KOLLAPSET: Kappgjenger Håvard Haukenes kollapset etter målgang i 30 grader under EM i Berlin 2018. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Reagerer på ekstremvarme i VM-byen: – Farlig og potensielt dødelig

OSLO/DOHA (VG) Kvinnenes VM-maraton i Doha skal løpes i 32 grader og 80 prosent luftfuktighet. – Latterlig, sier britiske Helen Davies.

– Det er latterlig, for ikke å si farlig og potensielt dødelig å springe under slike forhold, skriver britiske Helen Davies på sosiale medier, gjengitt av svenske Aftonbladet.

Hun har tidligere løpt maraton i 30 graders varme og 90 prosent luftfuktighet under Commonwealth Games i Dehli i 2010. Lignende forhold ventes under friidretts-VM i Doha, som starter fredag.

Kvinnenes maraton avgjøres natt til lørdag. Davies løper ikke denne gangen, men er likevel sterkt kritisk:

– Jeg hadde vært veldig urolig om jeg skulle startet det løpet, sier Davies og forteller videre om sin opplevelse med løpet i ekstremvarme:

– Jeg hallusinerte under de siste fem kilometerne av løpet sist, og kjente meg helt kald selv om jeg var det stikk motsatte.

VARMT: Kappgjenger Håvard Haukenes kjøler seg ned under EM-50 kilometeren i Berlin forrige sesong. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG.

Kollapset i Berlin

En som også vet hvordan det er å delta under varme forhold er kappgjenger Håvard Haukenes (29).

Under EM i Berlin i fjor kollapset han i målområdet etter å ha gått inn til 4. plass. Da gikk han 50 km i 30 grader. 28-åringen brukte tre timer, 48 minutter og 35 sekunder på distansen. Nå tar teamet grep før samme konkurranse under ekstremvarmen i Doha.

– Det er to store utfordringer. Maraton og kappgang. Luftfuktighet på 90 prosent er som å puste i grøt, sier lege Ove Talsnes til VG.

Inne på stadion er det «helt greit», med luftfuktighet på 54 prosent og 24 grader. «Opplevd temperatur» utendørs målte Talsnes for to dager siden til 48 grader, med høye 30 grader og 85 prosent luftfuktighet.

Han sier kappgang er en farlig konkurranse, men mener de har god kontroll og at arrangøren også har det. Haukenes vil sitte i et kuldebad rett før start for å senke kroppens kjernetemperatur. Ideelt sett vil han sitte i det i 20 minutter, i en temperatur på 21 grader.

Haukenes konkurrerer natt til søndag. Han må ha i seg 3,5 - 4 liter vann i løpet av 50 km. Om kollapsen i fjor sier Talsnes følgende:

– Noe av det første som svikter når du blir dehydrert, er din egen vurderingsevne. Mot slutten av løpet i fjor, smurte han en gel (energitilskuddet) i håret og begynte å spise på håndkleet. Men det var såpass sent i løpet at jeg ikke vurderte å ta ham ut, sier legen som forøvrig gjordet nettopp det med Trond Nymark i 1999-VM, der det var 41 grader om morgenen.

Slik så det ut da Haukenes kollapset under EM i fjor:

Ingen planer om å avlyse

Det er ingen planer om å kvinnens maratonløp. Det bekreftet presidenten i det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF), Sebastian Coe, på en pressekonferanse i Doha onsdag.

– Vi kommer til å ha ekstra medisinsk personell som vil overvåke de aktive hele vegen. Vi har isbad og ekstra vann rundt banen, sier han.

Flere kritikere mener maratonløpet kan bli en farse, hvor flere av deltakerne vil slås ut av ekstremvarmen og bryte.

