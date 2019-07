ALLTID PÅ FARTEN: Birgit Skarstein (31) har tusen jern i ilden, som det heter. Dette bildet er tatt i forbindelse med en treningsleir på Konnerud ved Drammen i fjor. Foto: Tore Kristiansen

Birgit Skarsteins mange kamper: – Må lære når nok er nok

På vei til verdenscupen i Rotterdam og foran forberedelsene til VM, innrømmer superaktive og engasjerte Birgit Skarstein (30) at hennes oppgjør med kroppspresset tok mer av enn hun hadde sett for seg.

– Kroppspressdebatten gikk litt «out of hands», svarer Norges mest kjente para-utøver og verdensmester i roing på VGs spørsmål om hvordan hun klarer å håndtere alle sakene hun engasjerer seg i - på toppen av livet som toppidrettsutøver.

Sist helg skrev hun et innlegg på Facebook om kroppspress som fikk stor oppmerksomhet.

Tirsdag kveld var hun gjest i NRKs «Sommeråpent», onsdag morgen sjekket hun inn grytidlig på Gardermoen sammen med resten av Norges ro-landslag. Helgen 13–14. juli er det verdenscup i Rotterdam. Etter det, en uke sykkeltur i Nord-Tyskland med fem tidligere studievenninner, og deretter to uker treningsleir i nærheten av Varese utenfor italienske Milano - foran VM i østerrikske Linz siste uke i august.

Én måned «on the road».

Utenfor regattabanen er hun engasjert som medlem av styret i Norges skiforbund, i utøverkomiteen til Den internasjonale paralympiske komité IPC, i stiftelsen MOT, i utøverkomiteen for norske idrettsutøvere, i styret i Sunnaas-stiftelsen og i Right To Play.

Birgit Skarsteins interessesfære er nærmest uendelig. For en måned siden var hun for eksempel ivrig paneldeltager under et seminar om doping og etikk i Oslo.

– Jeg hadde ikke kunnet gjennomføre dette rett før VM. Jeg er ram på periodisering; hvor og når. Det må balanseres hele tiden. Hva jeg vil få ut av det i forhold til hva jeg legger inn, sier hun.

Den neste måneden vil hun legge hele sitt register av engasjement og entusiasme i roingen. Hun vil være «avkoblet» av hensyn til det sportslige. Under ferie- og sykkelturen med venninnene, fra Lübeck lang kysten til Berlin, er det «helt avkoblet» som gjelder: Bort med mobiltelefonene.

– Da skal vi bare være oss, sier hun.

– Hvorfor involverer du deg så sterkt som du gjør i forskjellige saker?

– Det er et grunnleggende engasjement i bunn. Det gir energi. Å se hvordan samfunnet fungerer, og kanskje bidra til at det kan fungere enda bedre, svarer Birgit Skarstein over telefon mens hun er inne på posten for å hente en pakke.

Hun mener at deltagelse i samfunnsdebatten, som den om kroppspress, medfører at hun opplever idrettskarrieren «som enda mer meningsfull».

– Men det er forutsetter selvsagt at jeg ikke ødelegger premissene for roingen og toppidretten, understreker hun.

Hun forteller at hun mellom «slagene», som har vært mange den siste tiden, har ligget rett ut på sofaen. I horisontal stilling har hun på den annen side «slappet av» med å lese saksdokumenter som forberedelse til møter i komiteer og styrer.

På spørsmål om hun leser noe skjønnlitterært, er svaret hennes at hun for øyeblikket leser Michelle Obamas «Becoming». På originalspråket, fordi hun forsøker å holde ved like det engelske språket hun tilegnet seg som utvekslingsstudent ett år i Oregon. Hun brukte også et halvt år til rehabilitering i California da hun ble lam. Det brukte Skarstein konfirmasjons-pengene på.

– Hun skriver levende og godt. Det var langt fra gitt at hun skulle bli presidentfrue i Det hvite hus. Å lese om veien hun har gått, trigger idrettsutøveren og samfunnsaktøren i meg, sier Birgit Skarstein.

Hun sier at hun «nok har» veldig høy kapasitet og høyt energinivå; flink til å sjonglere flere ting samtidig. Hun er litt nerd, sier hun: «Det er det som er greia». Hun vil forstå hvordan verden henger i hop.

Det kan tære på omgivelsene, for eksempel hennes forlovede Martin Sletten, forteller hun i en spøkefull tone:

– Han kan bli litt sliten av og til. Han bemerker at «livet er et konstant kjør, ferie er å jobbe et annet sted». Men han sier i fra, og han er innmari driftig selv, sier Birgit Skarstein.

Hun understreker at hun er oppmerksom på det selv. Det handler om livet generelt, «man må lære seg når det er nok».

«Olaf», det vil si nestor og ro-landslagets brumlebasse Olaf Tufte (43), er også flink til å passe på at hun ikke strekker strikken lengre enn langt.

«Nå! Kom tilbake hit», hermer hun «Tøffe Tufte».

Hun bedyrer at det i hennes hode er «inntaksstopp» når det gjelder engasjement på andre områder enn de hun allerede bruker tid på.

Fra nå er det imidlertid roingen som gjelder. Birgit Skarstein forteller at «vi» har jobbet med noen spennende greier i båten. Det, hva nå det måtte være, har løsnet foran den forestående verdenscupen. Resultatet av det håper hun vil bety gull.

I VM skal det gå enda fortere. Da skal formtoppen sitte ordentlig. Kanskje så godt at hun kan senke sin egen verdensrekord. Topp seks i VM er kvalifisert for Paralympics i Tokyo 25. august til 6. september neste år.

– Det burde være overkommelig. Jeg burde komme topp tre, sier hun.

