SELFIE-TILTAK: Jakob Ingebrigtsen og Norges OL-aktuelle utøvere blir anbefalt ikke å la selfie-jegere bli for nærgående. Her fra etter etter 5000-kvalifiseringen i friidretts-VM i Doha. Foto: Bjørn S. Delebekk

Sjeflegens helseråd foran ekstrem-OL: Håndvask og selfie-advarsel

Hyppig håndvask og forsiktig omgang med nærgående selfie-jegere. Dette er blant en lang rekke råd og advarsler til Norges toppidrettsutøvere for å unngå sykdom og tap av treningsdager frem til og under ekstremt varme Tokyo-OL om drøyt åtte måneder.

Oppdatert nå nettopp







– Vi terper på det. Noen blir sikkert lei. Det minner dem om en masete mamma eller forelder. Men det er noe vi jobber med hele tiden, sier Thomas Torgalsen til VG.

Torgalsen var Norges sjeflege i OL i Rio de Janeiro for tre år siden. Han har samme funksjon i forbindelse med Tokyo-OL som går fra 24. juli til 9. august neste år. Han er også kjent som mangeårig lege for håndballandslaget og har vært tilknyttet Olympiatoppen siden 2013.

På bakgrunn av at avisen The Guardian tidligere skrev at Storbritannias toppidrettsutøvere vil få «trening» i håndvask foran sommerlekene i Japan, forteller idrettslegen at det lenge har vært på Norges agenda.

Han viser til en nær uendelige rekke råd i skrivet «Rutiner for hygiene og smittevern» som innledes med at disse ikke er en garanti for at utøverne vil holde seg friske - men hvis alle i laget følger dem i praksis, vil risikoen for sykdom i laget bli mindre.

– Det er viktigste enkelttiltak, svarer Olympiatoppens Tokyo-sjeflege Thomas Torgalsen på spørsmål om hvor viktig det er å vaske hendene.

Det er punkt nummer en av 10 under fanen C: «Praktisere god rutiner på egen og felles hygiene»: «Vask hendene ofte. Alltid etter kontakt med mulig smitte, og før hvert måltid.»

Vær forsiktig med nærkontakt når fansen vil ha selfies. Det står ikke nevnt spesifikt. Men Thomas Torgalsen bekrefter at utøverne får beskjed om å utvise varsomhet - med andre ord faktisk avstand - når det gjelder «selfiegreiene».

– All kontakt med personer ut over den lille gruppen du tilhører, øker risikoen for sykdom, sier Thomas Torgalsen.

IKKE nys i egne hender - punkt 7 under fane C Her er noen av helserådene til Norges toppidrettsutøvere fra Olympiatoppens sjeflege for sommer-OL: A. Unngå unødig kontakt med smittekilder: 3) Sjekk mulige smittekilder i ventilasjon/aircondition/ luftfukter etc. 4) Unngå mye hånd til munn kontakt og begrens hånd-hilsing på mange personer 7) Bruk kondom hvis du har sex med ny partner B. Unngå vann- og matforgiftning: Spis helst frukt som kan skrelles og vær nøye med å skylle i flaskevann. C. Praktiser gode rutiner på egen og felles hygiene: 1) Vask hendene ofte. Alltid etter kontakt med mulig smitte, og før hvert måltid 2) Hold rommet ryddig slik at renhold av bad, tepper og gulvflater blir skikkelig 7) Host og nys i god avstand til andre og ikke inn i egne hender D. Tiltak før- og på reise: 4) Vær ekstra obs på å unngå mulige smittekilder siste uka før avreise 6) Unngå harde treningsøkter dagen før avreise og start uthvilt på lange reiser 10) Plasser smittefarlige personer for seg selv bakerst i fly eller buss

Han forteller at en utøver i en såkalt utsatt idrett - utholdenhetsidretter vinter og sommer - kan miste 20 til 25 trenings- og konkurransedager per år på grunn av sykdom. Torgalsen sier også at tiltak rettet mot enkelte grupper idrettsutøvere har halvert antall tilfeller sykdom. Det gjelder infeksjoner i luftveiene.

Han påpeker at de blir anbefalt å bruke desinfeksjonsmiddelet «Antibac», men at det ikke hjelper mot det vanligste magevirus i Norge.

De norske toppidrettsutøverne melder inn sykdom- og skadetilfeller ukentlig, og Olympiatoppen sammenstiller på bakgrunn av dette en årlig statistikk over antall syke- og skadedager. En firedel av «skader» er sykdom.

Torgalsen sier at uttørring av slimhinnene blir en ekstra risikofaktor under OL i Tokyo. Idet utøverne, trenerne og lederne går fra ekstremt høy varme og luftfuktighet ute til rom nedkjørt ved air condition-anlegg, vil dette skje.

– Hvis de er svette og klamme, kan de begynne å fryse når de kommer inn. Derfor vil det være viktig at de har riktige klær på seg mens de oppholder seg i luftavkjølte rom, og er påpasselige med å slå av air condition-anlegget i sitt eget rom, sier Olympiatoppens sjeflege i sommer-OL.

Han mener paradoksalt at valg av klær til OL-troppen blir veldig viktig til Tokyo, der klimaet kan bli like ekstremt som under friidretts-VM i Doha nylig - det vil si 40 varmegrader og 90 prosent luftfuktighet.

Ps! OL-arrangøren og Den internasjonale olympiske komité IOC har besluttet å flytte kappgang og maraton fra Tokyo til juli-kjøligere Sapporo 800 kilometer lenger nord i Japan. Sapporo arrangerte vinter-OL i 1972.

Publisert: 13.11.19 kl. 10:44 Oppdatert: 13.11.19 kl. 11:48







Mer om