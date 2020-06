UENIG I KOMMENTARER: Ida Njåtun mener landslagssjef Bjarne Rykkje er altfor generaliserende når han uttaler seg om skøytejenter. Her fra verdenscupen på Hamar i fjor. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Njåtun slår tilbake mot jentekritikk: – En stigmatisering

Tidligere landslagsløper Ida Njåtun (29) mener landslagssjef Bjarne Rykkjes påstand om at norske skøytejenter er for lite selvstendige og for nært knyttet til familien, er urettferdig.

– Det er en stigmatisering av alle jentene. Jeg tar det ikke veldig personlig. Men det er veldig generaliserende. Det er urettferdig å på generelt grunnlag hevde at kvinnene er mindre selvstendige enn guttene, sier Ida Njåtun.

Hun publiserte torsdag et lengre innlegg på sin Facebook-vegg etter å ha lest denne VG-saken: «Landslagssjefen mener jentene må bryte familiebåndene».

Her er Ida Njåtuns innlegg på Facebook.

Overfor VG mener Ida Njåtun at sterke familiebånd og uselvstendighet som følge av det, «ikke har noe med jenter å gjøre».

– Jeg har ikke tall på det. Men jeg har vanskelig for å se at det er mange flere jenter enn gutter som har en tett tilknytning til sin familie. Derfor er det et dumt argument for hvorfor jentene ikke lykkes, sier hun.

Støttende

Ida Njåtun har vært på skøytelandslaget siden 2010. Faren hennes, Ståle Njåtun, har så å si alltid vært nært knyttet til norsk skøytesport og Ida Njåtun. Hun betegner ham som hennes rådgiver og mentor. På spørsmål om han noen gang har blandet seg inn i treningsopplegget – som regel i regi av den til enhver tid sittende landslagstreneren – svarer hun nei.

Hun har heller aldri bedt ham holde seg unna.

– Han har vært støttende i opp- og nedturer, og det har vært godt å ha ham. Han har ikke hatt med min utvikling å gjøre, sier Ida Njåtun.

Hun takket nei til landslaget etter forrige sesong og er nå en del av Team Sørmarka under nederlenderen Wouter olde Heuvel (33).

Laget har base i Stavanger, der Ida Njåtun er samboer med landslagsløper Allan Dahl Johansson. Hun påpeker at det var først nå dette alternativet «er reelt», og at det gir henne muligheten til å trene med jevnbyrdige – gutter og jenter.

– Det viktigste er at jeg får muligheten til å trene med flere (jevnbyrdige) på daglig basis. Før har jeg vært mye alene (som kvinne), sier hun med tanke på tilbudet som har vært gjeldende for henne på landslaget.

Ida Njåtun mener at hun – i motsetning til landslagssjef Bjarne Rykkjes argumentasjon – har tatt selvstendige valg med hensyn til trening og utvikling.

– Jeg mener selv at jeg ikke bare gjør det jeg får beskjed om. Mener jeg at noe bør gjøres på en annen måte, sier jeg fra, understreker hun.

Ida Njåtun vedgår at hun ikke har et godt svar på hvorfor norske skøytejenter i ung alder faktisk dropper ut av sporten til fordel for andre interesser. Hun sier imidlertid at Sverre Lunde Pedersens poeng er godt: Nivågapet mellom jentene og guttene er for stort på trening.

– Jeg har vært motivert og har hatt tro på at jeg har kunnet bli bedre, og innimellom har jeg glimtet til, svarer Ida Njåtun på spørsmål om hvordan hun har holdt ut, mye alene, som jente.

Snakker fra erfaring

Landslagssjef Bjarne Rykkje mener seg misforstått av Njåtun i dette tilfellet.

– Det jeg sa i forrige sak, gjaldt ikke for forbundsgruppen de siste årene, og gjelder derfor ikke Ida (Njåtun). Jeg snakker av erfaring, og jobben min er å få alle utøverne til å opptre uavhengig fra hvem som helst, også meg som trener, sier Rykkje, som sier at poenget ikke er at tette familiebånd i seg selv er negativt.

Han mener at enkelte foreldre kommer altfor tett på og tar på seg en trenerrolle som «irriterer» ham litt, og understreker at hans kommentarer ikke gjaldt noen skøyteløpere personlig.

– Ida har bevist at hun kan gjøre det på sin måte, og det er veldig bra, sier han.

I VANNSKORPEN: Ragne Wiklund (20) er allsidig, med bakgrunn fra langrenn, turn, fotball og orientering, og landslagssjef Bjarne Rykkjes største kvinnelige håp. Bak kommer Ane By Farstad sammen landslagstrener Jonas Bekken på sykkelslep. Foto: Helge Mikalsen

