Trine Skei Grande utfordret Tom Tvedt og norsk idrett til å bli en tydelig opponerende stemme overfor internasjonalt pampevelde. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Idrettslederne hopper over verkebyllen

LILLEHAMMER (VG) Det burde ikke være nødvendig at kulturministeren må vekke norsk idrettsledelse om behovet for å bli en tydelig stemme overfor det internasjonale pampeveldet.

På tampen av den første tingdagen her på Lillehammer har det ene temaet etter det andre blitt adressert, i en bevegelse som bruker mye retorisk kraft på å understreke hvor høyt de flagger verdispørsmål.

Derfor er det så merkelig at et av de viktigste idrettspolitiske spørsmålene som finnes, ikke er lenger fremme i pannen hos dagens regime.

Det handler om den himmelropende mangelen på nettopp verdibevissthet i internasjonal idrettsledelse.

Hvorfor er ikke Norges idrettsforbund mer på ballen?

Det finnes norske representanter i en rekke internasjonale roller og posisjoner, og organisatorisk er Norges idrettsforbund formelt del av internasjonale fora.

Så tett har man for eksempel – utrolig nok – sluppet Den internasjonale olympiske komité (IOC), at deres representant har styreplass, stemmerett og ytrer en oppfatning om hvem som skal bli ny president.

Vi lever i 2019, men internasjonal idrett styres etter middelalderske, patriarkalske strukturer, og det har ikke akkurat manglet på skandaløse avsløringer i de siste fire årene.

Men på president Tom Tvedts lange skryteliste over alt han mener dagens styre har fått til og lagt vekk på, er det en påfallende mangel på fokus rundt dette.

Når man går gjennom tingdokumentene om hva som skal behandles de neste dagene, skiller et forslag fra Norges Bandyforbund seg ut.

Det går ut på å ta debatten om NIFs forhold til IOC, med skilsmisse som en potensiell utvei.

Men ingenting tyder på at ideer om å få organisatorisk avstand til ringenes herrer er i nærheten av å få gjennomslag, og ellers er det helt påfallende lite oppmerksomhet om legitimitetskrisen internasjonalt.

Derfor ble det nesten som en vekkerklokke da kulturminister Trine Skei Grande inntok talerstolen, og blant annet valgte å komme med noen helt konkrete utfordringer til salen.

Én av var en flammende påpekning av verdikontrasten mellom det NIF forfekter og hva som råder i en rekke fora utenlands, og nødvendigheten av at våre ledere blir en skikkelig pådriver for forandring.

Tenk om dette engasjerte innlegget kunne vært holdt av ledere tilknyttet idretten, i stedet for at statsråden måtte innta denne rollen.

Det er hyggelig at tingsalen slår seg på brystet over medaljerushet i Pyeongchang, men her var det jo direkte relevant hvilke russiske utøvere som fikk eller ikke fikk anledning til å konkurrere med de norske.

Og om dagens ledelse skal evaluere seg selv, er det ikke uinteressant hvordan de har agert utenfor landets grenser.

Dette er dessverre et område som i altfor lang tid er blitt neglisjert, der dagens styre har vært direkte svakt, og den bleike fremtoningen er en av grunnene til at det behøves nytt mannskap på toppen.

Her har Sven Mollekleiv vært den klart tydeligste av de tre presidentkandidatene, og også utfordrer Berit Kjøll virker å være mer betydelig mer opptatt av problematikken enn det dagens president har vært.

Modernisering av norsk idrettsbevegelse er et av temaene som vil prege lørdagen på Lillehammer. Det er et ord som er lett å uttale, vanskeligere å fylle med innhold – og som favner virkelig vidt.

Det er definitivt viktig med datasystemer, digitalisering og strukturer innad i egen organisasjon. Men er ikke innsats utenfor landets grenser noe en moderne norsk idrettsorganisasjon bør måles på?

Det er mye positivt med den norske idrettsmodellen. Men det er på skyhøy tid at den tilføres en ny dimensjon.

Publisert: 24.05.19 kl. 18:31