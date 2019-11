BANKERKUSK: Åsbjørn Tengsareid kan vinne med Vestpol Loke, som var helt overlegen sist. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: To V75-bankere

VGs travekspert, Anders Olsbu, prøver to alenestreker, i form av Belle Ami Butcher og Vestpol Loke, i V75-omgangen på Bjerke Travbane i kveld.



Anders Olsbu

Nå nettopp

Førstnevnte blir hans hovedbanker.

– Belle Ami Butcher har vunnet enkelt i sine tre siste travritt og kan holde unna igjen, selv om det jakter gode montéhester fra tilleggene, mener Olsbu.

Han lar også Vestpol Loke stå alene.

– Vestpol Loke var helt overlegen sist. Feilfritt og med klaff kan han runde alle tross tillegg, tror Olsbu.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker:

Belle Ami Butcher (V75-4) er en meget god montéhest. Dansken kan lede hele veien igjen.

Dagens luring:

Anthony Downs (V75-6) er variabel, men har et høyt toppnivå. Rapporteres å trene bedre enn noen gang.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 243 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1944 kroner

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer to bankere til kveldens V75-omgang på Bjerke Travbane. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2100ma)

10 PHOTO CREATION

4 CASH ON TIME

3 TIB ROXANNE

8 Controversy

6 Drogba Division

2 Caviar Photo

5 New Young

9 William Wiking

——————————

11 Fia Fantazia

1 Odd'Sen

7 Actress Superb

Løpet:

Et åpent 3-årsløp, hvor ingen er helt sjanseløse. Jeg garderer bredt.

Favoritten:

Photo Creation gikk et et flott prøveløp på 1.18,6 med galopp. Feilet innledningsvis i debuten sist. Gikk et bra hurtigarbeid nylig. Galoppen ligger på lur, men feilfritt kan Trond Anderssen-traveren absolutt vinne.

Outsiderne:

Tib Roxanne holdt greit unna fra tet i debuten. Sist ble hun litt hindret mot siste sving, men avsluttet bra og tapte kun knepent for Letthegamebegin. Møter langt tøffere lag nå, men kan være aktuell.

Controversy feilet bort en topplassering i debuten fjerde sist. Var god til seier fra tet gangen etter. Møtte gode hester tredje sist. Fikk en tung tur i dødens siste 1200 meter og ble veldig sliten. Holdt greit til tredje sist, men har vært hvassere. Står sjanseartet til spormessig, men viser han seg fra sin beste side, er det ikke umulig.

Luringen:

Cash On Time var unnskyldt sist da han hadde halsproblemer. Gangen før vant han sikkert etter sisterunden i dødens. Feilfritt kan han vinne igjen.

Startsiden:

Tib Roxanne, Cash On Time, New Young, Actress Superb og Controversy kan alle løse bra. En noe åpen startside.



V75-2 (2140mv)

11 VESTPOL LOKE

——————————

1 Bork Viking

12 Voje Eldin

2 Stjernesjura

5 Nordby Sol

6 Sjåpåmeg

3 Glitrende Tider

8 Ylajali

4 Lustra Odin

7 Rigel Rokk

9 Hof Loyd

13 Gjøndvinn

10 Cuba Stormvinna

Løpet:

Jeg tar sjansen på å la Vestpol Loke stå ugardert.

Favoritten:

Vestpol Loke var meget bra på søndag og var helt overlegen på flotte 1.31,9, men det var i et lite felt. Her har han mange å runde, samtidig som galoppen ligger litt på lur. Men holder han seg til rett gangart og unngår for mange skjær i sjøen, kan han vinne igjen. I debuten nest sist ble han treer med to galopper.

Outsiderne:

Voje Elden har vært bra til to strake seirer. Vant lett fra tet sist og gjorde sitt beste løp da. Også han har mange å runde, men med klaff skal han regnes blant de tre.

Luringen:

Bork Viking debuterer. Skal kunne klart bedre enn prøveløpet, som han gikk i april. Trolig kan han ned mot 1.33. Det rekker fort til en trippelplass.

Startsiden:

Urutinerte hester. Bork Viking eller Rigel Rokk kan muligens stikke til tet.



V75-3 (2100ma)

2 DAN MØLGÅRD

1 MAKALO

3 Hazil Boko

4 Larry Joe

7 Always A Star

6 Pink Diamond

——————————

5 A. Priori

Løpet:

Kun syv hester stiller til start i dette ungdomsløpet, men kun en av dem er sjanseløs. En duo peker seg dog litt ut.

Favoritten:

Dan Mølgård er tilbake etter en downperiode. Var flink toer bak en meget opplagt Boynton nest sist. Var litt tynt jobbet før det løpet. Sist i V75 vant han overlegent etter å ha fått dirigere i front. Løser han som best, kan han stikke til tet igjen. Da blir han vrien å fange.

Outsiderne:

Hazil Boko har vært klart forbedret i Kolnes-regi og overbeviste med seier første gang ut. Avsluttet bra til femte fra køen gangen etter. Burde kanskje vært litt hvassere sist. Feilfritt og på sitt beste er han aktuell blant de tre.

Larry Joe, Hazil Bokos stallkamerat, er god nok på sitt beste, men er litt variabel i prestasjonene. Han er nok aller best om han skulle komme seg foran, men han har Dan Mølgård, som kan løse bra, på innsiden.

Always A Star har gått fine løp hver gang i Hamre-regi. Står sjanseartet til spormessig og har en urutinert kusk. Men skulle det klaffe maksimalt, er det ikke helt umulig.

Pink Diamond går stadig fine løp og kommer ut i ny regi nå. Hun er en av mange som kan ende på trippelen her.

Luringen:

Makalo var god til seier i norgesdebuten etter å ha blitt sendt frem i dødens mot annen sving. I følge kusken virket det som om han kvelte seg før start sist og var unnskyldt da. Er han like god som i seiersløpet nest sist, er han aktuell her. Hittil i år har han vunnet syv løp på 15 starter. Og på disse startene har kun vært fire ganger utenfor trippelen. Har dessuten den beste kusken og kan vinne.

Startsiden:

Dan Mølgård kan ta føringen, om han løser like bra som sist.



V75-4 (2140mv)

1 BELLE AMI BUTCHER

——————————

9 L.A.'s Mr. Brown

5 Babycat

8 Etna B.R.

11 Lighthouse West

3 Nora Noark

12 Armando Kievitshof

13 Trespasser

14 Mr. X.F. Royal

4 Edson Boko

15 Javier Palema

2 Lady Revenue

10 Önas Julius

7 J.C. Superstar

6 Kramer Ås

Løpet:

Jeg lar Belle Ami Butcher stå ugardert i dette travrittet.

Favoritten:

Belle Ami Butcher har vunnet lett i alle sine tre siste montéløp og står innbydende til på strek. Hun er rask fra start og kan lede hele veien igjen. Men det jakter noen god hester bakfra. Hittil i karrieren har hun vunnet fem travritt og tatt tre tredjeplasser på ni forsøk.

Outsiderne:

L.A.'s Mr. Brown skuffet sist. Muligens ble det litt for tette starter. Imponerte med fire strake før det og er god på sitt beste.

Luringen:

Babycat var unnskyldt for den svake innsatsen sist, da han hadde reist veldig dårlig. Har vært god i travritt tidligere og har montéchampionen på ryggen. Er aktuell om favoritten skulle ha en dårlig dag.

Startsiden:

Belle Ami Butcher forsvarer sporet.



V75-5 (2140mv)

6 VALLE GRIM

10 REIME KONGEN

5 VALLE GROM

——————————

7 Lykkje Birk

9 Finnskog Nox

1 Hof Blesen

2 Jærvsøælva

3 Modijerva

12 Anima

11 Furderud Svarten

8 Missingmyr Stjernen

4 Åse Marit

Løpet:

Jeg ser tre-fire hester med vinnersjanse i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Valle Grim kommer ut etter litt pause. Feilet seg bort sist, men har vært solid ellers. Viser han seg fra sin beste side har han en god sjanse igjen. Men det må løse seg litt fra innerspor på tillegg.

Outsiderne:

Valle Grom har innfridd til fulle som VG-banker to ganger på rad. Favorittens bror står fint til på strek og kan muligens holde unna, om han viser seg fra sin beste side.

Luringen:

Reime Kongen var bra toer i V75 sist, men klarte ikke å fange strekhesten Hauan Mina, som var veldig god. Skulle han holde seg til rett gangart, kan han utfordre favoritten og muligens ta en etterlengtet seier.

Startsiden:

Valle Grom stikker trolig til tet.



V75-6 (2600ma)

3 BRAGE HINDØ

13 FOX DRAGON

7 ANTHONY DOWNS

11 FORREST BEEMD

10 KNIGHT CLASSIC

12 CREDICONE

6 CHIANTI PREMIUM

9 DRACO BRAZ MINTO

8 LUCKY KENTUCKY

——————————

5 Free Million

2 Aragorn Wibb

Løpet:

Et meget åpent løp. Kun tre hester er sjanseløse.

Favoritten:

Brage Hindø er klart bedre enn raden, men har hatt en del utur. Var nær annen bak Roberto Brazz nest sist og satt fast tredje sist. Feilet bort en mulig trippelplass fjerde sist. Er bra fra start, og skulle han komme seg foran, stiger sjansene betraktelig.

Outsiderne:

Fox Dragon overrasket i V75 sist, men var ikke utelatt fra VG-bongen da. Vant et stayerløp tross galopp i siste sving da. Står i tredje rekke bak bilen, men det behøver ikke bli helt feil. Han står fint inne grunnlagsmessig og skal ikke avskrives.

Luringen:

Anthony Downs er variabel, men meget bra på sitt beste. Nå rapporteres han å trene bedre enn noensinne. Fjerde sist var han strålende toer på 1.12,7 fra dødens.

Startsiden:

Brage Hindø, Chianti Premium, Anthony Downs og Lucky Kentucky kan kjempe om føringen.



V75-7 (2100ma)

4 VERTIGO DOMINANT

8 OSEN PRINSESSA

3 MINE

——————————

10 Vesle Maia

9 Hugo Bäck

7 Lustra Loke

1 Haugestad Alma

6 Glad Tider

11 Hvatt Ronja

2 Fjord Jerka

5 Jillborka

12 Faks Mollyn

Løpet:

Tre hester peker seg litt ut i V75-finalen.

Favoritten:

Vertigo Dominant ble det helt feil for fra langt tillegg i V75 sist. Dessuten fungerte han ikke som best. Har vært meget bra ellers og er god nok om han er tilbake på topp.

Outsiderne:

Osen Prinsessa overbeviste sist. Overtok runden igjen, dro tøft og holdt lett unna for tilleggsbelastede Åsrud Vilja. Klaffer det fra et sjanseartet spor, er hun aktuell igjen.

Luringen:

Mine satt fast med alt igjen i lederrygg i V75 sist og kunne vunnet med åpning. Speedet ned Osen Prinsessa gangen før og kan slå til med rett ryggløp.

Startsiden:

Vertigo Dominant kan stikke til tet.

Publisert: 20.11.19 kl. 10:22

