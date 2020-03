BAUER-BRUKER: NHL-profil Mats Zuccarello er blant dem som tyr til Bauer på isen. Foto: Jerome Miron / X02835

Utstyrsgigant satser nytt: Kaster seg inn i coronakampen

Bauer leverer utstyr til flere av verdens største hockeystjerner. Nå bytter de ut produksjonen fra hjelmer med visir til beskyttende utstyr for helsepersonell.

Det amerikanske selskapet er ledende innen produksjon av hockeyutstyr og kler utøvere fra topp til tå med hjelm, kølle, treningstøy og skøyter. Norges største ishockeystjerne, Mats Zuccarello, er blant profilene som benytter seg av utstyret.

Og nå skal det bli nyttig for flere. «Hodepryden» til Bauer, som vanligvis beskytter mot pucker og høye køller, skal også holde coronaviruset unna ansiktene til helsepersonell.

– Akkurat nå er alle på samme lag. Vi gjør endringer i fabrikkene våre for å produsere ansiktsskjermer, slik at medisinsk personell som kjemper mot covid-19 trygt kan fortsette å hjelpe de som er mest sårbare, skrev selskapet i en Twitter-melding for noen dager siden, akkompagnert av dette bildet:

ANSATT: Slik ser de nye ansiktsskjermene ut. Foto: BAUER HOCKEY / X80001

ESPN skriver onsdag at det skal det ha kommet inn bestillinger på over 100 000 av dem i Canada – og at Bauer nå også ønsker å tilby dem i USA.

Selskapets egne ansatte har stått bak designet og sammen med medisinsk personell funnet den riktige passformen, noe som var gjort på fire dager, ifølge Bauer-sjef Ed Kinnaly.

Produksjonsendringen forventes å være kjærkommen. Den kommer på en tid der det er stort underskudd av beskyttelsesutstyr for helsepersonell verden over. Neste steg er å tilby dem i USA.

Selskapet forventer ikke å gjøre stor butikk av dette, men håper at det vil kunne skåne dem for permitteringer under coronakrisen.

