Ryder Cup-kapteinen hyller Hovland: – Spillet hans har vært fenomenalt

VIRGINIA WATER (VG) Ryder Cup-kapteinen Padraig Harrington (48) ble stort sett spurt om én spiller på pressekonferansen foran helgens gigantturnering utenfor London. Den spilleren er norsk.

Irske Harrington, en av de største i den europeiske golfhistorien, bestemmer over det Ryder Cup-laget som skal møte USA om et år.

Spekulasjonene om hvem som får spille er for lengst i gang, nykommer Viktor Hovlands navn er glohett og mange ville vite hva Harrington tenker om nordmannen. Torsdag og fredag skal de to spille sammen på Wentworth-banen vest for London.

– Tror du Harrington har bedt om å få spille med deg? spurte VG den norske golfkometen.

– Det kan du ikke spørre meg om, svarte han med et smil.

Så da spurte vi Padraig Harrington, som hadde en pressekonferanse knyttet til Ryder Cup, om han hadde spurt om å få spille med Hovland. Svaret kan vanskelig tolkes som noe annet enn «ja», selv om det er flere han ønsker å se på nært hold. Hovland blir førstemann ut.

– Jeg har en liste av spillere som både jeg og Robert (Karlsson, visekaptein) ønsker å spille med. Viktor er på den lista, og dette er den første muligheten, så det er grunnen til at det skjer denne uken.

– Jeg ville ikke gå glipp av muligheten til å spille med ham, men samtidig er han et navn blant rundt 20 som vi ønsker å knytte et forhold til, svarte han, med trofeet som viser at Europa er regjerende Ryder Cup-vinnere på bordet foran seg.

Fra og med BMW PGA Championship-turneringen på Wentworth, rett sørvest for London, begynner spillerne å sanke poeng som gjør at de kan kvalifisere seg for Ryder Cup-laget. Det er 12 plasser tilgjengelig. De fire beste på den europeiske poengrankingen er automatisk inne, det samme er de fem beste europeerne på verdensrankingen.

Men i tillegg har Padraig Harrington tre såkalte «wildcards», han kan ta ut hvem han vil, og det er trolig Viktor Hovlands sjanse. Nordmannen har en enorm statistikk i matchplay, der det handler om å vinne hvert enkelt hull, og det er slik Ryder Cup spilles.

– Jeg har møtt ham én gang, da vi spilte en turnering sammen i USA. Bortsett fra det har jeg bare fulgt ham som dere. Spillet hans har vært fenomenalt, og måten han oppfører seg på ... jeg hadde noen korte samtaler med ham og det virker som han har en veldig god holdning. Det føles også som han hører hjemme her. Det er mange rookier som blir borte etter at de havner i rampelyset, men Viktor ser ut som han er her for å bli.

– Jeg ser virkelig frem til å gå to runder med ham. Det er ikke så mange det gjelder. Jeg gleder meg til å se spillet hans, sier Harrington.

Hovland er til daglig på PGA-touren i USA, men for å kunne bli en del av det europeiske Ryder Cup-laget er han nødt til å spille minst fire europatour-turneringer.

– Hadde du reist hit til denne turneringen hvis det ikke hadde vært for Ryder Cup?

– Ehhh, det er et godt spørsmål. Jeg har jo lyst til å gjøre det jeg må for å ha muligheten til å spille Ryder Cup, men det er den største turneringen på europatouren og jeg fikk en invitasjon, så det er godt mulig jeg hadde gjort det uansett. Det er en utrolig bane og et utrolig felt.

– Er Ryder Cup det store målet ditt det neste året?

– Jeg har ikke noe mål, men jeg har selvfølgelig lyst til å være en del av det, så får vi se hvordan det går.

Ryder Cup er herrenes variant av Solheim Cup, den Suzann Pettersen avgjorde i helgen.

– Meget imponerende av Suzann. Vi er mange golfere som vet at de puttene ikke er enkle å sette, kommenterte Padraig Harrington.

– Gåsehud, var Viktor Hovlands kommentar til putten som ble den siste i Pettersens karriere.

Hovlands har akkurat startet.

