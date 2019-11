Lorentzen knust i verdenscupåpningen: – Et dårlig løp

Håvard Holmefjord Lorentzen lyktes på ingen måte i verdenscupåpningen. Bergenseren havnet helt nede på 11. plass på 1000 meteren i Minsk.

Den norske sølvvinneren på distansen under OL for to år siden var sjanseløs i samløp med nederlandske Kai Verbij. Med 1.10,33 havnet han hele 1,33 bak vinneren Thomas Kro, som satte banerekord i Minsk.

– Det går for sakte hele veien. Når jeg først sprekker på slutten så sprekker jeg så jævlig. Et dårlig løp, sier Lorentzen til Viasat. Han mener at han går et sekund dårligere enn han skulle.

– Jeg mangler råskap, sier Lorentzen som søndag går 500 meter.

1. Thomas Krol, Nederland 1.09,00 (banerekord), 2. Zhongyan Ning, Kina 1.09,22,

3. Kjeld Nuis, Nederland 1.09,27, 4. Hein Otterspeer, Nederland 1.09,38

5. Kai Verbij, Nederland 1.09,51.

