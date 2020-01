Lørdagens travtips: Gulljackpot i V75

NORGES BESTE: Ulsrud Tea er uten tvil Norges beste hoppe. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Norsk Rikstoto dobler syverpotten i V75-spillet på Bjerke Travbane lørdag. Ulsrud Tea er den sikreste V75-vinneren.



Anders Olsbu

Ulsrud Tea, Norges klart beste hoppe, møter hingstene i et eliteløp for kaldblodshester.

– Likevel skal hun ha en meget god sjanse i dette sprintløpet. Hun er meget rask fra start og har en god sjanse til å ta føringen. I så fall er nok løpet kjørt. Uansett skal hun regnes med en meget bra sjanse, mener VGs travekspert, Anders Olsbu.

I eliteløpet for varmblodshester gjør Lionel en spennende årsdebut.

– Norges mestvinnende hest, med over 16 millioner kroner på kontoen, var syk i sin siste start i fjor og unnskyldt. Var også uheldig i VM på Yonkers i USA gangen før. Muligens trenger Gøran Antonsen-traveren løp i kroppen før han er på topp. Sporet er også sjanseartet. Men skulle han klare å forsvare det, er han normalt med i striden. Hamre-traveren Patent Leather, tross et sjanseartet spor, blir uansett klar favoritt etter sine siste prestasjoner, synes Olsbu.

Dagens banker

Ulsrud Tea (V75-3) går gode løp hver gang og skal regnes med en flott vinnersjanse på ny.

Dagens luring

Mikkel H.R. (V75-4) satt fast etter å ha skuffet litt gangen før. Kan få et fint smygløp og er ikke ufarlig om det blir litt kjøring innledningsvis.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 320 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1320 kroner

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, nøler ikke med å bankertippe Ulsrud Tea. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2140mv)

10 TANGEN ELVIRA

12 OSEN PRINSESSA

5 Alfa Betty

——————————-

11 Villmira

7 Smedtulla

15 Lykkje Embla

2 Kos Frigga

6 Thale

9 Gyldenlinn

14 Kagge Lina

13 Sundby Søss

8 Voje Diva

4 Anima

1 Modijerva

Løpet

To-tre hester peker seg litt ut i hoppecupen, men ingen av dem er helt til å stole på.

Favoritten

Tangen Elvira var ute i knallhardt lag mot gode hingster sist. Men feilet etter at hun kom ned i dødens i fin fremmarsj etter 500 m. Vant helenkelt gangen før. Kom gnistrende tilbake til tredje bak Neslands Faksen og Moe Tyr tredje sist. Feilfritt er hun mer enn god nok, men hun er usikker og har feilet i tre av sine fire siste starter.

Outsiderne

Osen Prinsessa var under pari sist, men man vet årsaken. Feilet som klar vinner etter et solid løp nest sist. Er mer enn god nok på sitt beste og skal være tilbake på topp nå.

Luringen

Alfa Betty fungerte ikke som best i et travritt i Romtveit-debuten sist. Hoppa har fin kapasitet og kan langt bedre, men også hun er usikker.

Startsiden

Ingen startraketter på strek. Thale fra tillegg kan være med der fremme på direkten.



V75-2 (2100ma)

9 ZIMMER GRIF

1 ABRAKADABRA

8 BEST OF ALL

6 HANDS DOWN

3 IXELLE BOLETS

5 Positano

7 Dreamliner

11 Weinberry

4 Personal Goals

10 Barbarian Division

——————————-

12 Pyrechept

2 Balotelli

Løpet

Vidåpent i dette varmblodsløpet. Jeg nærmest helgarderer.

Favoritten

Zimmer Grif er en italiener, som norgesdebuterer og gjør en spennende start i Hamre-regi. Hesten kan være klart forbedret, og Frode Hamre tror mer på ham enn på Best Of All, som har trukket et dårlig spor. Zimmer Grif har vært strøket en gang grunnet forkjølelse, men rapporteres fin i trening og står til for et fint løp. Kan vinne på direkten. Får et knepent tips.

Outsiderne

Abrakadabra vant lett fra tet etter å ha fått dirigere veldig underveis sist. Anders Lundstrøm Wolden-traveren er kjapp fra start. Forsvarer han sporet uten at åpningen blir for tøff, er det muligens han som sitter med de beste sjansene.

Luringen

Hands Down kunne ikke stå i mot gode Cry Wolf fra tet sist. Men tok en sterk seier på en flott tid gangen før, tross siste 1100 meter i dødens. Begge startene var på raske Färjestad. Står litt sjanseartet til, men klaffer det litt med posisjonene er det ikke umulig.

Startsiden

Abrakadabra er rask ut, men både Ixelle Bolets og Positano vil nok prøve seg en bit. Ixelle Bolets skal muligens ha rygg over full distanse og slipper muligens til en av de bedre.

BANKERKUSK: Svein Ove Wassberg. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-3 (1609ma)

5 ULSRUD TEA

——————————-

2 Troll Solen

4 Ingbest

1 Valle Mattis

6 Myhreng Jerker

7 Lex Lodney

8 Finnskog Sjefen

3 Vesle Sjur

Løpet

Ulsrud Tea blir stor favoritt i eliteløpet for kaldblodshester, som kun teller åtte hester.

Favoritten

Ulsrud Tea er Norges klart beste hoppe. 13-åringen går gode løp hver gang. Vant et billig løp på hjemmebanen Forus sist. På Jarlsberg tredje sist var hun helt enorm. Da feilet hun innledningsvis og tapte mye, men kom sterkt tilbake og vant enkelt foran Kleppe Slauren. Fjerde sist tapte hun kun for Norges beste hingst, Odd Herakles. Ove Kenneth Karlsen-traveren er kjapp fra start og kan sikre seg føringen. I så fall blir hun meget vrien å tukte. Kan bli litt hissig i front, men på en sprint skal det uansett gå bra. Dagens sikreste vinner.

Outsiderne

Troll Solen kunne ikke hente tillegg på Valle Mattis sist. Gangen før var han bra til seier foran stallkameraten Ingbest. Troll Solen er blitt bedre fra start, men holder normalt ikke Ulsrud Tea ute. Hamre-traveren er en av fire hester som kjemper om plassene bak henne.

Valle Mattis avsluttet fjoråret med å vinne enkelt fra tet i Thor Østbys minneløp, men Moen-traveren står 20 meter dårligere til nå. Men han er kjapp fra start. Og skulle det bli lederrygg til Ulsrud Tea, er det kanskje han som sitter med de beste kortene med tanke på annenplassen.

Luringen

Ingbest gikk litt på det jevne sist, men det er ingen tilleggshest. Bilstart er også en klar fordel. Han er veldig kjapp fra start, men slipper nok trolig til Ulsrud Tea, om han skulle komme først til planken. I så fall kan han meget vel henge på inn til annen.

Startsiden

Ingbest er kjapp fra start, men slipper nok uansett til Ulsrud Tea. Valle Mattis og Troll Solen kan også løse bra, men jeg tviler på at de kan svare storfavoritten.



V75-4 (2100ma)

2 VELVATTER

7 FOX DRAGON

9 MIKKEL H.R.

4 ANTHONY DOWNS

10 LAYLOCK CLASSIC

11 GRETZKY BOKO

5 FERNANDO

3 Gukko Raw

1 Zeen av Ekbacka

6 Dreamy Queen

12 Lady Lara

——————————-

8 I See U. One

Løpet

Vidåpent i V75-mesteren, hvor fjorårets beste V75-kusker møtes til dyst. Kun fjorårsvinneren av dette løpet, I See U. One, er normalt sjanseløs fra et vrient spor.

Favoritten

Velvatter var under pari sist, men likte hverken vær eller bane. Satt fast nest sist, mens hun holdt unna for Fox Dragon til seier tredje sist, etter å ha overtatt teten fra dødens runden igjen. Viser hun tilsvarende, kan hun meget vel vinne igjen.

Outsiderne

Fox Dragon holder toppform og har vunnet tre av sine fire siste starter, to av dem foran Anthony Downs. Men han måtte se seg slått av Velvatter nest sist. Han avsluttet uansett sterkt fra køen til annen via fjerdespor i siste sving. Står sjanseartet til langt ute på vingen, men klaffer det bare litt med posisjonene, kan han meget vel vinne igjen.

Luringen

Mikkel H.R. skuffet litt sist etter å ha blitt trykket av Velvatter på førsterunden. Sist ble han sittende fast med krefter spart i et løp Marvellous Tooma vant. Står til for et fint smygløp, og skulle åpningen komme til slutt, kan han speede fort.

Startsiden

Alle de fem innerste kan åpne fort.



V75-5 (2100ma)

3 GRISLEPRINSEN G.L.

4 T.K. TORDEN

——————————-

10 Sjø Stjerna

1 Tønder Ø.K.

11 Vår Oda

8 Skeie Ida

7 Tyrifaksen

5 Talomen Ø.K.

2 Hof Lodin

6 Madde

Løpet

Jeg synes to hester peker seg litt ut i dette kaldblodsløpet. Begge autodebuterer.

Favoritten

Grisleprinsen G.L. er ubeseiret i sine tre starter hittil i karrieren. Første gang ut var han helt overlegen. Nest sist vant han enkelt foran Prins Isak. Sist overtok Tjomsland-traveren 1400 meter igjen og vant kontrollert foran stallvenninnen Sjø Stjerna, som fikk sen åpning. 4-åringen har vunnet sportrekningen kontra henne og skal ha en fin sjanse igjen, selv om han ikke er satt opp for dette løpet.

Outsiderne

Sjø Stjerna var god til seier foran Hadland Uri etter et perfekt smygløp i V75 på Jarlsberg i helgen. Gangen før sto hun på fint til annen bak Grisleprinsen G.L. etter sen åpning. Står i bakspor, men er blitt strøket inn et spor og kan få et fint løp. Husk at hun gikk 1.28,7 som toer bak Lyngås Alfa, som sto 20 meter foran, på Bjerke i høst. En slik tid rekker langt her.

Tønder Ø.K. var ikke mye slått fra annen sist. Feilet i tre av løpene før det, men slo blant annet Skeie Ida med galopp fjerde sist. Blir trolig overflydd fra start, men feilfritt og om det løser seg kan han fort ende på trippelen.

Luringen

T.K. Torden har vunnet seks av ni starter hittil i karrieren, men har kun gått feilfritt ved to anledninger. Gjør autodebut nå, noe som kan være en fordel. Han har vært usikker innledningsvis med voltestart. Klarer Tom Erik Solberg å holde hesten i rett gangart, kan han bli tung å stå i mot. Men han er og blir en evig outsider.

Startsiden

Hof Lodin, Talomen Ø.K., Tyrifaksen og Skeie Ida kan alle åpne bra bak bilen. Både Grisleprinsen G.L. og T.K. Torden autodebuterer, men begge kan være med i tetstriden om den biten går bra.



ÅRSDEBUTERER: Mangemillionæren Lionel gjør en spennende årsdebut på Bjerke Travbane lørdag. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-6 (2100ma)

8 PATENT LEATHER

1 LIONEL

——————————-

2 Floris Baldwin

5 Test Drive

4 Radieux

9 Rafolo

10 Pebbe Simoni

3 Dream Builder

7 Kick Off Classic

Løpet

Nok et to-hestersoppgjør, i eliteløpet for varmblodshester.

Favoritten

Patent Leather har vist knallform i vinter og vært meget bra. Har vunnet helenkelt i tre av sine fire siste starter og tapte kun for gode Zarenne Fas i Axel Jensens minneløp tredje sist. Hamre-traveren står ytterst på vingen, men har i alle fall blitt strøket ned et spor. Blir muligens tatt opp fra start. Blir det kjørt i lusefart der fremme, blir det straks verre. Med tempo stiger sjansene. Uansett skal han regnes med en fin sjanse.

Outsiderne

Floris Baldwin har fått et løp i kroppen etter pause. Sto på fint til annen bak Patent Leather og Smevikens Cruiser da. Er kjapp fra start og kan muligens overfly Lionel. I så fall skal han ha en god trippelsjanse. Om han er helt på topp, er han ikke helt ufarlig, selv i seierssammenheng.

Test Drive var god toer bak Bo C fra lederrygg i Sverige sist. Ble toer bak N.Y. Coeuer de Soleil sist han gjestet Norge, fjerde sist. Er kjapp fra start og kan være med i tetkampen. Får han den, kan han fort ende blant de tre. En fordel om han kan gå skoløs nå.

Luringen

Lionel var syk i sin siste start i Nederland i fjor og unnskyldt, mens det ble feil i VM-løpet gangen før. Gøran Antonsen-traveren gjør en spennende årsdebut. 10-åringen trenger muligens løp i kroppen før han er på topp, men bare han ikke blir sittende fast, bør han regnes i fremste rekke.

Startsiden

Lionel kan løse bra fra start, men jeg frykter han kan bli overflydd av Floris Baldwin. Test Drive er også meget bra ut og er heller ikke borte.



V75-7

10 BRENNE BANKER

3 MAGNUMS OTHELLO

——————————-

9 Moe Tjalve

7 Horgen Lynet

11 Wellek

4 Langlands Odin

12 Grislefaksen G.L.

1 Bjørkeviking

2 Finnskog Oda

6 Jærvinn S.K.

5 Mine

8 Trø Hera

NØKKELKUSK: Øystein Tjomsland Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

NØKKELKUSK:

Navn: Øystein Tjomsland

Alder: 48 år

Antall seirer i fjor: 82

Antall seirer totalt: 1812

På Bjerke-tokt

De kaller ham travsportens Kaptein Sabeltann. Lørdag tar Øystein Tjomsland turen fra Sørlandet til hovedstaden. Kanonen er ladet med flere vinnersjanser i V75 på Bjerke.

V75-1: - Flere kan vinne et litt åpent hoppeløp. Jeg kjører Tangen Elvira som ikke er av de sikreste, men som duger feilfritt. En stor outsider som kan vinne. Osen Prinsessa, Lykkje Embla og Villmira er av den mer sikre sorten. Gangart og posisjoner avgjør.

V75-2: - Flere om beinet. Hva som skjer fra start og underveis vil spille inn. Abrakadabra vant fra tet sist og blir seiersfarlig om hun kommer seg dit igjen. Noe jeg vil prøve å forhindre med Ixelle Bolets, som gikk et veldig bra løp sist. En tidlig strek. Ellers skal både Hands Down, Zimmer Grif og Best of All regnes med muligheter.

V75-3: - Eventyret Ulsrud Tea har et riktig løp på papiret. Jeg tror hun tar tet og leder hele veien. Banker.

V75-4: - Han har vinnerform i kroppen, Fox Dragon. Logisk favoritt tross et dårlig spor. Velvatter skuffet sist, men kan mye bedre. Like klar førsteutfordrer. Av de andre tror jeg mest på Mikkel H.R. og Gretzky Boko.

V75-5: - Her seler stallen ut to vinnerkandidater. Selv kjører jeg Grisleprinsen G.L., som har gjort alt riktig så langt og som står bra til. Men Sjø Stjerna er ikke dårligere. Noe hun viste i seiersløpet sist. Den som kan slå oss er en feilfri utgave av T.K. Torden.

V75-6: - To hester skiller seg klart ut. Lionel og Patent Leather er normalt klassen bedre enn de andre, men sporene er ikke helt ideelle. Jeg tror uansett en av dem vinner.

V75-7: - Nok et løp der vi seler ut to potensielle vinnere. Både Magnums Othello, som jeg selv kjører og Langlands Odin er gode nok om alt klaffer. Begge skal strekes. Men vi møter mange gode. Ikke minst Brenne Banker som har et veldig høyt toppnivå. Også Moe Tjalve og Wellek kan mye på sitt beste.

