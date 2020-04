STERK MANDAG: Magnus Carlsen - her fotografert under VM i hurtigsjakk. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Magnus Carlsen fikk revansj mot 16-åringen: – Jeg ble sur på meg selv

(Magnus Carlsen-Alireza Firouzja 3–0) Magnus Carlsen (29) fikk sin revansj over det iransk-fødte vidunderbarnet Alireza Firouzja (16) mandag.

– Sånn midt på treet, var Carlsens vurdering til TV 2 etterpå.

– Jeg ble sur på meg selv, det er helt utilgivelig, sa han om tabben i det andre partiet, som endte med seier til Firouzja.

Onsdag tapte den norske verdenseneren finalen i Banter Blitz Cup i lynsjakk mot nettopp tenåringen, en av sjakksportens største talenter.

Magnus Carlsen klarte seg med remis med svart i det fjerde av mandagens fire partier - og nordmannen gjorde ingen feil. Han har dermed vunnet sine to første matcher i «Magnus Carlsen Invitational» - den første alvorlige nettbaserte turnering mellom verdens beste sjakkspillere, og med en samlet premiepott på drøyt 2,5 mill. kroner.

– Jeg følte aldri at Magnus var truet, sa chess24.com-kommentator Lawrence Trent etterpå.

Mandagens Carlsen-partier:

1. parti: Carlsen-Firouzja 1–0.

2. parti: Firouzja-Carlsen 1–0.

3. parti: Carlsen-Firouzja 1–0.

4. parti: Firouzja-Carlsen 1/2–1/2 .

Carlsen vant altså det første partiet med hvitt, og han lå også godt an i det andre partiet, der han hadde svart. Han så helt trygg ut, men Firouzja gjorde et genitrekk med dronning til g4. Dermed var plutselig alt snudd på hodet, og en tydelig frustrert Carlsen måtte innse tap.

– Jeg burde gjøre det bedre enn det, fastslo han etterpå.

Med overtak både på sjakkbrettet og på klokken hadde Carlsen full kontroll i det tredje partiet. Seieren var klar etter 58 trekk.

Dermed hadde Carlsen det samme utgangspunktet som mot Hikaru Nakamura lørdag: Remis i det fjerde partiet var nok til å vinne matchen. Han klarte ikke det mot amerikaneren (han vant til slutt på armageddon), men mot Firouzja var Magnus Carlsen aldri truet i det fjerde partiet. Sjakk-computerne viste etter hvert at 29-åringen hadde et solid overtak, men han var fornøyd med remis og brydde seg ikke om angripe for seier.

– Jeg tenkte å spille «safe», men jeg spilte altfor passivt. Det positive var at jeg klarte å komme meg gjennom det uten de helt store problemene, sa Carlsen i TV 2-intervjuet.

I Magnus Carlsen Invitational spilles det daglig to dueller med fire hurtigsjakkpartier. Det er i alt åtte deltakere, og fire av dem er i aksjon hver dag.

I mandagens andre match møttes Hikaru Nakamura og Anish Giri. Nakamura vant, noe som betyr at Giri står med null poeng etter to runder og ligger dårlig an til å komme til semifinalene. Amerikaneren har dermed fire poeng totalt - mot Carlsens fem.

Seier i «ordinær tid» gir 3 poeng, mens armaddon-seier gir 2 poeng. Tap etter armageddon gir 1 poeng.

Neste motstander for Carlsen er Fabiano Caruana onsdag.

– Det blir superspennende, mener nordmannen selv.

