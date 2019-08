IMPONERER: Viktor Hovland avbildet i en PGA-turnering i Illinois tidligere i år. Foto: Brian Spurlock / Reuters

Viktor Hovland storspilte i PGA-turneringen i Greensboro: Tre slag til toppen

Viktor Hovlands seks slag under par på den tredje runden i PGA-turneringen i Greensboro sendte ham opp i tetkampen foran søndagens finale.

NTB

Nordmannen har tre slag fram til toppen etter tre runder.

Sørkoreanske Byeong Hun An leder med 17 under par, mens to mann har 16 under par: Webb Simpson og Brice Garnett. Hovland er på delt 5. plass med sine minus 14.

Etter to 66-runder lå Viktor Hovland på 18.-plass foran den tredje runden. Han startet dagen med birdie på hull en og to. Så ble det par på de to neste hullet, men så fulgte birdie på birdie på hull fem, seks og sju.

På vei hjem i klubbhuset startet han med tre strake par. Spesielt på hull nummer elleve viste han hva som bor i det norske golftalentet.

Fra greenkanten og vel seks-sju meter til hullet satte han sin par. Eurosports kommentator Henrik Bjørnstad, som var hittil eneste nordmann som har ledet en PGA-turnering, lot seg imponere.

– Jeg forsøkte å ta den (ballen) rolig over greenkanten og heldigvis gikk den inn, sa Hovland til PGA-tourens intervjuer.

Intervjueren lurte også på hvordan nordmannen har klart å bli så sterk mentalt.

– Jeg har vært tålmodig. Man må bare klare å ta vare på de gode opplevelsene. Jeg følte at jeg kunne gjøre birdie på hvert eneste hull. Det er slike ting man må utnytte og minimalisere feilene, forklarte 21-åringen.

De fleste golfekspertene som har fulgt nordmannen siden han slo igjennom under Masters i april som amatør, mener at det er på høy tid at han sikrer seg PGA-kortet for neste sesong.

Må fortjene det

– Det er aldri noens tid. Man må gå ut og fortjene det. Jeg føler ikke at jeg tapt noe hvis jeg ikke skulle klare det. Jeg har lært så mye på å spille de siste turneringene, sa han.

Hovland fortsatte storspillet og slo til med et flott innspill på det 13. hullet med å legge ballen en meter unna hullet. Det endte med rundens sjette birdie og 14 under par totalt.

Så begynte problemene for den lovende nordmannen. Først måtte han tåle en bogey på det neste hullet slik at igjen var 13 under par. På det lange 15. hullet – et par fem hull – ødela ha muligheten til en birdie med et dårlig innspill som endte i bunkeren.

Misset god mulighet

Han hadde heller ikke marginene på det 17.-hullet. Han satte innspillet kort av hullet, men denne gangen klarte han ikke å sette puten.

Etter et flott utslag på den siste hullet gjorde at han kunne putte for rundens sjuende birdie og seks under. Han er altså 14 slag under par totalt.

Hvis Hovland skulle ende på annenplassen i turneringen, vil han sikre seg fulle rettigheter på neste års PGA-tour.

Tidligere i sommer har Kristoffer Ventura klarte å kvalifisere seg til PGA-touren som andre nordmann i historien. Henrik Bjørnstad klarte det i 2006 som førstemann.

Publisert: 03.08.19 kl. 20:26 Oppdatert: 04.08.19 kl. 00:24

