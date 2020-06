FORBANNET: Daniel Durden (t.v.) får bistand fra advokat Rasmus Woxholt hos Elden etter at han har hatt problemer med å få overført penger fra et spillselskap til Danske Bank. Foto: Anders K Christiansen, VG

Vil saksøke Danske Bank: Spillselskap betaler Elden-advokater for Daniel (33)

Familiefar Daniel Durden (33) tar Danske Bank til retten fordi banken har stoppet utbetaling av gevinster fra spillselskapet Unibet. Advokatregningen plukkes opp av spillbransjen.

– Jeg er innstilt på å gå «hele veien» med denne saken. Jeg gjør det både for meg selv og alle andre som spiller hos utenlandske spillselskaper, sier Durden.

Han møter VG i et møterom hos Advokatfirmaet Elden. Selskapet bistår Oslo-mannen som forsøkte å overføre drøyt seks tusen kroner fra Unibet til sin private konto i Danske Bank i vinter.

Banken stanset transaksjonen og viste til betalingsformidlingsforbudet som er innført i Norge. Det skal hindre norske banker i å akseptere overføringer til og fra utenlandske spillselskaper.

Forbannet

Det er ikke ulovlig for nordmenn å spille hos utenlandske spillselskaper på nett. Norske myndigheter mener imidlertid at selskapene gjør noe ulovlig når de henvender seg til det norske markedet.

– Jeg har ikke gjort noe ulovlig. Jeg har spilt for mine egne penger og ville ha ut gevinsten. Man blir jo forbannet, sier Durden.

Ifølge Unibet har 33-åringen fått pengene sine, gjennom andre kanaler. Selskapet opplyser at de har backupløsninger når norske banker med ujevne mellomrom forsøker stanse transaksjoner.

Likevel har Durden varslet søksmål. Spillselskapene Unibet, Comeon og Betsson spleiser på advokatregningen fra Elden.

– Saken treffer prinsippet om fri flyt av kapital. Pengene er lovlig ervervet i et annet EØS-land der virksomheten er lovlig. Det er også lovlig for kunden vår å spille på denne tjenesten. Men så stanses det, fordi noen ikke liker det. Det reiser kompliserte juridiske spørsmål som vi mener bør prøves i retten, sier advokat Rasmus Woxholt, som bistår Durden.

– Store gevinster fra disse selskapene skal oppgis i ligningen og beskattes i henhold til norsk lov. Men da må man altså få pengene inn i landet først. Og det spesielle med denne saken, sammenliknet med tidligere saker, er at det handler om penger som er på vei inn i landet, legger han til.

– Trygg juridisk grunn

4. mai mottok Durden et brev fra Danske Bank:

«Vi kontakter deg på bakgrunn av at vi har registrert at du kun bruker bankens produkter og tjenester til betting/gambling. Vi ber om at denne aktiviteten opphører umiddelbart. Dersom denne aktiviteten ikke opphører blir vi dessverre nødt til å avslutte ditt kundeforhold til oss».

Konfrontert med uttalelsene til Durden og advokat Woxholt i denne saken, svarer pressesjef i Danske Bank Norge, Øystein Schmidt, følgende:

«Danske Bank er i henhold til norsk lov pålagt å stanse betalinger til og fra utenlandske spillselskaper, og vår oppfatning er at vi er på trygg juridisk grunn i de tilfeller vi har stoppet slike betalinger. Vi tar følgelig varselet om søksmål til etterretning. Videre vil forholdet til EU/EØS-rett bli et sentralt tema i en eventuell rettssak her, og banken ønsker ikke å forhåndsprosedere i media. Av samme grunn ønsker banken heller ikke å kommentere sitatene fra Woxholt/Durden».

PRESSESJEF: Øystein Schmidt i Danske Bank. Foto: Danske Bank

Durden omtaler seg selv som en småspiller, som setter noen hundrelapper på sportsspill og digitale spilleautomater i ny og ne.

– Er det ubehagelig å ta denne kampen?

– Nei, jeg synes det er helt greit. Jeg har ikke gjort noe ulovlig. Jeg har spilt og vunnet med egne penger, og vil ha dem ut. Det nekter Danske Bank meg. Det er ikke greit, mener han.

Danske Bank får støtte

Konfrontert med saken gjennom VG, gir Lotteritilsynet støtte til Danske Bank. Tilsynet viser til betalingsformidlingsforbudet, som kom i 2010.

– Norske banker er forpliktet til å stanse transaksjoner når de vet at det er snakk om pengespill, sier seniorrådgiver i Lotteritilsynet, Silje Sægrov Amble.

– Så Danske Bank gjør rett her?

– Ja, det gjør de.

– Spillselskapene hevder gjerne at EØS-rett trumfer norsk lov i slike saker?

– Det er mulig de vil hevde det, men det hersker ingen tvil om at en lisens i et EU-land ikke gjelder i andre europeiske land. Det foreligger flere EU-dommer på dette. Det ville ikke vært noen poeng for disse selskapene å søke lisens i Sverige og Danmark dersom de hadde en generell EU-lisens som gjaldt overalt, sier hun.

Publisert: 03.06.20 kl. 14:10

