HØYT OPPE: Viktor Hovland slår ut på det svært krevende hull 4, et par 3-hull. Hovland slo slaget med et toerjern. Han landet fem meter unna hullet. Han spilte sammen med spanjolen Sergio García, som vant Masters i 2017. Foto: Christian Døvle, Norsk Golf

Her blir norske Viktor historisk: – Det er helt enormt

AUGUSTA NATIONAL, GEORGIA (VG) Dette er bildene som får Golf-Norge til å stå på hodet: En norsk herregolfer i aksjon på myteomspunne Augusta.

21 år gamle Viktor Hovland fra Oslo blir historisk når Masters – årets første Major-turnering – slås i gang her på Augusta National torsdag, på grensen mellom sørstatene Georgia og Sør-Carolina.

– Det er så mye historie her. Det er så eksklusivt. Alle snakker om denne turneringen. Og da jeg kom hit var det litt sånn, «wow, nå har jeg virkelig oppnådd noe», sier Hovland til VG.

Mandag gjennomførte han ni bunnsolide treningshull med sitt store idol, spanjolen Sergio García.

SPILTE MED IDOLET: Sergio García (til høyre) og Viktor Hovland fant tonen på Augusta. Til venstre er Oklahoma-trener Alan Bratton, som er Hovlands caddie denne uken. Foto: Christian Døvle, Norsk Golf

Ingen annen nordmann har spilt det som de fleste golfere mener er verdens største golfturnering. Alle de store stjernene, inkludert en strålende opplagt Tiger Woods, er på plass.

– Det er helt enormt. Jeg sier ikke at han kan legge opp nå og være fornøyd med karrieren, men det er nesten der, sier Henrik Bjørnstad, den eneste nordmann i historien som har spilt fast på PGA-touren.

Men Masters var han aldri i nærheten av å kvalifisere seg for.

På hypereksklusive Augusta må du gå på jakt for å finne et gresstrå som ligger feil.

Rododendron- og azaleas-buskene er så fargerike og velstelte at man mistenker de for å være malt. Så går da også banemannskapet rundt med sprayboks med grønnfarge på de himmelske fairwayene.

Strengt forbud

Hvert golfhull er oppkalt etter blomster eller trær.

Augusta er som et postkort fra drømmenes verden.

Ingenting overlates til tilfeldighetene. Klubben flyr inn gamle trær med helikopter hvis de vil gjøre endringer på banen, enten for å gjøre den vanskeligere eller penere.

Under Masters er mobiltelefoner strengt forbudt på det inngjerdede og strengt bevoktede området, også for journalister. Vi blir dog oppdatert i klubbens nye mediesenter. Prislapp: En halv milliard.

Medlemslisten i klubben er hemmelig. Det sies at det er rundt 300 av dem. Må du spørre om å få et medlemskap, kan du bare glemme det. Den som får det, blir spurt.

Og de som spør om å spille en runde her, og attpåtil byr flere hundre tusen kroner for det, får kontant nei.

– Det blir ikke større enn det her. Se bare på hvor mange tusen mennesker som er her på en mandag, tre dager før turneringen starter. Det er trykk, tradisjon og historie, sier Marius Thorp, av mange omtalt som norsk golfs største talent gjennom tidene.

MØTTE HOVLAND: Viktor Hovland slo av en prat med Marius Thorp etter den første treningsrunden denne uken. Foto: Robert Simsø

Han er på plass langs fairwayene denne uken.

– Det er den største scenen i golfverdenen. Dette er gigantisk, sier Thorp.

Hovland imponerte stort sammen da han ble invitert til å spille med Garcia, som vant her for to år siden.

På sin Facebook-side har Hovland fortsatt et stort bilde av Garcia.

– Ja, jeg har sett opp til ham i ganske mange år. Det var kult å spille med ham, sier Hovland til VG når han kommer av banen.

Ble ropt etter

Han virker helt avslappet og rolig. Han tar seg tid til dem som kommer bort og vil slå av en prat. Under runden var det mange som ropte navnet hans. Han begynner å bli et kjent golfnavn i USA.

– Jeg slo ballen ganske rett. Men det føles ikke hundre prosent, sier Hovland i kjent stil.

VG PÅ AUGUSTA: VGs USA-korrespondent Robert Simsø følger Viktor Hovland under årets første Major-turnering denne uken. Hovland er også kvalifisert for å spille US Open og The Open i sommer, men dropper trolig den siste for å bli proff.

Han er sjelden helt fornøyd med spillet sitt. Han kvalifiserte seg for Masters etter å ha vunnet verdens største amatørturnering, US Amateur, på en annen golfperle, Pebble Beach i California, i august i fjor.

Han var glad for at Garcia ga ham noen gode råd underveis.

– Han kom med noen tips på et par av hullene, med greener, vinkler og hvor man kan misse. Han er en veldig hyggelig fyr, sier Hovland.

For å få en god score på Augusta, må de dårlige slagene havne på steder som gjør at det ikke blir umulig å redde seg.

Greenområdene er svært krevende. Selve grenene er ondulerte og lynraske. Men Viktor Hovland er ikke redd for noe.

Tjener ikke penger – ennå

– Jeg føler meg ganske komfortabel utpå der. Det forandrer seg sikkert når turneringen starter, sier Hovland og ler lenge.

Han har spilt tre PGA-turneringer denne sesongen – men sier samtidig at «det er ganske sykt at jeg er her nå».

I sin siste turnering, på Bay Hill, endte han på 40. plass, noe som ville gitt rundt 40 000 dollar i premiepenger. Men Hovland er amatør og kan ikke motta penger.

Han sier at dollarsummer overhodet ikke er noe han tenker på, selv om han trolig hopper av det siste året på college i Oklahoma for å bli proff.

Først er målet å klare den såkalte cuten i Masters – som betyr at han skal spille i helgen også.

– Jeg er her for å nyte og lære så mye som mulig. Jeg vil bare ha det kult, sier Hovland.

Marius Thorp mener at Hovland ikke trenger å overprestere for å klare cuten.

– Spiller han opp mot sitt beste, er han oppe og snuser på topp ti, sier Thorp, som mener Hovland har beina godt plantet på jorden, har de riktige holdningene og ikke virker å bli påvirket av press eller nerver.

Hovedtrener Nicolai Langeland på Hovlands norske klubb, Miklagard, fulgte Hovland på banen mandag.

– Større kan det ikke bli. Nordmenn må være stolte over at vi har en spiller på dette nivået, sier Langeland, som «håper han klarer å slappe av og slippe seg løs».

Det samme håper Eirik Tage Johansen, som trolig er den nordmannen som har spilt flest runder på Augusta National.

Fire ganger har Tage Johansen svingt køllene i golfparadiset, men det har altså ikke vært i offisielle runder.

Han gikk nemlig på University of South Carolina og ble invitert til en gang i året av Augustas kontroversielle styreformann Hootie Johnson – kjent som en som var imot at kvinner skulle få bli medlemmer i klubben.

Det skjedde først i 2012, da Condoleezza Rice og Darla Moore ble ønsket velkommen.

– Det er et magisk sted. Du finner ikke den magien andre steder. Det er så ekstremt mye historie der, sier Eirik Tage Johansen.

– Greenene er den store tingen der ute. Du må slå rett slag inn til greenen og ikke misse på feil sted. Det er helt utrolig kjekt at han får lov til å spille denne turneringen, sier han.

Oklahoma State Universitys hovedtrener Alan Bratton er Hovlands caddie på Augusta, slik han var der under US Amateur. Han var fornøyd med Hovlands stabile spill i den første treningsrunden.

FLAGGET HEIST: Det norske flagget er heist på Augusta National. Det har aldri før skjedd i Masters-historien. Foto: Christian Døvle, Norsk Golf

– Det mest viktige for meg er å sørge for at han virkelig nyter uken.

– Hvordan vil du definere en suksessfull uke?

– Jeg tror ikke det er noe som helst som kan gjøre at det ikke blir suksessfullt. Han kommer til å lære, han kommer til å konkurrere, og forhåpentligvis blir han den beste amatøren. Men igjen, uansett hva som skjer, så er det en suksessfull uke. Du får ikke bare lov til å komme hit når du vil. Så du må sette pris på det, svarer Bratton.

Publisert: 09.04.19 kl. 09:30 Oppdatert: 09.04.19 kl. 09:43