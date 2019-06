VARMT: – Folk er rett og slett ikke vant til varmen, sier sanitetsansvarlig i Birken, Pål Tyskeberg til Østlendingen. Foto: Line Møller

Over 80 til behandling etter Birkebeinerløpet

Over 80 personer slet unødig i det varme været under årets Birkebeinerløp og fikk behandling for dehydrering. Noen måtte til sykehus, skriver Østlendingen.

Det var over 8000 løpere til start og så langt har det vært en av 2019s varmeste dager.

– Folk er rett og slett ikke vant til varmen. Det var enda litt varmere i fjor, men da hadde folk vent seg mer til det – i år kom nok heten litt brått på for en del, sa sanitetsansvarlig i Birken, Pål Tyskeberg til avisen.

Det var spesielt mange yngre utøvere som måtte få behandling for dehydring. De mer erfarne løperne utnyttet drikkestasjonene bedre, men mange unge hopper over denne viktige delen av løpet.

– Vi har allerede behandlet over 80 personer, og det er et ganske stort antall. De vi ikke får på beina her ved hjelp av salter og vann kjøres til legevakt eller sykehus. Hvor mange det dreier seg har jeg ikke konkret tall på, sa Tyskeberg.

