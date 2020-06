PUST I BAKKEN: Sverre Lunde Pedersen (27) har startet oppkjøringen til sesongen som skal gi ham grunnlaget for å være i toppform om to sesonger, nemlig OL-sesongen 2021/22. Her strammer han hjulene på rulleskøytene under en intervalløkt ved Lillestrøm. Foto: Helge Mikalsen, VG

Lunde Pedersen går for OL-revansj 2022: – Har ikke god tid

LILLESTRØM (VG) Sverre Lunde Pedersen (27) kan ikke glemme feilskjæret som kostet ham en OL-medalje for over to år siden.

Nå understreker skøyteveteranen at de nær 600 dagene frem til han kan ta revansj for uflaksen, ikke er flere enn han strengt tatt trenger.

– Det er lenge til. Men det går fryktelig fort. Neste gang vi møtes i mai, er det for å starte oppkjøringen til OL. Vi har ikke god tid, for å si det sånn, sier Sverre Lunde Pedersen etter en het rulleskøyte-økt på en sykkelvei langs jorder og riksvei 22 utenfor Lillestrøm.

Etter en snittfart på 40 kilometer i timen i 56 effektive minutter, er han temmelig kokt etter intervallene. Men like fullt i stand til så svare klart for seg når det gjelder meningen med slitet. Det er målet: Beijing-OL 4. til 20. februar 2022.

– Du har bare tiden og veien?

– Ja, skal man vinne i OL, må «alt» være bra. Det som er bra for meg, er at jeg har så mange år med mye trening, som jeg kan bruke. Den jobben jeg har gjort de siste 10 årene. Jeg går mine beste år i møte, svarer Sverre Lunde Pedersen på VGs spørsmål.

Han viser til at «de» – det vil si de som har greie på det – snakker om tusen årlige timer trening over 10 år. Det er i toppidretts-vendinger det som skal til for å ta gull. Sverre Lunde Pedersen ble tatt ut på landslaget i 2009, var med som læregutt i Vancouver-OL 2010 og 2019/20 var hans 11. sesong i verdenscupen.

TOG PÅ SYKKELVEI: Sverre Lunde Pedersen (i midten), Hallgeir Engebråten (t.v.) og Allan Dahl Johansson under intervalltrening langs Fetveien en veldig varm formiddag i juni. Foto: Helge Mikalsen

På spørsmål om på hvilke distanser han vil gå for gull i Beijing-OL, svarer Sverre Lunde Pedersen lagtempo, 1500 meter og 5000 meter. I Pyeongchang-OL ledet han Norges lag til tempo-gull, på 5000 meteren var han to tusendeler av ett sekund fra å ta sølvmedaljen i stedet for Canadas verdensrekordholder Ted-Jan Bloemen:

Skøyteinteresserte har antagelig glemt Sverre Lunde Pedersens 1500-meter. Det har ikke han. Slik starter han beskrivelsen av den:

– Den er bitter, sier han.

Foran siste runde lå han tre tideler foran Patrick Roest. Nederlenderen endte på 2. plass, vel å merke etter en ikke altfor sterk avslutning, bak sin landsmann Kjeld Nuis.

– Det feilskjæret! Jeg så det om igjen nå under coronaen da hele OL ble vist i reprise på TV. Jeg mistet all fart. Det var helt stopp. Det var der medaljen glapp, enkelt og greit, forteller Sverre Lunde Pedersen.

Allan Dahl Johansson (21) hadde falt samme sted i foregående par. Sverre Lunde Pedersen klarte å holde seg på bena i sin nest siste sving, men måtte tverrstille den ene skøyten for ikke å styrte rett i sikkerhetsputene. Han måtte ta til takke med 9. plass.

Det var er ikke det eneste bitre uhellet Sverre Lunde Pedersen er blitt offer for. Under 2018-VM på utendørs-isen i Amsterdam, ikke langt tid etter Pyeongchang-OL, var han på vei mot et «sikkert» sammenlagtgull – Norges første på 24 år – men falt under den avsluttende 10.000-meteren.

Da han i fjor høst kjente at han var i sitt livs form, trynet han stygt på sykkel i Inzell. Sesongen ble delvis spolert på grunn av hodesmellen. Han avsluttet den med å ta sin fjerde sølvmedalje i allround-VM, på hjemmebane i Vikingskipet.

Etter at Håvard Bøkko la opp, er Sverre Lunde Pedersen allroundlandslagets udiskutable veteran og lederskikkelse.

– Jeg kjenner på det, og må ta ansvar. De andre må bli bedre for at jeg skal bli bedre. Jeg blir mer skjerpet av de unge, med sitt mot. Det er mye vilje og mye trøkk, sier Sverre Lunde Pedersen.

Publisert: 22.06.20 kl. 11:43

