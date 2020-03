SATT PRIS PÅ: Stig-André Berge vant tre priser på Idrettsgallaen 2017 – her sammen med kona Rosell – etter å ha vunnet OL-bronsemedaljen i bryting i Rio de Janeiro høsten 2016. Foto: Helge Mikalsen

Stig-André Berge: Karrieren kan ikke ende med virus

Stig-André Berge (36) åpner for å forlenge karrieren med over ett år hvis Tokyo-OL skulle bli utsatt til 2021.

Nå nettopp

– Jeg blir 37 år og tanken var å avslutte med Tokyo. I et «worst case»-scenario, hvis utfallet skulle bli «ikke OL», må jeg ta det opp til vurdering. Karrieren min og 20 år som toppidrettsutøver kan ikke ende med et virus, sier Stig-André Berge til VG.

Det er det OL-bronsemedaljøren fra Rio de Janeiro i 2016 vil si konkret om hva han kommer til å gjøre hvis Tokyo-OL skulle bli utsatt ett år. Stadig flere tar til orde for det.

I denne sammenheng er det verd å nevne at Oslo skal arrangere VM i bryting høsten 2021.

Stig-André Berge skulle i helgen, sammen med flere andre brytere på herrelandslaget og kvinnelandslaget, gått på matten i Budapest i den europeiske kvalifiseringsturneringen til OL. På grunn av corona-pandemien er den utsatt til slutten av mai. Stig-André Berge er i tvil om den blir noe av.

– Det er veldig rart. Vi var på vei mot toppformen, og så ble det avlyst. Nå må vi omstille oss. Det er ikke mulig å utsette toppformen i to måneder. Hvis kvalifiseringen ikke skulle bli noe av om to måneder, er faren stor for at det ikke vil være mye krutt igjen i min 37 år gamle kropp, sier Stig-André Berge med tanke på en eventuelt ytterligere utsatt kvalifisering – og OL kort tid etter.

FAMILIEFAR: Stig-André Berge og kona Rosell Utne Berge sammen med Nicklas i forbindelse med en treningsøkt for halvannet år siden. Nå er sønnen snart to år gammel. Foto: Per Opsahl

– Da ville jeg være utbrent, slår han fast.

Men han tilføyer at han alltid har konsentrert seg om det han faktisk kan gjøre noe med, og at han ikke vil bry seg om ting han ikke får gjort noe med.

– Jeg må ta en dag av gangen. Det er det jeg gjør, sier Stig-André Berge.

Derfor trener han hjemme i sitt eget hus, med fersk EM-gullvinner Morten Thoresen som hybelboer og treningskamerat. Begge er i karantene frem til lørdag etter landslagets treningsleir i Ungarn.

– Vi forholder oss til de nyeste retningslinjene fra myndighetene. Vi holder god avstand. Når han trener utholdenhet et sted, trener jeg styrke et annet sted (i huset). Ingen av oss går på butikken. Det gjør kona mi. Vi har ikke lyst til å bli syke. Vi får trent. Blir vi syke, får vi ikke trent, sier Stig-André Berge.

Han vedgår at han gjør seg sine tanker om corona-krisen og unntakstilstanden han som toppidrettsutøver, verden og naboen hans befinner seg i.

– Er dette virkelig, eller er det «fake news»? Men vi må ta det alvorlig. Dette gjelder naboen min på 86 år. Vi har ingen å miste, vi er fem millioner mennesker her i landet. Når noen blir borte, er det pårørende som får det ekstremt tungt. Vi må tenke på det, sier han.

les også Slik trener toppidrettsutøverne etter corona-utbruddet

Han tilføyer at han er litt forbannet over hvor egoistiske «vi» er, samtidig som han inderlig godt er klar over at han som toppidrettsutøver er «dritt egoistisk».

– Er toppidrett egentlig viktig? Nei, det er ikke det. Vi har diskutert det her hjemme. Vi har et barn som snart er to år. Hvis dette viruset hadde vært farlig for barn, ville jeg ikke dratt til OL-kvalifiseringen. Jeg ville ikke risikere å smitte ham. Jeg ville ikke gjort det, understreker Stig-André Berge.

Holdningen hans er også preget av at moren hans gikk bort i 2016. Hun hadde kreft og immunforsvaret hennes var svekket. Hun klarte ikke sto imot da hun ble smittet av svineinfluensaen:

– Hun hadde kreft og ville nok dødd av det senere. Men vi spurte om dødsårsaken, og da fikk vi beskjed om at det var svineinfluensa. Vi vet ikke hvor hun ble smittet, men den var årsaken til at hun døde. I normale tilfeller ville hun ikke ha dødd. Men immunforsvaret hennes var sterkt svekket som følge av kreften. Det er det jeg mener. Vi må ha respekt for hverandre, sier han.

TV 2 omtalte dette for noen dager siden.

les også Bryte-Berge glad for millionsatsing – vil hjelpe ungdom

Stig-André Berge sier at han vil fortsette sitt treningsregime innenfor husets fire vegger etter at karantenetiden er over lørdag. Han får stor sett gjort akkurat det samme her som på Olympiatoppens toppidrettssenter, som har «åpnet» for et lite utvalg utøvere med tanke på Tokyo-OL.

Publisert: 21.03.20 kl. 16:45

Fra andre aviser