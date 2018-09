VM-SUKSESS: Kjetil Borch gjorde karrierens hittil beste prestasjon og vant VM-gull søndag i bulgarske Plovdiv. Foto: Bálint Czucz

Kjetil Borch får sitt største ønske oppfylt – selv om pengene mangler

Kjetil Borch (28) vant VM-gull uten å være på et eneste høydeopphold. Den nye ro-kongen krever forandringer. Nå garanterer landslagssjef Johan Flodin at Borchs ønske blir oppfylt.

– Ja, det blir tre høydeopphold frem mot VM neste år. Vi er i full gang med planleggingen og bookingen av steder, sier Flodin til VG.

Men landslagssjefen vet fortsatt ikke hvordan høydesatsingen skal finansieres.

– Nei, økonomien rundt dette er ikke avklart. Vi tror det ordner seg med den økte oppmerksomhet vi får etter VM-gullene. Uansett skal våre utøvere til Sierra Nevada i Spania med Olympiatoppen i oktober. Vi skal ha skisamling i Livigno i januar og drar tilbake til Italia for en høydesamling fire uker før VM neste sommer.

Kjetil Borch mener at høyderegime «må spikres» helt frem til Tokyo-OL i 2020.

– Vi mangler høyde. Det har jeg klaget på. Men det finnes ikke penger og ressurser, sier Borch til VG. Han har gode erfaringer fra høyfjellet i det tidligere samarbeidet med Olaf Tufte.

– For Olaf har det veldig mye å si med høyde. Jeg har også en fremgang på blodvolumet. Formen vi hadde under OL i Rio var formidabel. Det var en kjempevekst i prestasjonene, forklarer han.

Tufte har tatt det roligere med konkurranser i år, men har likevel trent flere perioder i høyden. Sist gang med mannen som Borch slo i VM-finalen – tsjekkeren Ondrej Synek (fem VM-gull) – i august.

– Høydesamlinger er helt nødvendige. I år har jeg stort sett betalt for dem selv. Roforbundet har hjulpet meg med litt transport, sier Tufte.

Flodin mener høydetrening er helt nødvendig for både han, Borch, Erik Solbakken, Oscar Helvig og Martin Helseth. Litt mer tvil er det rundt Nils Jacob Hoff. Mens lettvektsdobbelen med Are Strandli og Kristoffer Brun har dårlige erfaringer og kommer til å holde seg i lavlandet frem mot OL.

– Vi er nødt for å dra til utlandet for å ro og vi er nødt til å dra på høydesamlinger. Men det har ikke vært penger til det. Det frustrerer meg mer enn min personlige økonomi, sier Borch.

Han får ingen gullbonus fra Norges Roforbund, men har egne sponsoravtaler. VM-seieren sikrer klart økte inntekter.

– Det er dyrt å dra i høyden. Det hadde fort kostet 300–400.000 kroner å ha sendt VM-troppen på høydeopphold. Hvis snittet i økningen i blodvolum er 3,5 prosent, så kan det øke prestasjonen din med fra 0,5 til 0,8 prosent, sier han og mener nettopp disse marginene utgjør forskjellen på suksess og fiasko.

Ifølge Johan Flodin har det britiske roforbundet et like høyt budsjett som hele Olympiatoppen – som for 2018 fikk tildelt 155 millioner kroner fra staten.

Norges Roforbund har til sammenligning bare 13–14 millioner kroner å rutte med årlig Altså under en tidel. Likevel havnet Norge med sine to VM-gull foran Storbritannia på medaljestatistikken under VM i Bulgaria.

– Britene må ha noen lekkasjer, tror Flodin.

Sammen med padlerne har roerne stått for nesten halvparten av Norges medaljer i sommer-OL siden 1992.

– Hadde roforbundet og padleforbundet fått det budsjettet som er satt til å bygge dasser i Holmenkollen, så hadde vi levd fett frem mot Tokyo-OL, mener Kjetil Borch.

– Jeg vil ikke fremstå som sutrete, men midlene fordeles skjevt i norsk idrett, sier han og advarer:

– Vi er flinke til å lage gull av gråstein, men toget begynner å kjøre fra oss.