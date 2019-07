Jusprofessor ut mot Carlsen og sjakkforbundet: – Fullstendig ukvalifisert

«Jeg har lest advokat Reuschs notat og advokatfirmaet Kvales notat og er uenig både i innholdet konklusjon. Jeg kan ikke skrive juridiske betenkninger verken på FB eller i VG og må derfor fatte meg i korthet. Det kan se ut som om det er en viss uenighet om faktum. Ut fra hva jeg kjenner til, har opprettelsen av Offerspill til formål å oppnå optimal representasjonsrett på sjakkforbundets kongress, i den hensikt å få flertall for en omstridt sponsoravtale med et bettingselskap. At klubben også skal være en vanlig sjakklubb med medlemskap for alle er en annen sak, i denne sammenheng underordnet.

Å arbeide for det nevnte mål er ikke i seg selv rettsstridig. Det rettsstridige er at for å nå dette formålet har en enkeltperson, Magnus Carlsen, som selv er en forkjemper for sponsoravtalen, refundert for medlemskontingent til forbundet for opptil 1000 medlemmer av klubben. Det er ikke noe galt i at f eks en forelder betaler medlemsavgift for et barn, eller at man låner i bank for å betale. Det er heller ikke noe galt i at en klubb unntaksvis kan legge ut for en medlemskontingent. Men når dette gjøres i stor stil, organisert i den hensikt å påvirke viktige beslutninger i forbundet er realiteten at man «kjøper seg» representasjonsrett. Det vil være et brudd på en underliggende forutsetning om at medlemskontingenten som den store hovedregel til syvende og sist skal belastes medlemmet selv. Det er også i strid med grunnleggende demokratiske prinsipper om at man ikke kan kjøpe seg stemmerett. Hvis det ikke var en slik hovedregel, ville forbundet ligge åpent for kupp fra utenforstående, f eks sponsorer eller andre som gikk inn og refunderte medlemskontingenter. Forskjellen på at Carlsen, som støtter avtalen og bettingselskapet, gjør det og at sponsor selv gjør det er bare formell. At han ikke har økonomisk egeninteresse i det er åpenbart ikke avgjørende. Man kunne også oppleve at utenforstående f eks refunderte medlemsavgiften for personer som hadde til hensikt å endre sjakkforbundets formål eller splitte forbundet. Det alminnelige juridiske prinsippet må derfor være at hvis medlemsavgifter refunderes, så kan det ikke skje i forbindelse med en organisert aksjon mot et forbund med den hensikt å endre vedtektene eller få flertall for en omstridt sponsoravtale. I vurderingen har det betydning at sjakkforbundet representerer en monopolvirksomhet. Man har ikke adgang til å spille organisert konkurransesjakk utenfor forbundet. Man kan derfor ikke bare melde seg ut hvis man ikke liker Offerspills engasjement eller vedtagelsen av sponsoravtalen. Jeg er bekymret for at advokatfirmaer som gir uttalelse i denne saken er for opptatt av å tilfredsstille klienten.

Jeg noterer meg at sjakkforbundets advokat uttaler at hans konklusjon ikke er tvilsom. Det er med respekt å melde et fullstendiig ukvalifisert standpunkt faglig sett. Dermed sår det tvil om habiliteten».