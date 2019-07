SEIER: Anders Mol og Christian Sørum, her etter bronsefinalen i Hamburg under VM. Foto: Christian Charisius /DPA / dpa

Overlegen turneringsseier for Mol og Sørum i Sveits

(Mol/Sørum - Brouwer/Meeuwsen 21–17, 21–15) Samme sted som de tok sin første turneringsseier i fjor, tok Anders Mol og Christian Sørum revansje for VM-gullet som røk forrige helg.

Den norske sandvolleyball-duoen møtte nederlenderne Alexander Brouwer og Robert Meeuwsen i finalen i femstjernersturneringen i Gstaad.

Med seieren er de lag nummer to til å vinne i Gstaad to år på rad. Det er kun den brasilianske duoen Ricardo og Emanuel som har klart det før.

– Jeg er tom for ord. Det er utrolig, smilte Anders Mol i et intervju vist på TV 2.

Etter en jevn start på første sett, satte nordmennene inn støtet, og holdt seg to-tre poeng foran. Settet ble vunnet 21–17, etter en overlegen avslutning på settet.

Mol hadde fått justert blokka, og nederlenderne slet med å slå ballen forbi den to meter høye nordmannen.

I sett nummer to ble det bare vanskeligere for nederlenderne. Mol og Sørum tok en tidlig 6–2-ledelse, som ble økt til 10–4. Da var det ingen tvil - sett nummer to endte med overlegne sifre 21–15.

Dermed er duoen tilbake på seiersporet, etter å ha tatt bronse i forrige helgs VM i Hamburg.

– Det har vært tøft, men vi har jobbet hardt og forberedt oss godt foran hver kamp her, svarer Christian Sørum på spørsmål om hvordan de har håndtert VM-skuffelsen.

Slik svarte de til VG etter skuffelsen i Hamburg:

Brasilianerne Bruno Oscar Schmidt og Evandro Goncalves Oliveira ble slått 21-18, 21-14.

