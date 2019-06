VANT VALGET: Berit Kjøll ble idrettspresident etter tinget på Lillehammer 26. mai. Hun fikk hjelp av Håndballforbundet for å sikre seieren. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Håndballprofiler forsvarer forbundets PR-kjøp: – Hausset opp

Norges Håndballforbund brukte eksperter som kostet 3125 kroner timen for å hjelpe den nye idrettspresidenten Berit Kjøll (63).

– Man forstår intensjonen til forbundet, og det er sikkert andre som har gjort lignende. Jeg synes forbundet har taklet dette på en riktig måte. Jeg forstår at man kan reagere på det politisk, men forbundet har vært åpen om dette. Så dette har blitt hausset opp, er mitt inntrykk, sier Roger Kjendalen, mannen med flest mål for Norges håndballandslag.

Etter idrettstinget, hvor Berit Kjøll vant kampen om å bli idrettspresident mot Sven Mollekleiv, har det blitt kjent at Håndballforbundet har betalt PR-hjelp for sin kandidat.

Tirsdag kveld la forbundet ut detaljerte bilag. Totalsummen er på 85.000 kroner eks. moms. Inkludert moms må NHF ut med 106.250 kroner.

Bilagene som er lagt frem viser at de to konsulentene håndballpresident Kåre Geir Lio brukte, begge tar 2500 kroner per time – eks. moms. De to som har blitt brukt, er Zynk-partner Claus Sonberg og Rolf Nereng. Nereng er blant annet kjent talsmann for Kjell Inge Røkke og tidligere medierådgiver for Norges Skiforbund.

Synes summen er innenfor

Dette har fått mye medieomtale og tidligere idrettstopper har reagert.

– Hadde det vært 5-10.000 kroner, hadde det ikke vært noe sak, men jeg synes det er helt innenfor. 85.000 kroner er ikke veldig mye for et forbund. Så er det bra at grasroten tar det opp og reagerer, men jeg tror ikke dette går utover de pengene grasroten uansett får, sier Kjendalen, som legger til at det er en prinsipiell diskusjon om et særforbund skal hjelpe en kandidat økonomisk.

Sonberg og Nereng har fakturert til sammen 34 timers jobbing. Ifølge timelisten gjelder det blant annet «prosjektmøte», «talepunkter», «kronikk» og «medietrening». Det inneholder også forberedelser til et intervju Kjøll hadde med VG i begynnelsen av mai.

– Jeg regner med at forbundet har vurdert dette for og mot, og kommet fram til at det var riktig å gjøre. Det er lett å si at disse pengene burde vært brukt på noe annet, men jeg regner med at de har tenkt godt gjennom. Jeg stoler på forbundet, sier Geir Oustorp, tidligere Larvik-trener.

Ber om mer åpenhet

Håndballforbundet skriver at «der timespesifisering inkluderer navn på enkeltmedier gjelder det sparring med Berit Kjøll og Kåre Geir Lio i forbindelse med samtaler disse har hatt med de aktuelle mediene. Zynk og Nereng har ikke hatt kontakt med mediene eller delegater til idrettstinget på vegne av Norges Håndballforbund eller Berit Kjøll».

Erlend Mamelund, som var viktig for det norske landslaget i en årrekke, synes pengebruken burde vært kjent før valget. Han presiserer at han kun kjenner saken gjennom pressen.

– Det er bekymringsverdig at dette ikke kom frem i forkant. Når man bidrar såpass mye, burde man vært åpen om det. Idrettstoppene må ha en mer åpen agenda og dele informasjon. Jeg forstår at man kan trenge profesjonell bistand i tøffe situasjoner, men man ville kommet best ut av dette om det var kjent før tinget, sier Mamelund og kommenterer regningen slik:

– Jeg har ikke noe store tanker om den. Håndballforbundet hadde sikkert hatt noe annet fornuftig å bruke det på, men det er ikke opp til meg å vurdere.

VG har fått tak i ytterligere ni andre håndballprofiler på telefon. De ønsker ikke å uttale seg, eller sier de ikke kjenner saken godt nok.

Etterspurte bilag

Håndballpresident Kåre Geir Lio mener at de har vært åpne hele veien.

– Vi legger ut bilagene fordi mange ber om det og krever det. Vi gjorde det samme dag som fakturaen kom, sier Lio.

Berit Kjøll uttalte til VG tirsdag at hun ikke gjemte noe før tinget.

– Jeg var også åpen på dette på et møte med flere tingdelegater til stede på fredagen, to dager før valget av ny idrettspresident fant sted, sa Kjøll.

PS! Mollekleiv fortalte til VG tirsdag at han ikke hadde hjelp av PR-folk i sin valgkampanje.

