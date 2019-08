Liverpool svarte City umiddelbart - satte klubbrekord

(Burnley - Liverpool 0–3 ) Liverpools angrepstrio fortsetter å kjøre på. Men Sadio Mané var åpenbart frusert over at Mohamad Salah for sjelden spiller ballen videre.

45 minutter etter at Manchester City vant 4–0, var det avspark på Turf Moor. Og presset var på forrige sesongs seriegtoer etter målfesten til City over Brighton.

Og seier ble det, den 13. på rad i Premier League for Liverpool. Det er ny klubbrekord. Den forrige rekorden ble satt mellom april og oktober 1990, da var Kenny Dalglish manager.

Og etter 33 minutter løsnet det for Liverpool. Alexander-Arnold la inn fra omlag 30 meter, innlegget gikk via Chris Wood. Dermed ble lobben som gikk i perfekt bue i mål registrert som selvmål.

– Det spiller ikke så stor rolle om det ble mitt mål eller ei. Det viktigste er laget. Og det er viktig at vi holdt målet rent, sier Alexander-Arnold til TV2.

Noen få minutter etter var Sadio Mané frempå. Firmino tok ballen fra Ben Mee, Firmino serverte Mané som satte ballen pent i lengste hjørnet. Burnleys keeper Nick Pope sjanseløs.

Burnley var med i starten av 1. omgang, men det ble selvsagt tungt med to kjappe i mål. Etter sidebytte var Liverpool på fra start. Etter 80 minutter ble det scoring nummer tre, denne gangen var det servitør fra 2–0 som økte til 3–0, Roberto Firmino får ballen fra Mohamad Salah, Firmino skyter fra 16 meter og klinker ballen i mål.

Dermed er Liverpool det eneste laget som ikke har avgitt poeng i Premier League så langt.

Det er mange målhungrige angrepsspillere på Liverpool, nær overtenning målhungrige. Salah hadde tilløp til overdrevent egospill flere ganger, også på det tredje målet så det ut som om han ville avslutte selv.

Og Mané var åpenbart frustrert, oppgitt og sint da han ble byttet ut. Flere ganger valgte Salah å gå for avslutning selv, hvor angrepskollegene sto i god avslutterposisjon.

GRATULERER: Virgil van Dijk var borte og feiret scoring med Sasdio Mané. Foto: CARL RECINE / X03807

