LANGRENNSSAMLING: Det norske juniorlandslaget var samlet på Natrudstilen til samling siden forrige fredag, onsdag morgen måtte de avbryte samlingen på grunn av sykdom. Foto: Mattis Sandblad

Juniorlandslaget i langrenn avbrøt samling etter magevirusutbrudd

Det var fokus på å unngå coronaviruset da juniorlandslaget var samlet ved Sjusjøen. I stedet ble halve laget rammet av et magevirus som spredte seg fort. Det var ikke lege til stede på samlingen.

– Vi har fått et magevirus. Det sprer seg, fort tross tydelig retningslinjer, sier juniorlandslagstrener Monika Kørra til VG.

Det er elleve løpere på det norske juniorlandslaget i langrenn, seks jenter og fem gutter. De er født i 2001 eller 20002. Samlingen startet fredag og skulle avsluttes i dag (fredag). Men onsdag ble alle sendt hjem.

Mandag fikk den første utøveren tydelige signaler på magevirus. Samlingen på Natrudstilen fortsatte.

– Vi visste ikke hva det var. Utøveren var uvel og hadde vondt i magen. Vi tenkte det kunne ha blitt spist noe man ikke tålte, sier Kørra.

– Hissig virus

Så gikk det et døgn og flere ble rammet.

Juniorlandslaget hadde lagt opp et strengt regime i forhold til smittevern på grunn av coronaviruset med strenge retningslinjer, forteller juniorlandslagstreneren.

JUNIORLANDSLAGSTRENER: Monika Kørra. Foto: Kelly, Ryan / NTB scanpix

– Utøverne var kjempeflinke. Ved matservering fikk ingen være på kjøkkenet. Vi brukte antibac. Men antibac tar ikke magevirus, sier Kørra.

– Vurderte dere å avbryte samlingen da den første utøveren ble syk?

– Da halve laget hadde symptomer valgte vi å avbryte samlingen, svarer Kørra.

Tidlig onsdag ble alle sendt hjem.

– Det er et hissig virus, sier Kørra.

– Har ikke fått svar

Landslagslege Øystein Andersen var medisinsk ansvarlig for samlingen. Han forteller at alle utøverne ble testet ved et legekontor.

– Vi trenger ikke alltid teste for virus eller bakterie, men det har vi gjort nå, fordi flere fikk det. Prøvene er sendt til en lab. Vi har ikke fått svar ennå, sier Andersen til VG.

Hverken han eller juniorlandslagslege Remi Andersen var til stede på samlingen.

– Vi har vært i kontakt med dem. Det er Remi som har utøverkontakten, sier Andersen.

Han forteller at på grunn av coronaviruset var de tett på, selv om de ikke var til stede.

– Vi har aldri vært så tett på i forebygging av infeksjoner, selv om det ikke var lege til stede, sier Andersen.

