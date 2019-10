ULYKKESBILEN: Slik så bilen til Errol Spence ut etter ulykken. Foto: KDFW FOX4 / AP / NTB SCANPIX

Verdensmester skadet i bilulykke

Den ubeseirede welterweight verdensmesteren i boksing, Errol Spence (29), ligger på intensivavdelingen på sykehuset i Dallas etter bilulykke torsdag.

Nå nettopp







Boksestjernen skal ha mistet kontrollen over sin Ferrari nær hjembyen DeSoto i Texas natt til torsdag.

Overvåkningsbilder NBC har fått tilgang til fra ulykkesstedet viser det som skal være Spences Ferrari bli slengt flere ganger rundt i luften før den stopper.

Ifølge en rekke medier, blant annet Forbes, New York Times og The Guardian, skal han ha blitt kritisk skadet, men er forventet å overlevere.

Ifølge The Athletic opplyser politiet at Spence ikke skal ha brukt bilbelte da ulykken skjedde, og at han ligger på intensivavdelingen på sykehuset i Dallas. Politiet etterforsker ulykken.

UBESEIRET: Errol Spence etter sin 26. proffseier her etter 12 runder mot Shawn Porter i september i år. Foto: Ringo H.W. Chiu / AP / NTB SCANPIX

– Spence er våken og tilstanden beskrives nå som stabil, skriver Premier Boxing Champion i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen skal han ikke ha pådratt seg noen brudd, men har noen skader i ansiktet.

– Det er ventet at han blir helt frisk igjen. Familien ønsker å takke alle for støtten, og gir en spesiell takk til nødetatene og de som jobber på sykehuset.

28. september i år tok han sin 26. proffseier, og er dermed fortsatt ubeseiret, da han slo Shawn Porter på poeng etter 12 runder.

Publisert: 12.10.19 kl. 02:14







Mer om