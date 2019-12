KAN ANKE: Russland har tre uker på å anke mandagens avgjørelse fra WADA-styret. Foto: Jon Eeg / NTB scanpix

Wada-avgjørelse: Russland utestenges fra store mesterskap i fire år

Styret i Verdens antidopingbyrå (WADA) bestemt seg for å utestenge Russland fra store mesterskap i internasjonal idrett i fire år.

Det ble klart etter et to timer langt møte i Lausanne i dag, ifølge New York Times-journalist Tariq Panja på Twitter og NRK.

Dermed følger WADA rådene fra et utvalg som nylig anbefalte en rekke straffereaksjoner mot Russland.

Dette betyr også at Russland ikke kan arrangere store internasjonale mesterskap de neste fire årene, samt at russiske idrettsledere ikke kan ha internasjonale verv i organisasjoner som har signert den såkalte WADA-koden, som er et felles sett med regler.

Utestengelsken er imidlertid ikke kollektiv: Det betyr at utøvere som kan bevise at de har vært underlagt et uavhengig antidopingregime, kan få muligheten til å konkurrere. Slik var det også under OL i Pyeongchang i 2018.

Dermed er det fortsatt åpning for at flere hundre utøvere vil være på plass under OL i Tokyo til sommeren.

Om disse vinner gullmedalje, skal det derimot skje i nøytrale drakter og det skal ikke spilles nasjonalsang under medaljeseremonien.

Russland har nå tre uker på å anke avgjørelsen inn til idrettens voldgiftsrett (CAS) i Sveits. Flere eksperter på dopingspørsmål har lenge omtalt dette som sannsynlig.

Årsaken er som følger: Wada har kun myndighet til å utestenge det nasjonale antidopingbyrået RUSADA. Og Russland vil, tror mange, påstå at RUSADA har opptrådt plettfritt de siste årene.

Ifølge NY Times-journalist Tariq Panja, sier en talsmann for Wada at avgjørelsen vil gjøre det umulig for Russland å stille med lag under fotball-VM i Qatar i 2022 - dersom den blir stående.

Fotball-EM til sommeren påvirkes derimot ikke, siden dette ikke går inn i kategorien «globalt mesterskap», skriver Aftonbladet.

Bakteppe for mandagens avgjørelse er det omfattende, statsstøttede dopingregimet som skal ha preget russisk toppidrett gjennom mange år.

Etter tre års suspensjon ble antidopingbyrået RUSADA tatt inn i varmen igjen i september i fjor. Det ble likevel stilt krav om at byrået ga full tilgang til testresultater fra lab-en i Moskva. Da dette omsider ble gjort, viste det seg raskt av også disse prøvene var manipulert.

Dette er årsaken til at WADA-styret i dag fattet sin avgjørelse.

WADA-TOPP: Linda Hofstad Helleland er visepresident i WADA frem til nyttår. Hun deltok på mandagens møte i Sveits. Foto: Hallgeir Vågenes

Norske Linda Hofstad Helleland deltok på mandagens møte i Lausanne.

I fjor var hun én av to WADA-representanter som anbefalte videre utestengelse av RUSADA (Det russiske antidopingbyrået), i påvente av at Russland aksepterte kravene som var stilt til dem. Men likevel valgte altså resten av WADA-styret å hente Russland inn i varmen igjen.

Det har skuffet og irritert Helleland voldsomt. I dag var derimot avgjørelsen i WADA-styret enstemmig.

VG møtte toppsjefen i RUSADA, Jurij Ganus (55), i den amerikanske byen Colorado Springs i midten av oktober. Han var da innstilt på at Russland ville bli utestengt fra OL i Tokyo.

På spørsmål om RUSADA vil godta en straff fra WADA, nærmest uansett utfall, svarte Ganus den gangen:

– Jeg vil respektere den. Men jeg får se, for jeg vet ikke hva utfallet blir. Vi må høre meningene til de ulike sidene først.

Publisert: 09.12.19 kl. 11:12 Oppdatert: 09.12.19 kl. 11:36

