Setter ned arbeidsgruppe mot rasisme i idretten

PARKVEIEN (VG) Kulturminister Abid Raja (V) har satt ned en arbeidsgruppe som skal komme med konkrete tiltak til å bearbeide rasisme i norsk idrett. Arbeidet skal leveres senest 1. september.

– Denne gruppen får et mandat til å fremme en liste med konkrete tiltak til hva man kan gjøre for å bekjempe rasisme i idretten, sa kulturminister Abid Raja under et møte i regjeringens representasjonsbolig torsdag formiddag.

Der var kulturministeren, Norges Idrettsforbund, utøvere og en rekke andre personer til stede for å gjennomføre et møte om hvordan norsk idrett skal jobbe med å bekjempe rasisme og diskriminering i idretten.

Arbeidsgruppen har fått frist til 1. september med å levere listen.

– Det er viktig at vi opprettholder et tempo i dette. Aller helst ønsker listen i forbindelse med skolestart når idretten også starter opp, men senest 1. september, sier Raja.

Arbeidsgruppen består av blant andre:

Ezinne Okparaebo, friidrettsutøver

Yngar Andersen, TV-personlighet

Marco Elsafadi, tidligere basketspiller

Grace Bullen, bryter

Siri Nilminie Avlesen-Østli, TV 2-programleder

Daniel Hatland, tidligere fotballtalent som stod frem med sin historie hos TV 2.

Magne Brekke, leder i Oslo Idrettskrets

De seks nevnte startet torsdagens møte med å dele sine historier og opplevelser med rasisme og diskriminering.

– For første gang i mitt liv tør jeg nå å si noe og å skrive noe. Jeg har fått beskjed om ikke å synge den norske nasjonalsangen når jeg vinner. Da synger jeg bare enda høyere neste gang, delte bryter Grace Bullen fra talerstolen.

Idrettspresident Berit Kjøll roste kulturminister Raja for initiativet til dette arbeidet.

– NIF har ingen unnskyldning at vi ikke har vært gode nok på rasisme. Det vil vi og jeg gjøre noe med, sa idrettspresidenten.

– Norsk idrett har kanskje trodd at idretten er fargeblind, at det ikke spiller noen rolle hvilken farge du har eller hvor du kommer fra. Det er lett å se at det er feil.

Kjøll fortalte at det nå vil bli et mål å jobbe for å få inn flere med minoritetsbakgrunn i styre og stell i norsk idrett.

Ervin Kohn, forstand er i Det mosaiske trossamfunn i Oslo, gikk på talerstolen som sistemann torsdag ettermiddag:

– Vi har fortsatt fremtredende samfunnspersoner som argumenter for at vi ikke har rasisme i Norge og i den grad vi har det, så er det tilfeldig. Det er flott at vi som er her i dag, er i gang med å gjøre noe med det. Mitt innspill er: Hva er det verste for barna som opplever rasisme? Våre undersøkelser viser at det er at de voksne ikke tar tak i det. At de bagatelliserer det. Så innspillet mitt er: Bygg beredskap slik at de voksne vet hva de skal gjøre når de opplever disse episodene, sa han.

Publisert: 18.06.20 kl. 15:05

