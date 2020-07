FØRSTE MØTE: Dennis Rodman møter faren Philander for første gang på 42 år i forbindelse med en oppvisningskamp på Filippinene i 2012. Foto: AP

Dennis Rodmans far død - etterlater seg 29 barn

NBA-ikonet Dennis Rodman (59) har mistet sin far Philander Rodman, som ble 79 år.

Det er barnebarnet Jasmine som, ifølge ESPN, har bekjentgjort dødsfallet på Facebook.

Dennis Rodmans far døde i en forstad til Manila, der han har bodd siden 1970-tallet, da han kom til Filippinene i forbindelse med sin tidligere jobb i US Air Force.

Philander Rodman etterlater seg intet mindre enn 29 barn, som han har fått med 16 forskjellige kvinner. Han har drevet restaurant på Filippinene.

Kontakten med Dennis Rodman, som på 1990-tallet var en kjent profil i basketballsporten og som siden har blitt mye omtalt for sin kontakt med Nord-Koreas leder Kim Jong-un, stanset brått da Philander forlot sin daværende familie da Dennis var bare fem år gammel.

I årtier var de atskilt, inntil de møttes i forbindelse med en oppvisningskamp i Mall of Asia Arena på Filippinene i 2012. Da var det 42 år siden sist de hadde møttes.

– Det var stort, sa Philander til nyhetsbyrået AP etter møtet med sønnen i 2012.

– Jeg har i årevis forsøkt å møte ham, og så plutselig skulle det lykkes.

ESPN skriver at faren første gang prøvde å møte Dennis Rodman i forbindelse med en tilsvarende kamp i 2006.

– Jeg hater ikke mannen som brakte meg inn i denne verden. Jeg fortalte ham at «du er min venn», sa basketball-legenden selv den gang.

I sin selvbiografi fra 1996 skrev imidlertid Dennis Rodman om Philander:

– Min far er ikke en del av mitt liv.

– En tilfeldig mann brakte meg til verden. Det betyr ikke at jeg har en far. Det har jeg ikke. Jeg kunne si «det er min far». Men det høres bare feil ut, skrev han i boken.

Dennis Rodman er tatt opp i basketballsportens Hall of Fame for sine prestasjoner. Han er fem ganger NBA-mester. Først med Detroit Pistons i 1989 og 1990, så for Chicago Bulls fra 1996 til 1998. Han har også spilt for San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers og Dallas Mavericks.

Det vakte oppsikt da han i 2013 reiste til Nord-Korea for å møte Kim Jong-un. Han har dratt på gjentatte besøk til det lukkede landet siden den gang. Rodman har i 2020 vært aktuell gjennom «The Last Dance» - en serie om Michael Jordans karrière.

Publisert: 18.07.20 kl. 09:05

