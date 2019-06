TAKK!: Dominic Thiem gratuleres av Novak Djokovic (t.h.) etter seieren i semifinalen i French Open. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Djokovic tapte drama – Thiem til finalen i French Open

(Novak Djokovic – Dominic Thiem 2–6, 6–3, 5–7, 7–5, 5–7) Det tok fire timer og 13 minutter før verdenseneren Novak Djokovic (32) lot seg beseire av Dominic Thiem (25) i en høydramatisk semifinale i French Open.

Den fjerdeseedede østerrikeren er klar for sin andre finale på rad i turneringen som regnes som VM på grus i tennis. I år som i fjor møter han Rafael Nadal, som han tapte for i fjor (0–3).

Semifinalen i Roland-Garros-turneringen mellom Thiem og Djokovic ble et drama over to dager. Det ble inn ledet fredag på Court Philippe Chatrier i Paris torsdag, men måtte da avbrytes på stillingen 6-2, 3-6, 3–1 som følge av nedbør.

Lørdag ble kampen gjenopptatt, men på stillingen 4–1 til Thiem i femte og avgjørende sett måtte spillerne rusle i garderoben mens regnet strømmet ned over den franske hovedstaden.

FLYR: Thiem viser kunstner i semifinalen mot Djokovic der han returnerer en ball. Foto: MARTIN BUREAU / AFP

Da hadde Thiem halt i land det tredje settet, hvorpå en irritert og frustrert Djokovic ble gitt en advarsel av dommeren for usportslig oppførsel. Serberen slo likevel tilbake i det fjerde og vant med samme sifre.

I det femte settet brøt Thiem tidlig Djokovics serve og festet et klart grep om finalebilletten. På 6-5 til Thiem, mens Djokovic servet, var det østerrikeren som trakk det lengste strået. Dermed vant han 7-5 i det siste settet. På tredje matchball avgjorde han maratonkampen.

Novak Djokovic har spilte 26 Grand Slam-kamper uten tap før møtet med Thiem. Han hadde vunnet fire Grand Slam-turneringer på rad før han tapte lørdag ettermiddag i den franske hovedstaden.

PS! Senere lørdag møtes etter planen australske Ash Barty den useedede og overraskelsen Marketa Vondrousova i kvinnefinalen i Roland-Garros-turneringen.

