen, men de har ikke like stort fokus på det mentale som Sarpsborg 08.