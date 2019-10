NORGESMESTER: Åsrud Vilja ble norgesmester for hopper for fire år siden. Siden har hun innkassert tre strake annenplasser i NM. Nå slipper hun å møte Ulsrud Tea og skal ha en solid vinnersjanse, tross dobbelt tillegg på sprint. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: V75-jackpot

Det ble favorittpreget på Bjerke Travbane forrige onsdag. Dermed overføres en drøy millioner kroner ekstra til kveldens syverpott.



Anders Olsbu

Nå nettopp







VGs travekspert, Anders Olsbu, mener jackpot-bankerne er klare.

– Åsrud Vilja er Norges nest beste hoppe bak Ulsrud Tea og møter overkommelig lag i sitt løp. Tross dobbelt tillegg på sprint, bør hun runde alle, mener Olsbu.

Nykommeren Bravo Revansch kan også fort være en vinner.

– Ottersen-traveren er flink fra start og kan fort lede fra start til mål for Hans Jørgen Eggen i et amatørløp, sier Olsbu.

Dagens banker:

Åsrud Vilja (V75-4) er kveldens sikreste vinner. Hun møter ikke avskrekkende lag og bør runde alle.

Dagens luring:

High Hopes (V75-2) var syk sist og unnskyldt. Han er bra på sitt beste og står fint til for et perfekt ryggløp.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 336 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2160 kroner

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer to jackpot-bankere. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2100ma)

9 HILTON MOLANDER

4 HØNN SPIK

3 HUSEBY SNUPPA

———————————

12 Kolbu Kæsj

11 T.M. Stjerna

6 Faste Jerva

8 Rive Rodin

2 Vetla Vinna

1 Åsaoline

5 Eilert

7 Reinfaks

10 Stjerne Åsa

Løpet:

Tre hester peker seg ut i V75-innledningen.

Favoritten:

Hilton Molander innfridde som VG-banker etter relativt tidlig tetkjenning sist. Står i bakspor nå, men kan gå bra bakfra også, selv om han nok er aller best i tet. Nest sist tapte han kun for Voje Jerv. Møter ingen av hans kaliber her.

Outsiderne:

Hønn Spik har vært meget god til to strake seirer. Nest sist dro han jevnt, hardt unna i tet og var helt overlegen på sterke 1.26,3. Sist feilet han på startsiden, men var likevel god nok til å speede inn til seier etter et fint ryggløp. Denne gang er det snakk om full distanse, som ikke er noen fordel. Dessuten vet man aldri helt hvor man har denne hesten. Plutselig kan han gi helt blaffen. Men er han like god som i sine to siste starter, kan han meget vel vinne igjen.

Luringen:

Huseby Snuppa skuffet sist ved å få feile i tet i siste sving. Var på defensiven da. Gangen før var hun meget bra og vant helenkelt på flotte 1.26,3 over sprintdistanse. Nå er det snakk om full distanse, men hun har vist at hun takler det. Om hun ikke blir for hissig og viser seg fra sin beste side, er hun god nok.

Startsiden:

Vetla Vinna, Huseby Snuppa og Hønn Spik er alle meget kjappe ut. Førstnevnte skal trolig ha rygg.



V75-2 (2100ma)

1 CALL ME FOX

9 HIGH HOPES

2 BURNING LOVE E.P.

5 ICARUS B.R.

8 Ian B.R.

———————————

7 J.T.'s Kiwi

10 Gone Dancing

3 Proud Design

4 Samanta Frecel

11 R.M.G. Dancing

Løpet:

Jeg streker for halve feltet i DNTs unghestserie for 3-åringer.

Favoritten:

Fidanza (strøket) trykket på i dødens i en Oaks-kvalifisering sist og overtok etter 500 meter. Feilet under press i annen sving, på grunn av en utstyrsfeil. Hoppa er normalt travsikker og står perfekt inne grunnlagsmessig i dette løpet. Har gått jevnt 1.14-15-tider på distansen og kan fort ta karrierens første seier her. I så fall vel fortjent.

Outsiderne:

Call Me Fox avsluttet bra til annen bak ledende Manihiki sist. Sto vrient til i spor tolv da. Nå har han trukket et perfekt førstespor. Er bra fra start og er uansett sikret en fin reise. Feilfritt skal han regnes blant de tre.

Luringen:

High Hopes har hatt mye utur med sportrekningen. Var syk i sin siste start og unnskyldt. Gangen før feilet han seg bort. Står til for et fint smygløp nå og skal være vel forberedt. Jeg blir ikke overrasket om han skulle vinne på direkten.

Startsiden:

Call Me Fox, Samantha Frecel, Icarus B.R. og Fidanza kan alle løse bra. Muligens kan sistnevnte sitte tidlig i tet.



V75-3 (2140mv)

9 FRK. SJUR

7 HAUGESTAD GABRIELLE

11 Å.M. LUNA

1 HAUAN MINA

———————————

8 Nattbris

6 Furderud Stjerna

4 Runi

2 Sikvelands Odine

10 Mo Oda

3 Hejmie

5 Il Dina

Løpet:

Fire hester peker seg klart ut i dette hoppeløpet.

Favoritten:

Frk. Sjur var helt overlegen fra tet på sterke 1.26,3 i en Veikle Balder Cup-kvalifisering nest sist. I Veikle Balder Cup-finalen for hopper sist havnet hun i dødens, men fullførte godkjent til sjette, selv om hun ikke var like hvass som gangen før. Står fint til i springspor på tillegg og møter mye enklere lag nå. Feilfritt og på sitt beste er hun mer enn god nok.

Outsiderne:

Haugestad Gabrielle har vært veldig god til to enkle, strake seirer etter pause. Har et trangt spor, men kommer hun seg bare feilfritt avgårde, skal hun regnes med vinnersjanse igjen. Hoppa har vunnet fem av 13 løp hittil i karrieren.

Luringen:

Å.M. Luna ble passert i første sving sist og havnet etterhvert i tredje innvendig. Ble dratt bakover da Runi ga seg og ble sittende fast med krefter spart i køen. Var veldig god i seiersløpene i sommer og kan vinne feilfritt og med klaff.

Startsiden:

Hauan Mina forsvarer normalt sporet.

BANKERKUSK: Kristian Malmin Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-4 (1640mv)

13 ÅSRUD VILJA

———————————

2 Sundby Søss

3 Lille Olga

5 Lykkje Embla

12 Troll Ronja

9 Haugestad Alma

10 Finnskog Oda

6 Osen Expressa

11 Hvatt Ronja

7 Kagge Lina

8 Voje Diva

14 Arvesølv

1 Jillborka

4 Miramill

Løpet:

Åsrud Vilja, i dette hoppeløpet, er kveldens sikreste vinner.

Favoritten:

Åsrud Vilja er Norges nest beste hoppe bak Ulsrud Tea. Åsrud Vilja har vært NM-toer de tre siste årene og ble Norgesmester for fire år siden. Møter ganske enkelt selskap her, selv om dobbelt tillegg på sprint, ikke er noen ønskeoppgave. Men uten uhell bør hun runde alle. Hun har vunnet enkelt i sine to siste starter.

Outsiderne:

Lille Olga er litt variabel, men god på sitt beste, som i Sverige nest sist og Jarlsberg femte sist. 5-åringene er en av mange trippelkandidater i dette feltet. Sprint er bare en fordel.

Luringen:

Sundby Søss feilet på startsiden i V75 sist, men rundet etter hvert frem til dødens og var tapper som tredje bak Lykkje Embla og Tenk Nå Dina. Står spennende til på strek og skal regnes blant de tre.

Startsiden:

Alle utenom Miramill kan løse bra av strekhestene. Åpent, kanskje Lille Olga.

NYKOMMER: Travtrener Morten M. Ottersen har fått inn Bravo Revansch på stallen. Det kan for være en vinner på direkten for Hans Jørgen Eggen i et amatørløp. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-5 (2100ma)

1 BRAVO REVANSCH

———————————

9 Lastmanstanding

2 Unblemished Record

4 Kinky Boots

10 Briansfantasie A.H.

5 L.A.'s Miss Universe

3 Orlando Fortis

7 Tommycin

6 Flying Garbo

12 Difficult To Catch

11 Classic Dream

Løpet:

Jeg lar Bravo Revansch stå ugardert i dette amatørløpet.

Favoritten:

Bravo Revansch gjør en spennende start i Ottersen-regi. Hesten har gått veldig god løp i Sverige og fortjener virkelig en seier. Den kan fort komme her. Vallaken er kjapp fra start og kan lede hele veien. Kunne ikke forsvare sporet sist, men det ble det åpnet i 1.09-fart. Avsluttet bra etter sen åpning etter et løp i lederrygg og tredje innvendig da. Jeg tror han vinner om han forsvarer sporet.

Outsiderne:

Unblemished Record gikk mest på det jevne sist, mens han satt fast nest sist. Avsluttet bra etter en tøff innledning og sen åpning tredje sist. Fjerde sist vant han lett etter å ha angrepet fra tredje utvendig i siste sving. Er kjapp fra start og kan utfordre favoritten på startsiden. Skulle han klare å komme seg foran, stiger sjansene. Er uansett trippelaktuell om han unngår dødens.

Luringen:

Lastmanstanding er tilbake på Brenne-stallen og kan være forbedret. Skulle han klare å holde ryggen på favoritten, kan han fort ende på trippelen, om han er tilbake i form.

Startsiden:

Bravo Revansch er god fra start. Utfordres av Unblemished Record.



V75-6 (1609ma)

2 KATIE MAE

7 AIDA MAE

3 Xita Lavec

1 Galaxy W.

5 Nad Al Sheba

8 Graceland E.P.

———————————

6 Towanda's Classic

10 Dreamy Queen

9 Denali

4 May Lane

12 Nora Noark

11 Glennis Attack

Løpet:

Jeg synes Mae-traverne til Stein Ivar Kløven peker seg litt ut i dette hoppeløpet.

Favoritten:

Katie Mae fikk en tung innledning i Sverige sist til hun ble avløst til annet utvendig runden igjen. Sto på bra til tredje da. Satt fast nest sist, mens hun var overlegen tredje sist. Har trukket et perfekt spor og skal regnes med en fin sjanse.

Outsiderne:

Aida Mae går gode løp hver gang og fortjener snart en seier igjen. Men hun står litt sjanseartet til spormessig, men med full klaff, kan hun muligens yppe seg.

Luringen:

Galaxy W. var syk sist og unnskyldt. Var god til seier foran Norma B. gangen før. Blir overflydd, men er ikke ueffen om det løser seg.

Startsiden:

Katie Mae og Xita Lavec er kjappe. May Lane og Aida Mae er også flinke.



V75-7 (2100ma)

6 LADY LARA

1 RED SHANKLY R.S.

9 MIRACLE TILE

12 CATEGORICAL

7 MIKKEL H.R.

3 MASSIVE SPEED

8 DREAM BUILDER

4 Delicious Dream

5 Mira Prawo

11 Into The Sun

10 Make Me

2 Next Game

———————————

Løpet:

Jeg helgarderer en åpen V75-avslutning.

Favoritten:

Lady Lara var overlegen fra tet i V75 sist. Er kjapp fra start og skulle hun komme foran, blir hun vrien å tukte. Sjanseartet ellers.

Outsiderne:

Red Shankly R.S. avsluttet solid til seier sist og var også god til seier nest sist. Om han ikke blir sittende fast, har han sjansen igjen.

Luringen:

Miracle Tile firte til sjette etter 1.07,5 og 1.10,8-åpninger i NM for hopper sist. Tapte kun for I Am The Tiger og Faust Boko nest sist. Står fint til for smygløp nå.

Startsiden:

Lady Lara kan muligens stikke rett til tet.

Publisert: 23.10.19 kl. 10:14







