ST. LOUIS: Magnus Carlsen vandrer mellom bordene i Sinquefield Cup. Foto: Lennart Ootes

Fem remis for Carlsen: – Det er tydelig at jeg sliter

Magnus Carlsen (28) har spilt remis i samtlige fem partier til nå i Sinquefield Cup. Han klarte ikke å slå sin gamle rival Sergej Karjakin (29) - selv om han hadde hvite brikker.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Nordmannen er slett ikke alene om å spille remis i St. Louis-turneringen. Bare fire av de 30 partiene har hatt en vinner. Resten har endt uavgjort.

– Det var lett for ham å nøytralisere mitt press. Jeg kunne ikke finne noe. Han forsvarte seg perfekt, sa Carlsen etter partiet mot Karjakin.

– Det er tydelig at jeg sliter. Jeg kommer ikke noen vei, fortsatte han i intervjuet på arrangørens sending.

les også Carlsen rådvill etter fiasko: – Jeg bryr meg ikke lenger

– Endelig fikk jeg vist fram noen av mine forberedelsene for New York i 2016, smilte russiske Karjakin etterpå. Det var den gang han møtte Carlsen til VM-matche.

Han har også fem remis til nå.

Torsdag er det hviledag i St. Louis.

– Den gode nyheten er at jeg spilte ganske bra etter hviledagen i Zagreb, sa Magnus Carlsen i intervjuet med Maurice Ashley.

Her kan du spille gjennom partiet (ekstern lenke)

Carlsen hadde hvite brikker onsdag kveld. Han hadde muligheten til å ta sin tredje strake seier over Sergej Karjakin i Sinquefield Cup - alle med hvite brikker.

les også Skjøvet ned fra sjakktoppen: Mistet førsteplass på hurtigsjakkranking

Men han klarte ikke å kopiere bedriftene fra 2017 og 2018. Begge spilte ekstremt nøyaktig, og det var aldri noe som tydet på at det skulle bli en avgjørelse i partiet. Etter fire timer tok de hverandre i hendene.

Dette er Carlsens partier til nå i Sinquefield Cup:

Carlsen-Anish Giri 1/2–1/2.

Viswanathan Anand-Carlsen 1/2–1/2.

Carlsen-Fabiano Caruana 1/2–1/2.

Shakhriyar Mamedyarov-Carlsen 1/2–1/2.

Carlsen-Sergej Karjakin 1/2–1/2.

les også Toppspiller anklages for sjakk-juks

Caruana, Ding Liren og Anand leder etter fem runder. De har tre poeng, et halvt poeng mer enn blant andre Carlsen. I alt er det seks mann på to og et halvt poeng. Neste motstander for Carlsen er Hikaru Nakamura, som «bukket» mot Jan Nepomnjasjtsji og tapte onsdag.

Nordmannen vant den første Sinquefield Cup, i 2013. I fjor delte han seieren med Fabiano Caruana og Levon Aronian. Mange sjakkentusiaster følte at de gikk glipp av heftig omspill da de tre ble enige om å dele seieren. Carlsen reagerte på reglene, som i fjor gikk ut på at det skulle være loddtrekning om hvilke to spillere som skulle møtes i omspillet.

Publisert: 22.08.19 kl. 00:14 Oppdatert: 22.08.19 kl. 00:39

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post