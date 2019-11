GOD PÅ HJEMMEBANE: Håvard Bøkko mener VM allround og sprint på Hamar i månedskiftet februar til mars er sesongens store høydepunkt. Bildet er fra da han tok 2. plass på 1500 meter i verdenscupen i Vikingskipet forrige sesong. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Dette mener Skøyte-Bøkko om kanalskiftet fra NRK

Håvard Bøkko (32) er klar for sin 15. sesong i verdenscupen og skøytesportens skifte fra tradisjonsrike NRK til TV-rettighetslukende Nent og Viasat.

– Det største problemet blir å få folk til å strekke seg etter fjernkontrollen og skifte fra kanal én til syv, eller hva det blir, svarer Håvard Bøkko på spørsmål om hva han mener om at verdenscupstarten og fortsettelsen vil bli vist på en annen kanal enn folk flest er vant til gjennom flere mannsaldre.

Håvard Bøkko debuterte i verdenscupen for hurtigløp på skøyter i 2004, samtidig som alle tiders skøytekonge Sven Kramer (33) fra Nederland. Begge har siden stått over en sesong. Nederlenderen sesongen 2010/11, da Bøkko vant VM-gull på 1500 meter i Inzell. Bøkko sesongen 2016/17, noe tidligere verdensmester på 1000 meter, Even Wetten, omtalte som risikoprosjekt.

Håvard Bøkko og Sven Kramer (i likhet med Sverre Lunde Pedersen og Simen Spieler Nilsen utsatt for sykkeluhell tidligere i høst) er fortsatt med i det et nytt startskudd går i Minsk kommende fredag.

Fire verdenscuper før jul Verdenscupen skøyter starter i Minsk 15. til 17. november. Den neste er i polske Tomaszów Mazowiecki. Verdenscup nummer tre sesongen 2019/20 går i Nur-Sultan i Kasakhstan 6. til 8. desember, før sirkuset flytter østover igjen - til Nagano i Japan 13. til 15. desember. Etter jul går den femte verdenscupen i Calgary 7. til 8. februar, den sjette - kalt verdenscupfinalen - i Heerenveen 7. til 8. mars. EM enkeltdistanser går i Heerenveen 10. til 12. januar. VM enkeltdistanser 13. til 16. februar i Salt Lake City. VM sprint og allround på Hamar 28. februar til 1. mars.

Nå med Bøkkos tidligere landslagskamerater Even Wetten og Mikael Flygind Larsen som kommentator og ekspertkommentator for TV-kanalen Viasat, som er en del av rettighetshaver Nent.

Håvard Bøkko tror ikke det er et feilskjær sett med skøytebriller.

– Jeg har inntrykk av at de vil satse. De tar det seriøst og jeg håper de vil lage et godt produkt, sier han på bakgrunn av et møte skøytelandslaget hadde med Viasat og Nent-ledelsen i Stavanger for et par uker siden – og den negative mottakelsen han har oppfattet at kanalskiftet har fått i diskusjonsforum på internettet.

Han ser for seg at «det kan bli vanskelig» med reklamepausene, men påpeker at sendingene under NRK-æraen var belemret med pauser for vanning av isen, arkivklipp fra gamle skøyteløp og kanalhopping, fra NRK 1 til NRK 2.

– Nå får vi sendetid hele tiden og slipper krasj med andre vinteridretter, argumenterer Håvard Bøkko.

Det er 12 år siden han tok sin første seier i verdenscupen, på 10.000 meter i Kolomna. Ifølge speedskating news har han vunnet 10 løp i verdenscupen, tatt 23 andreplasser og 19 tredjeplasser.

For snart to år siden vant han sitt første OL-gull, for Norge på lagtempo i Pyeongchang. Denne sesongen håper han å prestere bedre resultater i individuelle løp «enn de siste årene». Samtidig påpeker Håvard Bøkko at bredden i toppen på 1500 og 5000 meter er større enn den var.

– Hvis du nå er 10 sekunder bak vinneren på 5000 meter, står du i fare for å rykke ned (til B-gruppen), sier han.

Han mener Nederlands Patrick Roest (23) i utgangspunktet virker å være best på den distansen, selv om Sverre Lunde Pedersen slo ham da det gjaldt forrige sesong - i distanse-VM i Inzell. Roest er også blant favorittene på 1500 meter, sammen med landsmennene Thomas Krol og Kjeld Nuis.

Sistnevnte er igjen en av OL-gullvinner Håvard Lorentzen sterkeste utfordrere på sprint.

les også Gull-Lorentzens trener: Vil presse det siste ut av sitronen

– Det er de to bergenserne vi må sette vår lit til, sier Håvard Bøkko og sikter til Pedersen og Lorentzen - før han nevner Stavanger-bosatte Allan Dahl Johansson (21) som en slags «up and coming» på 1000 og 1500 meter.

– Lagtempoen, da?

– Den er litt sårbar, svarer han med tanke på målene om mesterskapmedaljer.

Sindre Henriksen har takket nei til lagtempodeltagelse, Simen Spieler Nilsen er fortsatt ikke restituert etter sykkeluhellet og landslagstrener Bjarne Rykkje legger ikke like stor vekt på den sammenlignet med forgjenger Sondre Skarli foran OL.

Ps! Håvard Bøkko måtte stå over Norges nylige uttaksløp til 1500-meteren i verdenscupen på grunn av magetrøbbel. Det er derfor per nå usikkert om han får starte distansen (søndag) i premieren i Minsk.

