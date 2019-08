JAKTER TOPPLASSERING: Viktor Hovland slår ut på det andre hullet på PGA-turneringen i Greensboro i dag. Foto: Tyler Lecka / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Følg Hovlands jakt på PGA-seier – ny birde og delt femteplass

Viktor Hovland (21) er tre slag bak teten før siste runde av PGA-turneringen i Greensboro, North Carolina, og ligger på delt femteplass før fjerde og siste runde. VG følger den norske golfstjernen hull for hull.

Dersom Hovland ender på andreplass i turneringen, som sendes direkte på Eurosport, vil han sikre seg PGA-kortet for neste sesong, som starter i september.

Kristoffer Ventura sikre seg nylig en plass i PGA-touren for neste sesong. Nå er håpet av Hovoland kan sørge for at det blir to nordmenn på PGA-touren. 21-åringen, som nylig ble proff, har imponert enormt i de PGA-tourene han har gjestet denne sesongen.

VG følger Hovland hull for hull:

Hovlands plassering akkurat nå: 16 slag under par totalt. Delt 5. plass (tre slag bak lederen).

Leder: Byeong Hun An og J.T. Poston (19 slag under par). Poston har storspilt i dag.

Oppdatert resultatliste på PGA-tourens hjemmeside.

Hull 9 (par 4): Slår ut perfekt - midt i fairway. Innspillet er ikke toppklasse, så det blir en lang putt for birdie - over seks meter.

Hull 8 (par 4): BIRDIE! Treffer roughen til venstre på utslaget. Men inn på greenen på slag to. Lekkert og to yards til hullet. Den setter han - ruller på kanten og inn til birdie. To under par i dag!

Hull 7 (par 3): PAR. En liten bekk foran greenen på dette hullet. Flagget står nærme til venstre på greenen. Hovland setter den trygt på greenen, men skal putte meget bra for å sikre birdie. Setter ikke den, så da blir det par igjen. Setter putten enkelt.

Hull 6 (par 4): PAR. Fint utslag midt i fairway, men så har han fått leire på ballen. Det er ikke snaskens. Innspillet er veldig bra, og kan klare birdie igjen. Men er ikke i nærheten på den putten. Senker sikkert for par.

Hull 5 (par 5): BIRDIE! Utslaget litt ut mot høyre. Så blir han litt for kort, og treffer ikke greenen. Treffer ikke perfekt på tredje slag heller, og det blir fire meters birdieputt. Så setter han den - herlig. Ett slag under par for dagen.

Hull 4 (par 4): BIRDIE! Godt utslag i fairway. Så varter han opp med et meget godt innspill. To meters putt for birdie nå. Den setter han sikkert!

Hull 3 (par 3): BOGEY! Er offensiv, men ikke heldig med den. Klinker til over flagget, og ballen havner i roughen. Der røk nok birdemuligheten, men kan bli par. Slår seg greit inn til en parputt han bør sette. Men så misser han på den, og må tåle en ny bogey.

Hull 2 (par 4): BIRDIE! Hovland slår midt i fairway på hull to. Slår herlig inn der. Litt over to meters putt for birdie nå. Så setter han den putten sikkert. Herlig «comeback» av Hovland.

Hull 1 (par 4): BOGEY. Hovland slår ut kl. 20.21. Han går sammen med amerikanske J.T. Poston. Hovland slår ut med driver, de fleste slår med jern, men er ikke heldig med det valget. Treffer ikke fairway der. Ikke krise, men tung start. Hovland slår seg greit inn på greenen, men det blir en jobb å redde par. Har en putt på ca fire meter for å redde par. Så misser han den putten, og da blir det bogey på første hull.

Publisert: 04.08.19 kl. 20:12 Oppdatert: 04.08.19 kl. 22:01