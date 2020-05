UTE Å KJØRE: Magnus Carlsen hentet seg inn etter et svakt andre parti i semifinalen og er klar for finalen i «Magnus Carlsen Rapid Challenge». Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Carlsen slått ut av egen turnering etter armageddon

Magnus Carlsen (29) surret halvveis mot Hiraku Nakamura (32) i den avgjørende semifinalematchen, vendte thrilleren i sin favør - men røk på en blemme i «ekstraomgangen» armageddon og måtte se amerikaneren gå til finalen.

For mindre enn 10 minutter siden

– Kjempeblunder av Magnus, utbrøt TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer da Magnus Carlsen brått måtte innse at han hadde tapt for Nakamura.

Hammer mente at nordmannen hadde vist «ubesluttsomhet», slik han angivelig også gjorde det i den andre semifinalematchen fredag.

Carlsens banemann Nakamura møter Daniil Dubov i finalen. Russeren slo ut Ding Liren fra Kina i den andre semifinalen.

Etter en seier til hver - Carlsen torsdag, Nakamura fredag - i best av tre matcher-serien i semifinalen i «Magnus Carlsen Rapid Challenge», åpnet Magnus Carlsen det siste oppgjøret - bestående av fire hurtigsjakkpartier - med hvite brikker. En fordel han ikke maktet å utnytte.

I forbindelse det 27. trekket etterlyste Hammer besluttsomhet fra nordmannens side. Partiet endte imidlertid med remis. Samme Hammer påstod at amerikanske Hikaru Nakamura - med svarte brikker - hadde hatt «god kontroll».

– Det er avventende. Jeg synes begge virket preget av stundens alvor, kommenterte Hans Olav Lahlum fra TV 2s sjakkstudio og sammenlignet innledningen med en tenniskamp preget av nøling og tilbakeholdenhet.

Verdens beste sjakkspiller dro til med en overraskende og sjelden spilt åpning av parti to, men under partiets 12. trekk virket Magnus Carlsen en smule oppgitt. Han rusket seg kraftig i luggen og støttet hodet mot venstre hånd.

– Det er en bekymring at Magnus har brukt så lang tid, bemerket Jon Ludvig Hammer.

Han påpekte at nordmannen til da hadde spilt «alle de beste trekkene». De neste ville i følge ekspertisen bli avgjørende. Nakamura lot til å ha en viss kontroll med hvite brikker, Carlsen slet - tilsynelatende - for så med ett å spille fantastisk. Hammer mente imidlertid det så «uhyre vanskelig ut», sett med norske øyne.

Carlsen lå langt bak på klokken. Vinnersjansen hans var fattige fem prosent, ifølge datamaskinen sannsynlighetsberegning - mot Nakamuras 44 prosent - i 25. trekk. Fem trekk senere stod det 98–1 i amerikanerens favør.

– Dette er vunnet, sa Lahlum i det tiden svant i Carlsens disfavør.

– Det er helt håpløst, bekreftet ekspertkollega Hammer.

– Magnus Carlsen ligger veldig dårlig an, konkluderte programleder Fin Gnatt.

Foran neste parti etter en kort pause - på stillingen 1,5–0,5 i Nakamuras favør, karakteriserte Hammer det foregående som «en fadese av Magnus». Carlsen med hvite brikker måtte vinne nummer tre for fortsatt å ha muligheten til å gå til finalen (2,5 poeng betyr seier).

– Jeg tror det er et veldig viktig øyeblikk nå, uttalte Jon Ludvig Hammer i tredje partis 14. trekk - i det Nakamura brettet opp ermene på sin tykke, grå genser.

I attende trekk var det «fritt frem» for Carlsen etter et oppsiktsvekkende Nakamura-trekk som påførte ham en minimal prosentsjanse til å vinne partiet. De lignet det forrige, bare i omvendt suveren favør - i Carlsens, som hadde nær null problemer med å utligne stillingen til 1,5–1,5.

– Nå var Magnus slik vi liker å se ham. Nå var det Nakamura som trådde feil, kommenterte Hans Olav Lahlum i TV 2s sending.

Hikaru Nakamura hadde fordelen av hvite brikker i fjerde og siste parti. Med remis i fjerde parti ville finaleplassen gå til vinneren av et helt avgjørende «armageddon».

– Er Nakamura bare interessert i å få en armageddon, spurte Hammer innledningsvis etter at amerikaneren hadde foretatt et fjerdepartitrekk som skulle tilsi nettopp det.

Slik ble det: Spilleren med hvite brikker med fem minutter til rådighet, svart med fire minutter spilletid. Nakamura fikk velge først og valgte svarte brikker. Carlsen måtte med hvite brikker vinne for å vinne og gå til finalen.

Publisert: 30.05.20 kl. 19:02

