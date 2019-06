SKUFFET: Viktor Hovland er ferdig med 18 hull. Han går inn for å signere scorekortet. Han virket ikke helt fornøyd akkurat da. Foto: Robert Simsø

Hovland-nedtur: – Jeg var ikke erfaren nok

CROMWELL, CONNECTICUT (VG) Her går en skuffet Viktor Hovland (21) av golfbanen. Proffdebuten ble ikke helt som han håpet på.

Mange proffdebutanter ville vært fornøyd med å ha gått én under par totalt. Men slik er det ikke for Hovland, som riktignok viste hva som bor ham i med to majestetiske birdier på de to publikumshullene 15 og 17.

Men før det hadde mye gått galt for 21-åringen som ble den første nordmannen på ni år som spilte om dollar på den prestisjetunge PGA-touren.

Han gikk tre over par i sisterunden i Travelers Championship. Han gikk av den siste greenen, tok av seg capsen, klødde seg i hodet, og så alt annet enn fornøyd ut.

Han møtte VG med et skjevt smil utenfor klubbhuset på TPC River Highlands i Connecticut etterpå.

– Jeg spilte ræva, selv om det ikke var så dårlig som tre over par. Men jeg spiller ikke sånne runder som dette veldig ofte, sier Hovland, som raste nedover på leaderboardet utover dagen.

– Tror du det hadde noe med at det var første gang du spilte for penger?

– Nei. Dette var bare en sånn dag. Jeg følte egentlig at jeg spilte ganske ålreit på de første ni hullene, sier Hovland, som forklarer at han ble hardt straffet og at «det ble mye jobbing».

– Jeg klarer aldri å finne roen. Det blir stress. Og så prøver jeg å jage birdier i stedet for å spille helt normalt – og så eventuelt plukke birdier her og der. Det var litt uflyt. Jeg var ikke erfaren nok til å spille mitt eget spill.

– Så du tror det har med erfaring å gjøre?

– Ja, litt.

Han sier at «jeg forhåpentligvis kommer til å lære av dette» og at «jeg håper jeg spiller bedre de neste ukene».

Selv om Hovland klarte cuten, er han ikke fornøyd med bare det.

– Det er veldig kult å spille her ute, selv om jeg gjorde en haug med merkelige ting i dag, sier Hovland, og så ler han godt.

Smilet han er blitt så kjent for, er tilbake.

– Det er bare dårlig

Han avviser bestemt at han er sliten etter noen begivenhetsrike, men morsomme uker. 12. plassen i U.S. Open vekket oppsikt. Så ble han proff.

Og her i Connecticut har «alle» ønsket å snakke med den populære nykommeren.

– Nei, tanken er ikke tom. Det er bare dårlig golf! Det skjer jo, det. Det kommer ikke til å være siste gangen jeg går tre over par, sier Hovland, og så ler han igjen.

IKKE HELT I SLAGET: Viktor Hovland slår ut på hull seks under sisterunden på PGA-touren. Foto: Bill Streicher / X02835

Han forklarer at han må gjøre de dårlige dagene bedre – og heller være enda giftigere når han får sjansen.

– Lærer du noe av medspiller Kevin Kisner som er nummer 27 på verdensrankingen og som scoret veldig bra utpå der. Han spilte kanskje «mer safe» enn deg?

– Ja, jeg vil si det. Jeg vil ikke si at han «spiller safe». Han slår ikke så langt. Men han spiller en law draw (et slag som går fra høyre til venstre, red. anm). Og den kommer hver gang. Da er det ganske lett å spille golf. Da kan du bare slå. Og så er han en veldig god putter i tillegg, sier Hovland, som bekrefter at han selv kommer til å dedikere ekstra tid til sin egen putting fremover.

Den har vært middels både under U.S. Open og denne helgen.

– Vil kanskje litt mye

Kisner krøp oppover resultatlistene med tre slag under par, seks slag bedre enn Hovland på søndagen. Nordmannen kan trøste seg med at han havnet foran verdensener Brooks Koepka og verdenssekser Francesco Molinari (begge på par) i turneringen.

Dette var Hovlands femte turnering på PGA-touren, men den første som profesjonell. Han har klart cuten tre ganger. Dette kommer i tillegg til at han har klart cuten i de to Major-turneringene han har spilt.

Hjemme i Norge fulgte Marius Thorp Hovlands proffdebut med argusøyne.

– Hovland viser jo at han er en av verdens beste fra tee (utslaget). Han vil kanskje litt mye, som ender med noen misser på feil side. De blir jo kostbare, sier Thorp til VG.

Han mener at «den siste dagen blir jo en jakt når man kommer skjevt ut». Han mener også at Hovland «har noe uforløst på og rundt greenen», altså nærspillet.

– Viktor drives av å se fremgang av jobben han legger ned. Jeg tror han kommer til å jobbe hardt med puttingen og ta med seg lærdommene fra denne uken, sier Thorp.

Hovland er i skrivende stund nede på delt 54. plass. Han falt 20 plasseringer. Chez Reavie leder. Han er 16 slag under par.

Hovland vil trolig få rundt 15.000 dollar for innsatsen denne helgen.

Publisert: 23.06.19 kl. 22:40 Oppdatert: 23.06.19 kl. 22:58