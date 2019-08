Golf har fått sin egen «Hovland-regel»

Golf-sporten endrer reglene som gjør at Viktor Hovland (21) foreløpig ikke er klar for å spille neste sesongs PGA-tour - til tross for oppsiktsvekkende resultater i sommer.

På sosiale medier er den nå døpt «Hovland-regelen».

Fra og med neste sesong har vinneren av det amerikanske amatørmesterskapet lov til å delta i US Open som profesjonell året etter.

Til nå har han - i år Viktor Hovland - måttet beholde amatørstatusen for å få lov til å spille. Den nye regelen gjør at vinneren av amatørmesterskapet får to måneder ekstra på seg for å skaffe PGA-kortet.

Eurosport-kommentator Per Haugsrud uttrykte mandag til VG at «det må være noe feil ved systemet» når nordmannen ikke er klar for PGA-touren etter sin fantastiske sesong.

– Men reglene er klare: Resultatene hans som amatør teller ikke. Dermed er ikke Masters og US Open med i beregningen – og han må gjennom tre turneringer fra midten av august for å kvalifisere seg. Hvis de to majorturneringene hadde telt, hadde Viktor vært klar nå, sa Haugsrud etter nordmannens 4. plass i Wyndham Championship.

Bare noen timer senere ble det klart at reglene er endret.

– Hovland forble amatør inntil uken etter US Open for å få lov til å delta i US Open regjerende amatørvinner. Han ble nummer 12 på Pebble Beach som amatør, men tok ikke imot penger. Hvis den uken hadde telt, så hadde Hovland vært PGA-medlem nå, skriver golf.com.

Andre golf-medier skriver imidlertid at det er noen «hvis’er» som måtte på plass for at Viktor Hovland skulle ha sikret seg PGA-kortet.

– For at dette skulle ha hjulpet Hovland, måtte også Masters ha endret reglene sine, skriver golfweek.com, som har regnet nøye på det.

Nordmannen skal nå ut i tre turneringer som blir helt avgjørende; Korn Ferry Tour Finals. Han må være blant de 25 beste sammenlagt der for å få tillatelsen til å spille på verdens gjeveste golf-tour neste sesong.

Hovland hadde kommet til å tjene mer enn 200 000 dollar (nesten 1,8 mill. kroner) i US Open om han hadde vært proff den gang.

