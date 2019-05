INVITERT TIL GRAND SLAM: Casper Ruud trengte ikke spille kvalifisering til French Open. Nå er han så god at han blir invitert. Her er han i anlegget til Holmenkollen Tennisklubb for en måned siden. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Tror Ruud får drømmemøtet med Federer: – Blir den største matchen i hans karriere

Casper Ruud (20) er to seirer unna på favorittunderlaget grus på å møte tidenes beste tennisspiller. Det kan gå, spår Eurosport-kommentator Christer Francke.

– Casper er i form til å klare det. Gjør han sakene sine, er det ganske stor mulighet, selv om han skal vinne to tøffe matcher, spår tennisoraklet før French Open starter med 20-åringen fra Snarøya som direktekvalifisert til første runde.

Ruud møter latviske Ernests Gulbis (30) i første runde (ranket som nummer 80), deretter venter to og et halvt år eldre Matteo Berrettini. Italieneren er i likhet med nordmannen i god form, sterk på grus og er listet som verdens 32. beste. Casper Ruud er nummer 63 – av fem millioner tennisspillere i verden. Den største av alle disse, og av alle som noen gang har spilt tennis, er Roger Federer.

Sveitseren blir Casper Ruuds motstander i tredje runde om han passerer de to første hindrene.

– Det blir den største matchen i karrieren hans hvis han får den. Som å bli satt opp mot Muhammad Ali om du var bokser. Kanskje er det også siste gangen Federer er med i French Open, påpeker Francke om den 37 år gamle sveitseren med 20 Grand Slam-titler, flest i historien for menn.

Idrettssjef i tennisforbundet Øivind Sørvald er også analysesjef i Team Ruud. Han skal til Paris og følge French Open.

– Det er uvirkelig på mange måter dette, når man har fulgt Casper fra han var 11 år frem til han nå spiller på store baner. Han er nummer fem i verden under 21 år. Det betyr at man er veldig god, og ferdighetene hans utvikler seg for hver måned, sier Sørvald til VG.

– Overkommelig motstander

1. rundekampene spilles fra søndag til tirsdag. Ruud syns trekningen er ganske bra.

– Han er en god og rutinert spiller, men helt klart overkommelig. Han kan ha gode dager men også litt mindre gode dager vet jeg. Jeg vet at han har en god serve, så jeg må være klar på returene, sier Ruud til VG.

Her klikket Ruuds motstander Nick Kyrgios fullstendig i Roma, før han forlot banen i sinne:

Selv om 20-åringen er et av de sterkeste navnene i norsk idrett, så banker ikke sponsorene på døren i vintersportsgale Norge. Men manager Venke Aure gir seg aldri.

– Sponsorer har vært et mareritt. Kanskje det strider mot den norske kulturen å sponse et enkeltindivid og ikke har et lag. Av alle henvendelser jeg har tatt til potensielle sponsorer så har jeg fått over 200 nei de fire siste årene, sier Aure til VG.

– Det har vært blytungt. Men det har gått, og det er i ferd med å gå bra. Men vi skulle gjerne hatt en siste stor sponsor på plass.

Dette er Team Ruud

Han har spilt inn 7,8 millioner i premiepenger. Men det blir ikke så mye når han skal drifte sitt eget team som består av:

** Trener: Christian Ruud (pappa)

** Manager: Venke Aure

** Marcel da Cruz: Fysisk trener

** Assistenttrener/sparringpartner: Joachim Bjerke

** Analysesjef: Øivind Sørvald

** Mental trener: Erik Bertrand Larsen

Pappa og trener Ruud og manageren er ansatt på fulltid.

– Vi drømmer om å ha Marcel mer med. Men det har vi ikke hatt midler til. ikke hatt midler til. En fysisk trener er viktig å ha tilgjengelig på touren, spesielt med tanke på at man ønsker seg en skadefri spiller, sier Aure.

Deler av familien Ruud har siden september leid et hus på Mallorca slik at 20-åringen kan trene ved Rafael Nadal Academy.

– Det koster mye. Samarbeidet med Nadal er ikke gratis, det bærer frukter. Det er det vi tror skal til, sier Aure.

Her kan du se Nadals hilsen til Ruud før 20-åringen kom til akademiet:

Ruud var i sin første ATP-finale midt i april, da ble det tap 1–2 mot Christian Garin.

Tennisinteressen vokser

Tennisforbundet har et budsjett på 19 millioner kroner. Han får ingen penger derfra, men har ved noen tidligere anledninger fått hjelp til flyturer og annet ved deltagelse i turneringer.

Casper Ruud kan spille motstanderne motløse, her er en annen motstander som klikket:

Generalsekretær Alexander Kjær i tennisforbundet håper på en Ruud-effekt, og mener de allerede kan se at tennisinteressen vokser. Forbundet har fått 5000 nye medlemmer de siste seks-syv årene, og er nå oppe i 28.000 medlemmer. Målet er 40.000.

– Vi har ikke brukt noe mer penger på Casper enn de andre. Vi har ingen voldsomme summer til noen. Det er klubb, familie og sponsorer som gjelder for alle, sier Kjær og legger til:

– Casper er aller flinkest til å gi tilbake. Han stiller opp.

