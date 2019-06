HEIER PÅ KJÆRESTEN: Magdalena Eriksson drar seg forbi Canadas Nichelle Prince i 8-delsfinalen, Sverige vant og er klare for kvartfinale lørdag. Erikssons kjæreste, danske Pernille Harder (innfelt) heier i svensk drakt. Foto: AFP/TT Nyhetsbyrån.

Dansk superstjerne heier på kjæresten i svensk landslagsdrakt

Den svenske landslagsspilleren Magdalena Eriksson (25) takker kjæresten, den danske landslagskapteinen Pernille Harder (26), for støtten frem mot lørdagens kvartfinale i VM.

Lørdag spiller Sverige kvartfinale mot Tyskland. På vei til VM i Frankrike slo Sverige ut Danmark i kvalifiseringen. Det ble en litt spesiell situasjon for Eriksson og Harder siden de er kjærester.

Men Harder viser seg som en supporter med stort hjerte for kjæresten. Ikke bare følger hun Sveriges VM-kamper fra tribunen, den danske fotballstjernen tar også på seg den svenske landslagsdrakten.

– Det betyr kjempemye at hun er her, til tross for at hun helst skulle vært her og spilt, sier Eriksson til svenske Expressen.

Harder ledet Danmark til EM-sølv som kaptein for to år siden. Hun spiller til daglig i tyske Wolfsburg og var inntil nylig lagvenninne med Caroline Graham Hansen, mens Eriksson er proff i Chelsea.

SLO NORGE: Pernille Harder (t.h.) takket Caroline Graham Hansen for kampen i Deventer under EM i 2017. Norge scoret ikke et eneste mål i mesterskapet, Danmark ble nummer to. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Etter Sveriges seier over Canada i 8-delsfinalen klinket paret til med et kyss. Begge i svensk landslagsdrakt. Noen dansker reagerte i sosiale medier. Harder tok det hele med et smil.

– Hva gjør man ikke for kjærligheten? Men dere trenger ikke å være urolige, Danmark kommer alltid til å være mitt land numme én, skriver Harder på Twitter.

Eriksson tok OL-sølv i Rio de Janeiro i 2016, etter at Sverige tapte 2–1 mot Tyskland i finalen. Hun syns kyssebildet med kjæresten i svenske farger er fint.

– Det er virkelig et kjempefint bilde, og det er så søtt at hun er her, sier Eriksson om Harder til Expressen.

Publisert: 28.06.19 kl. 19:16